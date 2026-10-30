Fotbalové San Siro míří do historie. Milánské velkokluby ukázaly stadion za miliardy, který ho nahradí
AC Milán a Inter Milán dostanou za několik let zcela nový stadion. A podle prvních vizualizací od architektů Foster + Partners vypadá skvostně.
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O budoucnosti legendárního milánského stadionu San Siro se dlouhé roky vedly debaty, zda ho zrekonstruovat, nebo úplně zbourat. Jeho osud provázely politické spory, protesty fanoušků i několikrát přepracované plány. Teď už je ale jasnější, jak by měla další kapitola jednoho z nejslavnějších fotbalových míst světa vypadat. A nejde jen o nový stadion.
San Siro je od roku 1947 společným domovem dvou odvěkých rivalů, AC Milán a Interu Milán. Otevřeno bylo už v roce 1926 a s kapacitou téměř 76 tisíc diváků zažilo nespočet slavných derby, čtyři finále nejprestižnější evropské klubové soutěže i zápasy mistrovství světa. Přezdívá se mu také fotbalová La Scala. Je to zkrátka fenomén. A svým způsobem architektonický skvost.
Jenže také stadion, který postupně přestal vyhovovat moderním požadavkům. Oba kluby proto už v roce 2019 začaly plánovat jeho náhradu, narazily však na odpor veřejnosti i spory s městem. Ve hře byla také rekonstrukce, kterou nakonec odmítly jako příliš nákladnou a komplikovanou. Po úvahách o samostatných stadionech se vrátily ke společnému řešení a loni od města odkoupily San Siro i okolní pozemky za 197 milionů eur.
Nový stadion ponese název Generali Stadium podle italské pojišťovací skupiny Generali, jež s oběma kluby uzavřela jednu z největších sponzorských smluv svého druhu ve sportovní historii. Podle informací ESPN má mít dohoda hodnotu přibližně 650 milionů eur, tedy přes 15 miliard korun, rozložených do dvaceti let. Samotná výstavba stadionu by pak měla stát zhruba 1,2 miliardy eur.
Za architektonickým návrhem stojí britské studio Foster + Partners a americká společnost Manica. Novostavbu charakterizuje oválný půdorys, výrazná betonová konstrukce ve tvaru písmene X a dvojitě zakřivená střecha. Architekti se při návrhu inspirovali milánskou katedrálou Duomo a dalšími charakteristickými stavbami města.
Nový stadion nabídne 71 500 míst ve dvou propojených úrovních tribun, které budou obepínat celé hřiště. Za oběma brankami vzniknou strmé fanouškovské sektory se sklonem až 37 stupňů, aby se diváci dostali co nejblíže hrací ploše. Důležitou roli bude hrát také akustika, která má pomoci zachovat bouřlivou atmosféru současného San Sira. Součástí stadionu budou moderní VIP prostory a další zázemí pro návštěvníky.
Počítá se s proměnou přibližně 281 tisíc metrů čtverečních okolních pozemků, kde vzniknou veřejná prostranství, zeleň, obchody i místa pro volnočasové aktivity. Stadion má fungovat celoročně také jako centrum kulturních a společenských událostí. Architekti navíc počítají s přirozeným větráním, fotovoltaickými panely a technologiemi pro energeticky úspornější provoz.
Výstavba by měla začít v roce 2028, první utkání je plánováno na sezonu 2031/2032. Poté má být většina původního San Sira zbourána, část jeho konstrukce ale zůstane zachována. Jenže je nutné si uvědomit, že se to řeší v Itálii – a tam na plánech zase tolik nesejde. Je tudíž dost možné, že se otevření stadionu posune na pozdější roky.