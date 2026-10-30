Architektura –  – 2 min čtení

Fotbalové San Siro míří do historie. Milánské velkokluby ukázaly stadion za miliardy, který ho nahradí

AC Milán a Inter Milán dostanou za několik let zcela nový stadion. A podle prvních vizualizací od architektů Foster + Partners vypadá skvostně.

Filip HouskaFilip Houska

generali-stadium-2

Foto: Foster + Partners

generali-stadium
generali-stadium-8
generali-stadium-1
0Zobrazit komentáře

Baví vás články CzechCrunche?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit

O budoucnosti legendárního milánského stadionu San Siro se dlouhé roky vedly debaty, zda ho zrekonstruovat, nebo úplně zbourat. Jeho osud provázely politické spory, protesty fanoušků i několikrát přepracované plány. Teď už je ale jasnější, jak by měla další kapitola jednoho z nejslavnějších fotbalových míst světa vypadat. A nejde jen o nový stadion.

San Siro je od roku 1947 společným domovem dvou odvěkých rivalů, AC Milán a Interu Milán. Otevřeno bylo už v roce 1926 a s kapacitou téměř 76 tisíc diváků zažilo nespočet slavných derby, čtyři finále nejprestižnější evropské klubové soutěže i zápasy mistrovství světa. Přezdívá se mu také fotbalová La Scala. Je to zkrátka fenomén. A svým způsobem architektonický skvost.

Jenže také stadion, který postupně přestal vyhovovat moderním požadavkům. Oba kluby proto už v roce 2019 začaly plánovat jeho náhradu, narazily však na odpor veřejnosti i spory s městem. Ve hře byla také rekonstrukce, kterou nakonec odmítly jako příliš nákladnou a komplikovanou. Po úvahách o samostatných stadionech se vrátily ke společnému řešení a loni od města odkoupily San Siro i okolní pozemky za 197 milionů eur.

generali-stadium-6

Foto: Foster + Partners

generali-stadium-5
generali-stadium-4
generali-stadium-10+1
generali-stadium-9

Nový stadion ponese název Generali Stadium podle italské pojišťovací skupiny Generali, jež s oběma kluby uzavřela jednu z největších sponzorských smluv svého druhu ve sportovní historii. Podle informací ESPN mít dohoda hodnotu přibližně 650 milionů eur, tedy přes 15 miliard korun, rozložených do dvaceti let. Samotná výstavba stadionu by pak měla stát zhruba 1,2 miliardy eur.

Za architektonickým návrhem stojí britské studio Foster + Partners a americká společnost Manica. Novostavbu charakterizuje oválný půdorys, výrazná betonová konstrukce ve tvaru písmene X a dvojitě zakřivená střecha. Architekti se při návrhu inspirovali milánskou katedrálou Duomo a dalšími charakteristickými stavbami města.

Nový stadion nabídne 71 500 míst ve dvou propojených úrovních tribun, které budou obepínat celé hřiště. Za oběma brankami vzniknou strmé fanouškovské sektory se sklonem až 37 stupňů, aby se diváci dostali co nejblíže hrací ploše. Důležitou roli bude hrát také akustika, která má pomoci zachovat bouřlivou atmosféru současného San Sira. Součástí stadionu budou moderní VIP prostory a další zázemí pro návštěvníky.

Počítá se s proměnou přibližně 281 tisíc metrů čtverečních okolních pozemků, kde vzniknou veřejná prostranství, zeleň, obchody i místa pro volnočasové aktivity. Stadion má fungovat celoročně také jako centrum kulturních a společenských událostí. Architekti navíc počítají s přirozeným větráním, fotovoltaickými panely a technologiemi pro energeticky úspornější provoz.

Výstavba by měla začít v roce 2028, první utkání je plánováno na sezonu 2031/2032. Poté má být většina původního San Sira zbourána, část jeho konstrukce ale zůstane zachována. Jenže je nutné si uvědomit, že se to řeší v Itálii – a tam na plánech zase tolik nesejde. Je tudíž dost možné, že se otevření stadionu posune na pozdější roky.

Nepřehlédněte:

Související témata:AC MilánSan SiroInter Milan
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    dickwolf

    Na škole ji odmítli, tak pracovala v nádražní kavárně a doma se učila se šperky. Dnes je prodává za statisíce

  2. 2

    filip-sajler

    Kantýny prodali za stamiliony, teď staví chytré lednice. Filip Sajler a Hopi k sobě přibrali nového investora

  3. 3

    ios

    Malými písmeny píšou studenti i šéfové firem. Nejde ale o lenost, lidé tím často vzdorují AI

  1. 1

    blue-light

    Modré světlo z mobilu spánek neničí tak, jak se tvrdilo. Skutečný viník večerního bdění leží úplně jinde

  2. 2

    zamek-15

    Hrabě ho postavil pro ženu, později ho vlastnili čečenští miliardáři. Teď je zámeček i s kaplí na prodej

  3. 3

    bumble

    Byla nejmladší self-made miliardářkou, teď firmu prodává za zlomek ceny. Mladí poslali její byznys ke dnu