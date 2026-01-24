Gemini chce pomáhat s přijímačkami na prestižní univerzity. Nabízí testy nanečisto, studentům ušetří i tisíce
Google v tichosti spustil nástroj, který pomůže tisícům studentů po celém světě. Na nové funkci pracovali vývojáři s experty z The Princeton Review.
Dostat se na prestižní americkou univerzitu je výzva sama o sobě. Zájem o místa na špičkových univerzitách je dnes natolik enormní, že ani mimořádný talent a ostrý intelekt už často nestačí. Pokud chce student uspět, musí mít nejen připravené statisíce na školné, ale také masivně investovat v době než se vůbec k branám univerzity přiblíží. Vstupenkou do tohoto světa jsou totiž mnohdy obávané SAT testy.
Pro našince může být tento americký systém matoucí. Zatímco v Česku často rozhodují znalostní testy konkrétní fakulty, ve Spojených státech hraje mnohdy prim standardizovaná zkouška SAT. Ta nemá za úkol zjistit, kolik toho víte o historii nebo biologii, ale měří vaši připravenost na vysokoškolské studium, tedy testuje kritické čtení, logické uvažování v matematice a schopnost práce s jazykem. Pro univerzity je to klíčový a jednotný metr, jak porovnat studenta z New Yorku třeba s uchazečem z Prahy. Jenže právě zde narážíme na problém, který dlouhé roky dělil studenty na ty úspěšné a na ty, kteří si úspěch nemohli dovolit.
V USA není výjimkou, že se studenti na tento specifický typ testů intenzivně připravují pod vedením expertů. Kdo chce dosáhnout lepšího skóre a zvýšit své šance na přijetí, musí počítat s výraznými náklady. Soukromí lektoři specializovaní na SAT si v zahraničí běžně účtují v přepočtu kolem dvou tisíc korun za hodinu, takže komplexní příprava často citelně zatíží rodinný rozpočet. Pro nadané české studenty tak může jít o nepřekonatelnou bariéru, která se objeví ještě dříve, než vůbec odešlou přihlášku.
Tento týden se však tato bariéra alespoň částečně snížila. Google totiž v lednu integroval do své umělé inteligence novinku, která nabízí kompletní, odborně garantované SAT testy dostupné komukoli s připojením k internetu. A to zcela zdarma.
Nejde přitom o výsledek náhodných algoritmů. Google se spojil s legendou v oboru, společností The Princeton Review, jednou z nejrespektovanějších institucí v oblasti testové přípravy. Její učebnice a kurzy byly po léta symbolem kvalitní, ale finančně náročné přípravy. Nyní přitom stačí v aplikaci Gemini jedinou větou požádat o vyzkoušení SAT testů a software okamžitě nabídne možnost prověřit znalosti ze čtení, psaní či matematiky. Google tak de facto vzal prémiový produkt určený pro úzkou elitu a zpřístupnil ho všem.
Stačí otevřít aplikaci Gemini v prohlížeči nebo na mobilu, zadat do chatovacího okénka větu „I would like to try SAT tests“ a umělá inteligence okamžitě začne generovat sadu otázek. Vše funguje jako klasický test ve škole, ale s tím rozdílem, že si jej můžete vyplnit kdykoli se vám zachce. Digitální písemka je vždy rozdělena do dvou částí, přičemž každá z nich by měla studentovi zabrat zhruba 30 minut.
To nejcennější ale přichází ve chvíli, kdy student test dokončí. Technologie nabízí něco, co papírové učebnice nedokážou: okamžitou a personalizovanou zpětnou vazbu. Gemini přesně ukáže, kde student chyboval, a srozumitelně vysvětlí logiku správného řešení. Uživatel se navíc může v chatu doptávat na detaily a nechat si složité pasáže vysvětlit jinými slovy. V reálném čase se tak virtuální učitel může změnit čirý zmatek v pochopení látky.
Načasování nemohlo být lepší, důležitost výsledků SAT testů totiž podle všeho zažívá svou renesanci. Po krátkém období během pandemie, kdy bylo předkládání výsledků dobrovolné, se řada elitních škol vrací k osvědčenému modelu. Instituce jako Harvard, Stanford, Yale, Brown University či Cornell letos obnovily požadavek na tyto testy, protože v nich vidí spolehlivý indikátor kvality uchazeče. Bez dobrého skóre ze SAT se na tyto školy prakticky nedostanete.
Z finančního hlediska je přitom kontrast propastný. Tradiční online kurzy vyjdou v přepočtu na dva a půl až 35 tisíc korun, zatímco za prezenční výuku mohou zájemci zaplatit i kolem 45 tisíc. Pokud by navíc sáhli po soukromém lektorovi, mohou se náklady vyšplhat až na úroveň ceny celého semestru na vysoké škole. K tomu je nutné připočítat i samotný poplatek za SAT test, který pro mezinárodní studenty v lednu 2026 činí 103 dolarů.
Tento krok není izolovanou událostí, ale dalším tahem v boji o budoucnost vzdělávání. I další technologičtí giganti si totiž uvědomují, že právě zde pro ně leží klíčové strategické území. To ostatně dokazuje i novinka od konkurenčního Anthropicu, jenž přišel s projektem Claude for Education, a OpenAI, které odpovědělo vlastním Study Mode režimem.
Google přitom nezůstává jen u testování. Letos představil třeba experimentální nástroj Learn Your Way, jehož ambicí je učit uživatele jakoukoli látku stylem odpovídajícím jeho preferencím, i NotebookLM určený pro práci s poznámkami. Společným jmenovatelem všech těchto inovací je snaha zpřístupnit vzdělávání širšímu okruhu lidí. Pro české studenty, kteří sní o studiu v USA, to znamená jediné: cesta na vysněnou univerzitu zůstává náročná, ale nejvyšší finanční zeď padla.