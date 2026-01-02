Zapomeňte na nudné učebnice. Nástroj od Googlu vám do hlavy „nalije“ jakékoli téma tak, aby vás to bavilo
Konec univerzálních studijních šablon. Google představil svého virtuálního lektora, který látku vysvětlí interaktivně na tenisu i vaření.
Mnozí si vybaví chvíli, kdy seděli v lavici nebo na školení a snažili se zachytit každé slovo lektora, aby si odnesli co nejužitečnější poznámky. Často se ale stává, že jakmile se člověk soustředil na psaní, unikne mu pointa věty. A když se naopak zaposlouchá, aby pochopil souvislosti, zápisky se začnou měnit v nesouvislé útržky myšlenek. Doma pak zpravidla následuje procházení nedokonalých poznámek a marná snaha rozpomenout se, co přesně znamenala záhadná šipka nebo jednoslovná poznámka na okraji stránky. I tohle může pomoci vyřešit umělá inteligence.
Každý se navíc učí jinak. Někdo je vizuální typ a nejlépe si pamatuje informace, když je vidí přehledně uspořádané v myšlenkové mapě nebo prezentaci. Jiný zase potřebuje látku slyšet, aby ji dokázal plně vstřebat. Boj s učením proto není individuální selhání, ale důsledek snahy vtěsnat jedinečné mozky do jedné univerzální vzdělávací šablony. Právě tenhle boj je ale s novou dobou dost možná u konce.
Umělá inteligence dnes pomáhá v mnoha oblastech a jednou z těch nejužitečnějších je právě učení. Společnost Google Research nedávno ukázala experimentální nástroj s názvem Learn Your Way, který si klade ambiciózní cíl: dostat do hlavy studentů i dospělých jakékoli téma přesně takovým způsobem, který jim vyhovuje.
Nemá jít přitom o další chytrou aplikaci pro práci s dokumenty, ale o zásadní přehodnocení toho, jak lidé přistupují ke vzdělávacím materiálům. Tradiční, statické učebnice tu nahrazuje dynamické a interaktivní prostředí, které se umí přizpůsobit konkrétnímu uživateli.
Pět formátů z jednoho PDF
Po spuštění aplikace se nástroj nejprve zajímá o to, co uživatel studuje a co ho baví, zda je spíš sportovní typ, fanoušek hudby, milovník jídla, nebo něco úplně jiného. Na základě těchto odpovědí pak nahrazuje obecné, sterilní příklady ve svém výkladu takovými, které odpovídají jeho osobním zájmům. Fyzikální zákony tak najednou nemusejí být vysvětlovány na anonymních tělesech v bezvzdušném prostoru, ale klidně na letu fotbalového míče nebo třeba na chování strun hudebního nástroje.
Používání aplikace Learn Your Way, kterou Google stále označuje jako experimentální, je překvapivě jednoduché. Stačí nahrát PDF soubor s učivem a nástroj během několika okamžiků vytvoří pět různých kanálů, prostřednictvím nichž se může uživatel látku učit. Každý z nich pracuje s jiným smyslovým vjemem a pomáhá mozku zpracovat stejnou informaci z několika úhlů.
Prvním formátem je klasický text, který látku rozděluje do přehledných, snadno stravitelných částí. Ty doplňují vygenerované ilustrace a průběžné kontrolní otázky, aby si čtenář mohl ověřit, že látce skutečně rozumí. Další pak sází třeba na audio lekce, které mají podobu rozhovoru mezi dvěma umělými inteligencemi, učitelem a studentkou. Model zde simuluje situaci, kdy se student ptá na věci, na nichž lidé při studiu nejčastěji tápou, a učitel je postupně a srozumitelně vysvětluje.
V praxi to může vypadat třeba tak, že si student prvního ročníku, který má rád tenis, pustí lekci o evoluci člověka. „Vezmeme to od začátku. Většina z nás má základní představu o evoluci jako o postupné změně v čase. Zkuste si to představit na tenisu, ten přece také nevznikl rovnou s moderními raketami,“ vysvětlí pak AI učitel v úvodu lekce, načež mu v nahrávce reaguje virtuální studentka: „Jasně, to začalo hraním holýma rukama, pak přišly dřevěné rakety a postupně se to vyvíjelo.“
Nechybí ani rozvětvené myšlenkové mapy, kvízy a pro vizuální typy učení vůbec nejpoutavější prezentace. Přednášející v ní na pozadí zhruba třiceti přehledných slajdů krok za krokem vysvětluje dané téma. Celé to působí jako výklad zkušeného lektora s příjemným, lidským hlasem, nikoli jako suchý syntetický výstup.
Prezentace je navíc prokládaná drobnými „minihrami“, které pomáhají udržet pozornost. I když je zatím nelze v rozhraní přímo ovládat, fungují jako interaktivní pauzy. Učitel například vyzve publikum, aby přiřadilo čtyři charakteristiky ke čtyřem raným lidským druhům, a dá mu čas na zamyšlení. I bez skutečného klikání tak prezentace působí živě a dobře drží pozornost.
Aby mohla aplikace fungovat, nestačil Googlu jeho chatbot Gemini. Firma proto vyvinula komplexnější řešení, které kombinuje hned několik specializovaných modelů. Základem nástroje, jehož ochutnávku technologický gigant zpřístupnil v rámci platformy Google Labs, je rodina jazykových modelů LearnLM, navržených přímo pro vzdělávání a integrovaných do pokročilého modelu Gemini 2.5 Pro.
Stávající hvězda zůstává pozadu, patří ale stejné firmě
Oblíbeným a hojně využívaným nástrojem pro výuku zůstává NotebookLM. Aplikace, kterou stejně jako Learn Your Way vyvinul Google, je osvědčeným pomocníkem při práci s dokumenty. Její schopnost rychle sumarizovat texty a vytvářet z nich audio výstupy je velmi dobrá a právem ji řadí ke špičce v této oblasti.
Rozdíl mezi oběma aplikacemi se může na první pohled zdát nenápadný, ve skutečnosti je ale zásadní. Zatímco NotebookLM především vyhledává a přehledně shrnuje informace, které už v dokumentech existují, Learn Your Way podle vývojářů jde o krok dál a aktivně z nich vytváří nové znalosti.
Připomíná to rozdíl mezi pečlivě zpracovanými poznámkami z přednášky a soukromým lektorem, který z těchto poznámek dokáže sestavit studijní materiály přesně podle toho, jakým způsobem se učíte a přemýšlíte.
Nejpřesvědčivějším argumentem o tom, že by nástroj mohl v budoucnosti skutečně pomáhat, jsou zatím samotná data. Google provedl randomizovanou studii se šedesáti studenty z Chicaga, v níž polovina využívala Learn Your Way a druhá běžnou PDF čtečku. Ve znalostním testu tři až pět dní po studiu dosáhla skupina s Learn Your Way 78% úspěšnosti v udržení informací, zatímco druhá skupina v tomto ohledu získala o jedenáct procentních bodů méně.
Rozdíl se může zdát relativně malý a aplikace si bezpochyby zaslouží další, ideálně nezávislé testování, aby bylo možné její přínos přesně posoudit. Už teď je ale zřejmé, že pokud se vývoj vydá správným směrem, mohl by se v roce 2026 objevit nástroj, který pomůže nejen studentům, ale i dospělým při celoživotním vzdělávání.