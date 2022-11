Přípravy na recesi jsou v plném proudu. Startupy vyhazují tisíce lidí, škrtá i Apple s rekordními zisky

Na konci října vlil Apple trochu optimismu do investorských žil. Zveřejnil totiž výsledky za poslední kvartál, které byly opět rekordní a opět lepší, než analytici čekali. Tím se odlišil od Alphabetu, Mety i Amazonu. Teď se už ale zařadil po jejich bok, protože také oznámil, že přestává nabírat nové lidi a šetří. Recesi zjevně na obzoru vidí i v Cupertinu. V jiných firmách se pak začíná škrtat o dost brutálněji.

Při své poslední prezentaci pro investory finanční ředitel Applu Luca Maestri sice neřekl, že by firma očekávala do konce roku propady, ale naznačil, že počítá s tím, že dojde ke zpomalení růstu. Tím, že firma zastavila nábor do všech oddělení s čestnou výjimkou výzkumu a vývoje, ale jeho slova podtrhla – je zkrátka třeba šetřit, blíží se horší časy.

V tomto kontextu je dobré mít na paměti, že Apple je ekonomicky mimořádně silná firma, kterou jen tak něco nerozhází, protože na účtech má volných 111 miliard dolarů, tedy zhruba jeden český státní rozpočet. Přesto její vedení dalo pokyn, aby se všichni chystali na obtížnější období. A Tim Cook a spol. nejsou sami, kdo to naznačují.

Velmi podobné kroky už oznámil například Amazon. Ten na rozdíl od Applu reportoval horší čtvrtletní výsledky, než se čekalo, takže se jeho akcie prudce propadly. A poklesu „pomohlo“ i to, že firma naznačila celkem bídný ekonomický výhled před klíčovou vánoční sezonou. Amazon nejen že také zastavil podstatnou část nabírání, dokonce už i začal propouštět – padáka dostalo 150 lidí z rádiové divize (o které tady v Česku nemáme tušení, že existuje).

Na poli technologických firem je snahu šetřit a zefektivňovat chod cítit už několik měsíců. Apple a Amazon jsou jen posledními v řadě titánů, kteří se k tomu veřejně přihlásili. Už před nimi o tomtéž od léta hovořil Mark Zuckerberg, který dokonce vyzval zaměstnance, kteří nejsou ochotní víc makat k odchodu, nebo mateřská společnost Googlu Alphabet.

Paradoxní je, že ve stejné chvíli, kdy v Applu a Amazonu potvrdili, že řady svých zaměstnanců nebudou příliš rozšiřovat, oznámili američtí statistici, že zaoceánská ekonomika během října vytvořila přes 260 tisíc pracovních míst.

To je velmi silné číslo a ukazuje, že ani přes opakovaná varování ekonomů, že je na spadnutí recese, firmy v USA pořád ještě šlapou naplno. Počty nově vytvořených pracovních míst jsou v Americe klíčový ukazatel kondice hospodářství, který má za úkol hlídat přímo tamní centrální banka.

Foto: Anthony Quintano/Flickr Mark Zuckerberg, zakladatel a šéf Facebooku

Nicméně minimálně v technologickém sektoru symbolizovaném kalifornským Silicon Valley, odkud pochází jak Apple, tak Facebook s Googlem, už je dynamika jasná – propouští se. Hodně to je znát mezi startupy a menšími, byť třeba na burze obchodovanými podniky. Už dřív poměrně robustní škrty oznámila kryptoburza Coinbase nebo akciová aplikace Robinhood, drasticky počet pracovníků snížila také platební služba Klarna.

Teď do tohoto šetřícího pelotonu nastoupil také donedávna nejhodnotnější startup světa Stripe. Firma, která poskytuje platební bránu, chce propustit tisíc lidí, což představuje zhruba 14 procent zaměstnanců, v podobných číslech se pohybuje i konkurent Uberu Lyft, který chce vyhodit přes 700 lidí. A pak tu je samozřejmě Twitter, kterému Elon Musk ordinuje brutální úspornou kúru – padáka dostala polovina z více než sedmi tisíc zaměstnanců.

A v Česku? Tady zatím propouštění visí jen jako pomyslný strašák někde na obzoru. V září míra nezaměstnanosti stoupla z 3,4 na 3,5 procenta a patří k nejnižším v celé EU. Ovšem podle nedávného průzkumu agentury Manpower se až čtvrtina podniků chystá ještě do konce roku propouštět, aby se lépe připravila na ekonomické ochlazení, které Česko začíná pociťovat už nyní. Naplno má zdejší hospodářství zasáhnout příští rok.