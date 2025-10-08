Google v Česku právě spustil své nové vyhledávání. Je mnohem komplexnější než jeho AI Přehledy
Google AI Mode neboli Režim AI nemá nahradit klasické hledání, ale poslouží k hlubšímu ponoření do různých témat. Nebo pomůže s výletem.
Česko se konečně dočkalo – Google u nás spustil své nové vyhledávání. Samozřejmě je poháněné jeho umělou inteligencí. A dosud sloužilo především anglicky mluvícím uživatelům v zahraničí, Google ale slibuje, že je nastavené na české kulturní zvyklosti a místní kontext.
Až si dnes otevřete Google, kromě klasických záložek jako Vše, Obrázky nebo Videa na stránce s výsledky uvidíte také Režim AI, v angličtině AI Mode. Nový způsob vyhledávání, který spojuje největší technologický trend dneška – umělou inteligenci – se supervýkonným vyhledáváním Googlu. Českým uživatelům se na webu i v aplikaci zpřístupní postupně v následujících hodinách a dnech. Jak to funguje – a k čemu AI Mode vůbec je? Velice jednoduše řečeno to je nástroj na složité, dlouhé, lidsky napsané dotazy.
Výsledkem vyhledávání skrz Režim AI je rozsáhlý výběr informací včetně odkazů na zdroje. To nemusí nutně znamenat nějaký vědecký výzkum, ale třeba i jen pomoc s cestováním. Akorát místo „výlety kolem Prahy“ a „ubytování střední Čechy“ zadáte třeba: „Dej mi tipy na víkendové výlety v okolí Prahy, přidej dostupné ubytování a navrhni rozvrh na sobotní zábavu pro rodinu se dvěma malými dětmi.“ Načež byste měli dostat komplexní odpověď. Dotaz navíc nemusíte jen napsat.
Režim AI si totiž poradí i s obrázkem. Třeba s fotografií knih v knihovně, kterou doplníte dotazem na doporučení podobných titulů. Každopádně ať už svoji otázku napíšete, nebo obrázkově nahrajete, výsledky mají být relevantní pro české uživatele. „AI Mode kombinuje možnosti umělé inteligence Gemini a aktuálnost informací z vyhledávání Googlu. Nepřekládá jen zdroje, ale bere v potaz kulturní zvyklosti a bere ohled na místní kontext,“ vysvětluje Hema Budaraju z vedení Googlu.
Informace, které vám AI vyhledávání poskytne, jsou podložené množstvím odkazů na zdroje, z nichž Google čerpá. Ty se dynamicky mění podle toho, jak jsou relevantní a čerstvé, prostě jako při běžném googlování. Režim AI je ale prostřednictvím umělé inteligence Gemini kompiluje do souvislého formátu a vybízí k dalším doplňujícím dotazům. „Slouží k vyhledávání většího množství informací, prozkoumání témat do hloubky, srovnání produktů nebo třeba plánování výletů,“ dodává Budaraju. Jenže tu je háček.
Pokles v návštěvnosti? Ten nevidíme, tvrdí Google
Česko už ochutnávku AI schopností Googlu ve vyhledávání dostalo na jaře, kdy zde firma spustila takzvané Přehledy od AI, v angličtině AI Overview. Ty nad klasické výsledky vyhledávání dodávají krátký výtažek s relevantními informacemi. „Od jejich spuštění jsme viděli změnu trendu vyhledávání na Googlu. Lidé se ptali na složitější, delší otázky. Měsíčně Přehledy využijí dvě miliardy uživatelů a to číslo roste,“ říká Budaraju.
Co to ale znamená pro stránky, na které lidé při zobrazení výcucu od AI už nemají důvod klikat? „O poklesu návštěvnosti jsme zaznamenali hodně spekulací a nepřesností, přitom jsou často založené na nedostatku informací. Stránky mohou zaznamenat takový propad z různých důvodů. Nevidíme žádný dramatický pokles v návštěvnosti z vyhledávání,“ tvrdí zástupkyně Googlu.
„I nadále budeme přivádět na stránky miliardy uživatelů. Při využití AI vyhledávání navíc lidé tráví na odkazovaných webech více času, nepřeskakují z jednoho na druhý,“ uvedla Budaraju při prezentaci expanze AI Mode do Česka a další čtyřicítky zemí. Světoví i čeští provozovatelé internetových stránek nicméně od zavádění AI novinek hlásí pokles návštěvnosti i v desítkách procent.
Přímým dotazům, jak další rozšíření AI vyhledávání tento trend ovlivní, se nicméně manažerka Googlu vyhýbala. „Naše rada je, aby lidé tvořili obsah, který je užitečný a relevantní, ne nutně dělaný na co nejvyšší umístění ve vyhledávání,“ dodala pouze. Spíše neurčitě hovořila také o možných dezinformacích a (ne)kvalitě prezentovaných výsledků hledání, na kterých má Google i nadále pracovat a zlepšovat je. Jak si s nimi Režim AI poradí už teď, to si můžete ode dneška vyzkoušet sami.