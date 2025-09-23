Hardcore mode: Český startup vám zdvojnásobí mzdu, pokud místo 40 odpracujete 60 hodin týdně
Odpracovat 1,5násobek běžné pracovní doby a získat o to lepší ohodnocení. Členové týmu Better Stacku si pracovní režim mohou vybrat každý měsíc.
Startupová kultura má v angličtině přívlastek „hustle“, což se dá volně přeložit jako dřina. Pokud se totiž snažíte na globálním trhu prorazit s inovativním produktem – o to víc v době umělé inteligence –, nemáte čas ztrácet čas. V Silicon Valley se tak již prý stává standardem pracovní kultura 996, tedy od devíti do devíti šest dní v týdnu. A svým způsobem na to reaguje i zdejší startup Better Stack, který představil vlastní pracovní hardcore mode.
Pokud se zaměstnanec dobrovolně přihlásí, že odpracuje 1,5násobek hodin, odměnou za to získá dvojnásobnou kompenzaci. „Startupy v Silicon Valley pracují 996, čínské startupy tak pracují roky. My si myslíme, že to není udržitelné, ale šedesát hodin týdně může být, pokud se rozhodnete pro opt-in (dobrovolné přihlášení – pozn. red.),“ popsal jeden ze zakladatelů Better Stacku Juraj Masár na LinkedInu.
V případě, že zaměstnanec souhlasí a chce vydělávat dvojnásobnou mzdu, musí odpracovat šedesát hodin týdně, odpovídat na pracovní zprávy i během víkendů a místo dvaceti dovolenkových dnů má jen deset. K tomu se ale ještě přičítají státní svátky a neomezený počet sick dayů. Masár přitom zdůrazňuje, že nejde o dlouhodobý závazek – pokud chce člověk přejít zpátky na „klasický“ režim, může tak udělat ke konci každého měsíce.
„Určitě to není pro každého, ale pokud se rozhodnete jít hardcore, budete se učit a růst rychleji, řešit zajímavější výzvy a zažijete skutečnou zkušenost se startupem v rané fázi,“ říká Masár. Startupu ovšem pořád záleží na výsledcích práce jednotlivých lidí. „Ale vstupy ovlivňují výstupy. A dosažení mimořádných výsledků obvykle vyžaduje mimořádné úsilí. Společnosti, které obdivujete, byly vybudovány právě tímto způsobem,“ popisuje.
Jak Masár doplnil pro CzechCrunch, motivací startupu pro zavedení hardcore módu je přilákat do týmu lidi, kteří chtějí opravdu pracovat. „Nechci, aby mladí draví absolventi měli dojem, že pokud chtějí hodně makat a být adekvátně ohodnoceni, jedinou cestou je letět jednosměrně do Silicon Valley, protože v Evropě je nikdo neohodnotí. I tady jsou firmy, které umí v malém efektivním týmu dělat velké věci, tak jen veřejně komunikujeme, jak v realitě fungujeme,“ říká.
Dle jeho slov dnes asi pětina týmu Better Stacku pracuje v hardcore módu, podle Masára přitom u jednotlivých lidí nezáleží jen na tom, zda je práce baví, ale i na tom, v jaké životní situaci se nachází. „Čerstvý absolvent bude ochotný makat dlouhé hodiny mnohem víc než člověk s rodinou, který se snaží být večer doma s dětmi. Snažíme se nastavit prostředí pro všechny šikovné lidi,“ dodává Masár.
Better Stack zjednodušeně řečeno hlídá, zda weby a aplikace fungují tak, jak mají a v případě problémů upozorní relevantní osoby. Patří přitom mezi nejnadějnější startupy v Česku, za jeho vznikem stojí kromě Masára také Veronika Kolejáková. Oba zakladatelé jsou původem Slováci, dlouhodobě ale žijí a působí v Praze.
Juraj Masár má přitom již několik úspěchů za sebou – dva startupy prodal, další dva jsou v zisku a nyní se naplno věnuje právě Better Stacku. Kolejáková vystudovala biochemii organismů, jako vývojářka za oceánem prošla Googlem i Shopify, až ji zlákal startupový svět.
Poslední investiční kolo ve výši přibližně čtvrt miliardy korun Better Stack oznámil začátkem loňského roku, kdy zároveň hlásil, že se stal „nechtěně ziskovým“. Celkem od investorů nabral již 640 milionů korun. Jak se mu aktuálně daří? „Mega! Rosteme, nabíráme v Americe, zveřejnili jsme compensation ranges (rozpětí kompenzací – pozn. red.), spustili nové produkty a makáme na zajímavých use-casech postavených na umělé inteligenci,“ vyjmenovává novinky poslední doby Masár.