Hardwarová divize OpenAI je prohnilá, vzkazuje Apple. Svého konkurenta žaluje kvůli špionáži
Pohovory jako průmyslová špionáž. Bývalí špičkoví inženýři z Applu měli nosit tajné prototypy a schémata přímo do OpenAI. Mluví se až o 400 lidech.
Vztah mezi dvěma velkými technologickými hráči kolabuje. Apple podal u federálního soudu v Kalifornii žalobu na tvůrce ChatGPT, společnost OpenAI. Obviňuje ji z organizované krádeže obchodního tajemství a zneužití důvěrných informací. Podle Applu nejde o selhání jednotlivců, ale o promyšlenou firemní strategii posvěcenou nejvyšším vedením OpenAI, která má jediný cíl, a sice postavit vlastní spotřební elektroniku na ukradených nápadech z Cupertina.
Tvůrci populární umělé inteligence se rozhodli, že už nechtějí být jen softwarovou firmou, ale chtějí začít vyrábět vlastní hardware, například chytré telefony ovládané AI agenty nebo domácí reproduktory. A pro nápady a lidi si došli právě do Applu. Do OpenAI už podle žaloby přeběhlo přes 400 bývalých zaměstnanců jablečného gigantu.
Celý příběh hardwarových ambicí OpenAI se začal roztáčet minulý rok, kdy firma za 6,5 miliardy dolarů koupila designérské studio io Products. To vedl Jony Ive, legendární šéfdesignér Applu, který kdysi spolu se Stevem Jobsem vymyslel ikonický vzhled iPhonu či Apple Watch.
S Ivem přišlo do OpenAI přes padesát špičkových inženýrů. On sám sice v žalobě osobně jmenován není, ale středobodem celého sporu se stal jeho blízký spolupracovník Tang Tan. Ten strávil v Applu čtyřiadvacet let a jako viceprezident produktového designu měl na starosti právě iPhony. Dnes působí jako šéf hardwaru v OpenAI a Apple ho v žalobě označuje za hlavního architekta celého systému vyzvědačství.
Žaloba popisuje praktiky při přijímacích pohovorech, které spíše než nábor talentů připomínaly průmyslovou špionáž. Tang Tan měl podle Applu využívat své hluboké interní znalosti k tomu, aby z kandidátů přicházejících z Applu tahal tajné informace. Během pohovorů například používal přísně tajné kódové názvy nezveřejněných projektů a ptal se, jaký je s tím daným produktem plán.
Navíc měl kandidátům, kteří v té době ještě stále pracovali pro Apple, přímo nařizovat, aby na pohovory do OpenAI nosili fyzické součástky a prototypy zařízení z vývojových laboratoří na jakési ukázkové prezentace. Jeden z kandidátů byl takovým požadavkem natolik zaskočen, že před svými kolegy utrousil, že vůbec netušil, že se takové věci dají z kanceláře Applu jen tak odnést. OpenAI se podle vyšetřovatelů systematicky vyptávala na digitální designy, výběr dodavatelů, specifické komponenty a simulace, které Apple používá pro integraci svých systémů.
Žalovaným jednotlivcem je Chang Liu, který v Applu osm let působil jako elektrotechnický inženýr a k OpenAI přešel letos. Podle žaloby po odchodu nevrátil svěřený pracovní notebook a následně měl zneužít bezpečnostní chybu v interním úložišti Applu k tomu, aby si stáhl rozsáhlý soubor důvěrných technických dokumentů, souhrn čítající přes tisíc stran, včetně výrobní dokumentace ke složitým deskám plošných spojů používaným v produktech Applu.
Na objevenou skulinu v zabezpečení přitom podle žaloby nijak neupozornil, naopak si z toho ve zprávách bývalé kolegyni dělal spíše legraci. Této kolegyni, která se také chystala na pohovor do OpenAI, měl navíc radit, jaké konkrétní důvěrné materiály by si měla před pohovorem nastudovat, a to i s pomocí notebooku patřícího Applu, který jí v tu dobu ještě zbýval.
Zneužívání interních informací se podle žaloby promítlo i do výroby. OpenAI měla oslovit dlouholetého výrobního partnera Applu a přimět ho k tomu, aby pro účely nového hardwaru od OpenAI použil technologii Applu na speciální povrchovou úpravu kovů. Partnera přitom manažeři OpenAI záměrně uvedli v omyl tvrzením, že k tomu mají od Applu plné svolení.
Apple tvrdí, že se situaci snažil řešit smírnou cestou už v únoru, kdy poslal vedení OpenAI dopis s žádostí o prošetření situace. Tým kolem Altmana však na dopis vůbec neodpověděl. Apple proto zdůrazňuje, že to, co nyní předkládá soudu, je pouze pověstná špička ledovce. „Ona rodící se hardwarová divize OpenAI nyní stojí na nejistějších základech, prohnilá až do morku kostí kvůli nelegálnímu spoléhání se na zpronevěřená obchodní tajemství,“ píše se dle BBC doslova v žalobě.
Reakce OpenAI byla stručná a odmítavá. Mluvčí společnosti Drew Pusateri vydal prohlášení, ve kterém uvedl, že firma nemá o obchodní tajemství jiných společností žádný zájem a plně se soustředí na vývoj inovativních technologií, které pomáhají lidem po celém světě. Žalobu jako celek momentálně právní tým OpenAI analyzuje.
Aby toho nebylo málo, teprve před dvěma měsíci OpenAI uzavřela vyčerpávající soudní bitvu s Elonem Muskem, který firmu žaloval za to, že opustila své původní neziskové ideály.