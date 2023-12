Harry Potter a Top Gun pod jednou střechou? Hollywood možná čeká další spojení dvou velkých studií

Uložit 0

Nejsou to ani dva roky, co ze spojení dvou velkých mediálních firem vzniklo Warner Bros. Discovery (WBD) – a jejich hlavní společný produkt, streamovací služba Max kombinující knihovny HBO Max a Discovery+, se teprve chystá do Evropy. Už teď je ale vedení jasné, že pokud chce ve světě streamování skutečně velkou moc, ani to nemusí stačit. Ředitel firmy David Zaslav se proto podle amerických médií setkal se šéfem mediální společnosti Paramount Global Bobem Bakishem a diskutovali o jejich potenciálním spojení. Důvod je jednoduchý: přitáhnout zákazníky obšírnější nabídkou obsahu.

Se zprávou o tématech probíraných na obědě mezi Zaslavem a Bakishem přišel server Axios, později ji potvrdilo také Variety z vlastních zdrojů. Ačkoliv má jít pouze o nejranější fázi jednání, samotná možnost napovídá, že Hollywood čekají další velké změny po předloňském vzniku WBD a nákupu společnosti 21st Century Fox ze strany Disney v roce 2019.

Důvodem pro případné spojení by primárně byla kombinace portfolií obou firem, které zahrnuje značky jako Harry Potter, komiksové univerzum DC nebo Pán prstenů ze strany WBD a pak Terminátor, Transformers, Mission: Impossible, Top Gun nebo Star Trek ze strany Paramountu. Podobným způsobem, totiž nakoupením několika studií vlastnících Marvel, Star Wars, Pixar nebo X-Men a jejich vytěžováním, se na vrchol dostalo právě Disney.

Foto: CinemArt Tom Cruise a Hayley Atwell ve filmu Mission: Impossible Odplata – První část

David Zaslav je velkým důrazem na duševní vlastnictví a jeho efektivní zužitkování dlouhodobě známý. Pod jeho vedením se chystá nová seriálová adaptace knižní ságy o Harrym Potterovi, James Gunn coby kreativní šéf zase pracuje na kompletním restartu univerza DC. Letos v únoru také přišlo oznámení, že vznikne hned několik nových filmů odehrávajících se ve fantasy světě J. R. R. Tolkiena, autora Pána prstenů.

Rozšiřování portfolia přitom není jen samotným cílem. Většina vyprodukovaného obsahu dříve nebo později skončí na streamovacích službách, a ty od WBD i Paramountu by si ve srovnání s velikány trhu Netflixem či Disney+ mohly vést lépe. Pokud by například na HBO Max přibyly nové díly Mission: Impossible nebo Top Gun, bezesporu by diváky zaujaly.

V Česku v současnosti funguje jak HBO Max, tak SkyShowtime, tedy specificky evropská služba nabízející obsah americké Paramount+. Ačkoliv je trh se streamovacími službami stále relativně mladý, už nějakou dobu trpí roztříštěností a často zaznívají komentáře, že mediální firmy nahradily zastaralý koncept balíčků s kabelovými televizemi neméně frustrujícím modelem online.

Před případným spojením WBD a Paramountu bude nakonec ležet ještě čistě byznysová otázka. Dominantní pozici ve vyjednávání by měla první ze zmíněných firem, jejíž tržní hodnota se aktuálně pohybuje kolem 28,5 miliardy dolarů (v přepočtu 636 miliard korun) – Paramount je asi třetinový s tržní hodnotou 10,3 miliardy (230 miliard korun). Mezi oběma stranami ale panuje také velký nepoměr z hlediska dluhové zátěže.

Zatímco Paramount má dlouhodobý dluh 15,6 miliardy dolarů (348 miliard korun), WBD od svého vzniku čelí značnému problému s dluhem 43,5 miliardy (970 miliard korun). Právě ten je důvodem, proč Zaslav vedle vytěžování duševního vlastnictví firmy zároveň nechává rozprodávat jeho část – například na Netflixu nedávno přibyly ikonické seriály z produkce HBO jako Bratrstvo neohrožených nebo Pacifik a z HBO Max před časem zmizely desítky titulů včetně sci-fi Westworld či fantasy Zakletý v čase.

Snahy WBD šetřit nicméně musí ustoupit tlaku z jiných stran. Pokud by teď firma neprojevila zájem o Paramount, mohla by přijít o velkou šanci, držitel práv na Terminátora a Mission: Impossible se totiž potýká s poklesem hodnoty akcií a na to letos reagovala firma Skydance Media, která akcie Paramountu začala skupovat. O nákup Paramountu už projevil zájem také Universal nebo Apple, který s ním spolupracoval na distribuci filmu Zabijáci rozkvetlého měsíce.