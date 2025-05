Historické nádraží v Bubnech dostane nástavbu. Památník holokaustu se začne stavět letos

Uložit 0

V pražských Bubnech se staví nové nádraží, kolem kterého se pokládají koleje. Vlaky by se sem měly vydat už v létě. Ve stejnou dobu by měly začít práce také na druhém bubenském nádraží, ke kterému ale už vlaky nepojedou. Vzniknout tu má památník obětem holokaustu. Zachová se základ budovy, nad ní vznikne mohutná nástavba. Proměnu podle ARN studio bude projektově řídit Správa železnic.

„Prvky původního nádraží jsou zachovány jako fragmenty minulosti s přiznanou patinou. V těchto místech můžeme kontemplovat, co se tu odehrálo a jaký je náš vztah k těmto a podobným událostem. Od tmavých sklepních prostor po vrchní světlem zalité sály prochází domem osa původního schodiště jako symbolická cesta za světlem,“ popsali architekti. Nástavba je z vysokopevnostního betonu, který odliší současnou vrstvu od původní. Uvnitř bude moderní zázemí pro program, který má připomínat historické události v kontextu současného světa. Měla by tu ale být také kavárna a počítá se rovněž s oživením veřejného prostranství kolem budovy.

Místem prošlo v letech 1941 až 1945 na padesát tisíc lidí, především Židů. Odtud putovali transportem do Terezína a dalších koncentračních vyhlazovacích táborů. To všechno by měla připomenout organizace Centrum paměti a dialogu Bubny, která bude mít na starosti program i celou budovu. Náklady na její rekonstrukci měly přesáhnout dvě stě milionů korun.