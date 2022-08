Hledá autenticitu a sama není originál. Sociální síť BeReal chce vidět rutinu a neučesané uživatele

Říká se, že dnešní člověk má dvě osobnosti – jednu fyzickou a druhou, kterou vystavuje online na sociálních sítích. Že máme špatnou náladu, den blbec, nepovedený účes nebo jsme se právě pohádali s polovičkou, to člověk online zrovna ventilovat nechce. Na Instagram tak nahraje fotku až v momentě, kdy se s milovaným usmíří a patřičně se učeše. Ideálně snímek pořídí při zlaté hodince a z toho správného úhlu. Proti takové neautenticitě na sociálních sítích už dva roky bojuje aplikace BeReal.

Francouzská firma, jejíž hodnota se podle serveru Business Insider odhaduje na šest set milionů amerických dolarů (14,2 miliardy korun), umožňuje sdílet jeden zážitek formou fotografie denně. Nic víc.

Aplikace člověka každý den upozorní, že je čas dokumentovat. Ten má dvě minuty na to, aby vyfotil, co právě dělá. Žádný filtr tu nenajdete. Fotí zároveň přední i zadní kamera, výsledkem je tak kombinace selfie a fotky toho, co je před mobilem. Po čtyřiadvaceti hodinách se příspěvky smažou a začíná se znovu. Samozřejmostí je i propojení s přáteli, aby člověk mohl vidět, čemu se zrovna věnují ostatní.

Vtip je v tom, že dopředu nevíte, kdy vám notifikace přijde, nemůžete tak předem naaranžovat scénu a nezbývá vám, než být opravdoví. Aspoň teoreticky. Síť tak chce uživatele přesvědčit o tom, že i jejich neučesané já v pyžamu s černými kruhy pod očima je zajímavé. A když ne, nevadí, jsme v tom všichni společně.

Příspěvky ostatních slouží i jako motivace k tomu, aby se člověk zapojil každý den. Pokud totiž nic nevyfotíte, uvidíte snímky jen rozmazané. Ne, že byste po uplynutí dvou minut už ten den nemohli snímek přidat. V případě, že tzv. BeReal vytvoříte později, nebo až na několikátý pokus, objeví se upozornění, že jste tak učinili. To vidí všichni vaši přátelé, kteří mohou fotografie komentovat a reagovat na ně. V ten moment čekejte záplavu vtipů o tom, co že jste to ty dvě minuty dělali, protože to určitě bylo něco nekalého. Prostě jste nebyli „real.“

Právě fakt, že není nutné snímek přidat hned po upozornění, je třeba podle studentky Univerzity Karlovy Elišky Krátké tak trochu paradoxní: „Vlastně to nenutí postovat přesně v tu chvíli, takže moc nemám nutkání to dělat hned. Takhle si stejně každý může fotit vyumělkované fotky toho, jak dělá něco zajímavého,“ říká Krátká.

Foto: MockUPhone/CzechCrunch Prostředí sociální sítě BeReal

A jaké zážitky můžete přes BeReal vidět? Autorova osobní zkušenost by se dala shrnout asi takto – plno ne příliš zdařile nakomponovaných fotografií člověka, který sedí u stolu a před sebou má otevřený notebook. Bez ohledu na to, jestli notifikace od BeReal přijde v devět ráno, nebo večer. „Já se tam na fotkách většinou někde válím,“ potvrzuje dojem studentka Krátká.

Aplikace navíc všechny vaše výtvory ukládá do kalendáře, který je dostupný jen vám. Můžete si tak sami spočítat, kolik fotografií za poslední týden nebo měsíc jste pořídili při něčem zajímavém. Když pak několikátý den v řadě fotíte sami sebe, jak ležíte v posteli, trochu se zamyslíte, jaký že to má mít smysl.

Nuda, šeď, rutina, o to ale vlastně možná jde. Aplikace, která se snaží být opakem pozlátkem přeplněného Instagramu, táhne a na konci června byla v USA týden nejstahovanější zdarma dostupnou aplikací v internetovém obchodě App Store. Porazila dokonce i v poslední době rychle rostoucí čínský TikTok. Celkem si ji od jejího spuštění v roce 2020 stáhlo přes sedm milionů lidí. Asi třicet pět procent uživatelů BeReal jsou Američané, sedmnáct procent tvoří Britové a deset Francouzi. Denně aplikaci používají téměř tři miliony lidí. Vloni přitom pravidelných uživatelů bylo jen deset tisíc.

Historie internetu už nesčetněkrát ukázala, že si na nových věcech vždy najde to svoje také lidová tvořivost. Ani BeReal není výjimkou. Lidé začali kromě opravdových fotografií používat kombinaci záběrů přední a zadní kamery chytrého telefonu k tvorbě memů. Vtipně tak glosují nejen aktuální dění, odkazují i na populární kulturu.

it’s time to ⚠️BeReal⚠️ pic.twitter.com/pekyqVh9PS — it’s me sally darr (@sallydarr) July 18, 2022

V aplikaci zatím nenajdete reklamy. V podmínkách užití se píše, že „uživatelé nesmí BeReal použít k reklamním a komerčním účelům.“ Firma v současnosti veškeré příjmy získává skrz investice a v dubnu si zajistila okolo třiceti milionů dolarů (711,2 milionů korun), které do ní vložila mimo jiné známá investiční firma Andreessen Horowitz, jež nedávno podpořila i nový projekt spoluzakladatele coworkingového startupu WeWork.

BeReal, která sází na autentičnosti svých uživatelů, však paradoxně sama není originál. Aplikace spojující fotografování přední i zadní kamerou smartphonu vznikla už v roce 2013. Síť Frontback ale fungovala jen dva roky, za které sice přilákala statisíce uživatelů, včetně herce Ashtona Kutchera nebo bývalého belgického premiéra, nakonec ale v roce 2015 ukončila činnost. Její tvůrci přitom odmítli nabídku Twitteru, jenž chtěl aplikaci koupit za přibližně čtyřicet milionů dolarů (969 milionů korun).

Stejně jako u všech podobných aplikací s raketovým nástupem dnes ještě není jasné, jak dlouho BeReal popularita vydrží. Pokud jí chcete dát šanci, každopádně si doma ukliďte a učešte se. Anebo ne.