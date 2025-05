Hliněný hrnec, co krásně voní. Vršovický podnik láká na čínské jídlo, které v Praze jen tak nenajdete

Uložit 0

Jižní část Číny, známá jako Kanton, má spoustu lákadel včetně těch gastronomických. Mezi ně patří i na první pohled relativně jednoduché jídlo Bo Zai Fan neboli rýže z hliněného hrnce, které je sice přesně tím, co hlásá jeho název – tedy rýží připravenou v jednom hrnci –, vyžaduje ovšem jistý um i specifické nádobí. A tak nepatří mezi ty nejvyváženější speciality, jež region nabízí. V Praze ale na konci února otevřela restaurace, která se na Bo Zai Fai specializuje.

Jmenuje Bao Bao Xiang, najdete ji ve Vršovicích, v Krymské ulici hned naproti Kinu Pilotů, a pokud rádi ochutnáváte a objevujete nové věci a místa, nebudete tady zklamaní. Co se jídla i celkového zážitku týče.

Aromatická rýže, která se vaří spolu s masem a zeleninou, je totiž výrazná a šťavnatá, maso se doslova rozpadá a zelenina chutná tak, že byste si ji klidně dali samotnou jen tak. Zkrátka comfort food jak vyšité. Příjemným pocitům z jídla pak sekunduje i útulný interiér a poetický název nevelkého podniku – Bao Bao Xiang je totiž hříčka odkazující na název místního vlajkového pokrmu a podobně znějící jméno Bao Bao jednoho z dvojice sourozenců, kteří mají podnik na starosti. A znamenat má zhruba „hliněný hrnec, co krásně voní“.

„Přišlo nám to jako skvělý nápad, který se úplně nabízel, takže se jmenujeme po bráchovi,“ říká Mandy Li, jejíž jméno sice rodinný podnik nenese, zato je ale tou hlavní osobou, která za něj mluví. A tím, kdo celé Bao Bao Xiang vymyslel, je pak Mandyina maminka Bingbing, jež jen o pár ulic dál spoluprovozuje pobočku oblíbeného nudlového bistra Chi Xiao Mian.

„Neustále k nám totiž někdo chodil a ptal se po jídle s rýží, my ale žádnou nenabízeli a ani jsme s tím nechtěli začínat,“ vypráví Mandy, která v prvním rodinném provozu začínala coby servírka. „Pak se nám to ale rozleželo v hlavě, a jelikož bylo jasné, že bychom chtěli otevřít další restauraci, rozhodli jsme se, že bude zaměřená na rýži,“ směje se.

Na kantonskou rýži z hliněného hrnce, což je překlad zvukomalebného názvu jídla, padla volba proto, že jde o u nás relativně neznámý pokrm – ostatně stejně jako dříve nudle z regionu Čchung-čching, které představilo právě Chi Xiao Mian.

Nová restaurace se tak opět jednoduše odlišila a na menu je to znát. Najdete na něm, vedle několika předkrmů a dvou dezertů, totiž pouze tři druhy jídel – taštičky nebo chcete-li knedlíčky, pokrmy z hliněného hrnce, k nimž patří rýže jako příloha, a pak ty, jež se s rýží rovnou vaří a za tímhle vším stojí.

Bo Zai Fan, jež by někomu mohl připomínat čínskou verzi pilafu, vzniká na ohni v nevelké hliněné nádobě s pokličkou. V ní se nejdříve vaří samotná rýže, a když je už téměř hotová, přidají se i zbývající, už předpřipravené, ingredience. Všechno spolu krásně probublává, chutě se mísí, restaurace voní a pohodové jídlo je za chvíli na světě.

Třešničkou na dortu pak pro milovníky všeho křupavého bude rýžová krustička na dně hrnce, která se vytvoří během rychlé, maximálně 20minutové, přípravy. Když přemůžete strach z toho, že hrnec na stole převrhnete na sebe nebo toho, kdo sedí proti vám, můžete ji vydlabat lžičkou. Což je i důvod, proč podnik tohle jídlo, na rozdíl od všech zbývajících, nenabízí na rozvoz. „Jinak než přímo z hrnce to nemá cenu jíst, to byste přišli o to nejzajímavější,“ krčí rameny Mandy Li.

Nejčastěji si hosté v Bao Bao Xiang prý dávají variantu s vepřovými žebry nebo kuřecím masem. Zelenina, která se spolu s tím a rýží v hrnci vaří, má být sezónní. V současnosti jde třeba o mrkev, ale i šťavnaté klíčky. V nabídce je i ultra tradiční verze celého pokrmu se dvěma druhy kantonských klobás, jejich malá ochutnávka je ale součástí každého masového Bo Zai Fanu, a majitelé si je prý nechávají dovážet přímo z Číny.

Objednat si tu ale můžete i vegetariánské verze s lilkem nebo rajčaty a vejci a všechno to zapít třeba sice velmi intenzivní, ale skvělou, švestkovou limonádou, která má úplně černou barvu.

Foto: CzechCrunch Jednu stěnu zdobí výrazné vyobrazení zdejšího hlavního pokrmu

Ve srovnání s vršovickým Chi Xiao Mian, který rodina provozuje zhruba rok a který má na náměstí Jiřího z Poděbrad sesterské bistro, co značce prošlapalo cestu ke známosti, je byznys kolem Bao Bao Xiang zatím v plenkách. I tahle restaurace si ale nejen podle Mandy Li už získává své jméno a vracející se zákazníky. Nedávno tu dokonce zrušili zavřené pondělky a otevřeno je tak každý den v týdnu.

„Zajímavé je, že i když nás k Bao Bao Xiang přivedlo to, že se nás lidé dřív pořád ptali na rýži, tady po nás nikdo nudle nechce,“ směje Mandy Li, která si je zároveň jistá, že v Praze nikdo další rýži z hliněného hrnce nenabízí. „Naše rodina je součástí zdejší čínské komunity, takže víme, že nikdo takový není,“ říká.

A i když do rodinného byznysu patří vedle restaurací i cestovní kancelář a sama Mandy Li vedle práce ještě studuje cestovní ruch na VŠE, dvěma restauracemi to nejspíš neskončí. „Když všechno půjde dobře, tak bychom rádi časem otevřeli další, zaměřenou zase na něco nového. Co přesně to bude, se ale teprve uvidí. V Česku je toho z čínské kuchyně k dostání pořád jen zlomek, takže je neustále po čem sáhnout,“ uzavírá Mandy Li.