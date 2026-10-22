Hořký konec slavné firmy. Vlna vyhazovů a škrtů smetla tvůrce hitů Baldur’s Gate, Mass Effect a Dragon Age
Herní studio BioWare patřilo k nejslavnějším jménům v herním světě. Po velké slávě ale přišel úpadek – a teď už definitivní pád.
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Pokud jste za posledních třicet let aspoň párkrát spustili nějakou videohru, nejspíš jste o nich slyšeli. Vždyť to jsou naprosté legendy. Od fantastického dobrodružství Baldur’s Gate až po epickou sci-fi ságu Mass Effect. Teď ale studio, které je pod nimi podepsané, končí. Avšak jeho problémy se začaly rodit už mnohem dřív.
Už nějakou dobu nebylo takovým králem jako před lety. V poslední době se kolem něj točilo několik neúspěchů a kontroverzí. Přesto herní studio BioWare stále patřilo k vývojářským firmám, které se nesmazatelně (a několikrát) zapsaly do srdcí nespočtu hráčů. Však se do nich taky zapisovalo už od roku 1995. Novou kapitolu už však nezapíše.
BioWare posledních devatenáct let patřilo pod herního giganta Electronic Arts, který nyní činnost slavného studia definitivně ukončil. Tvůrci kultovních značek jako Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age nebo Mass Effect se stali nejsmutnější obětí velkého zemětřesení v Electronic Arts.
Electronic Arts ve snaze odlehčit svému účetnictví po převzetí saúdským investičním fondem v obřím dealu za 1,1 bilionu korun přistoupili k vyhazovům a škrtům. Jak uvedli ve sdělení zaměstnancům šéfové firmy David Tinson a Cam Webe, znamená to i konec BioWare. To nicméně nebude jediným zasaženým studiem, podle zdrojů agentury Bloomberg přijdou o práci celkem čtyři stovky lidí, zhruba tři procenta zaměstnanců EA. Nutno však dodat, že ani před převzetím nebyly podobně razantní kroky pro EA neobvyklé.
„BioWare je legendární studio, které pomohlo definovat žánr her na hrdiny, a toto rozhodnutí nebereme na lehkou váhu,“ uvádí ředitelská dvojice. „Napříč portfoliem činíme promyšlená rozhodnutí, abychom talent i investice směřovali tam, kde vidíme největší příležitosti pro hráče a dlouhodobý růst,“ dodávají – a také připomínají skutečnost, že konec padesátky vývojářů v BioWare znamená i zrušení připravovaného pokračování sci-fi série Mass Effect.
Právě ta přitom patřila mezi vlajkové značky studia založeného před 31 lety. BioWare ve svých počátcích přicházelo s jedním hitem za druhým, jen výše uvedená Baldur’s Gate a její pokračování jsou absolutní legendy žánru RPG neboli her na hrdiny, na jejichž odkaz navázal moderní a ještě úspěšnější třetí díl. Knights of the Old Republic jsou zase jednou z nejlepších videoher z vesmíru Star Wars.
Zmiňovaný Mass Effect je pak dodnes uctívanou ukázkou epického sci-fi vyprávění jako z nejlepších filmů a seriálů. Jenže s přibývajícími roky ubývali veteráni – i úspěchy. Studio postupem času opustili zakladatelé i zkušení vývojáři, ať už kvůli důchodu, nebo jiným projektům. Nové hry vznikaly pod čím dál větším tlakem a magie značky BioWare se začínala vytrácet.
Prvním větším přešlapem byl titul Mass Effect: Andromeda, příběhová odbočka, která se i kvůli technickému stavu nesetkala se stejně skvělým přijetím jako předchozí trilogie Mass Effect. Podobným průšvihem byla následně střílečka Anthem, která znamenala odklon od RPG k online akci. Jenže ji doprovázel chaotický vývoj a snahy hru po vydání proměnit a vylepšit se nesetkaly s úspěchem. Servery Anthemu byly po pár letech vypnuté.
Třetí osudovou ránu přinesl čtvrtý díl fantasy série Dragon Age s podtitulem Veilguard z roku 2024. Prodejní očekávání Electronic Arts byla oproti dosaženým číslům Veilguardu dvojnásobná. Negativní publicitu navíc hře i vývojářům přinesla nevole některých částí internetu kvůli LGBT tématům a „woke“ obsahu. Ještě před vydáním přišlo o práci několik desítek vývojářů BioWare, začátkem loňska ke smutné bilanci přibyly další desítky vyhazovů. Několik let trvající úpadek nyní dosáhl dna a BioWare zavírá zcela.