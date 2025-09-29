Legendární herní studio jde v bilionovém dealu z burzy. Stojí za tím Saúdové i zeť Donalda Trumpa
Herní gigant Electronic Arts odchází po mnoha letech z burzy. V rekordní transakci za 55 miliard dolarů ho stahují investoři v čele se Saúdy.
Americký herní gigant Electronic Arts, tvůrce populárních herních sérií jako FIFA (dnes EA Sports FC), The Sims nebo Battlefield, odchází z burzy, kam vstoupil v roce 1990. Společnost v pondělí oznámila, že souhlasila s odkupem investorským konsorciem vedeným saúdským státním fondem PIF společně s investičními společnostmi Silver Lake a Affinity Partners Jareda Kushnera. Transakce oceňuje EA na přibližně 55 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu korun). Jde o jeden z největší hotovostních odkupů v historii, který překonává třeba i odkup texaské energetické skupiny TXU z roku 2007 za 45 miliard dolarů.
Současní akcionáři Electronic Arts (EA) dostanou v rámci oznámené transakce 210 dolarů (4 400 korun) za akcii v hotovosti, což představuje 25procentní prémii oproti zavírací ceně akcií z 25. září, posledního obchodního dne před tím, než se spustily spekulace. Saúdský státní fond PIF, největší člen konsorcia, si ponechá svůj stávající 9,9procentní podíl v EA, který převede do nové vlastnické struktury. Členové konsorcia poskytnou zhruba 36 miliard dolarů, dalších 20 miliard dolarů zajistí dluhové financování od JPMorgan.
Podle Financial Times stojí za dohodou sázka na umělou inteligenci, která podle investorů dokáže výrazně snížit provozní náklady EA a umožnit tak zvládnutí vysokého dluhu. Umělá inteligence se již široce využívá v Silicon Valley k automatizaci programování a ve vývoji her může pomáhat s grafikou či automatizací testování. V posledních letech jde i o velké téma v souvislosti s protesty herců, kteří se obávají, že budou nahrazeni AI. Investoři nicméně věří, že umělá inteligence v příštích letech významně zvedne zisky EA díky úsporám nákladů, uvedli pro FT lidé zapojení do transakce.
Klíčovou roli při uzavírání dohody sehrál Jared Kushner, zakladatel investiční firmy Affinity Partners a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kushner založil Affinity Partners v roce 2021 po odchodu z Bílého domu po Trumpově prvním funkčním období, přičemž saúdský PIF je významným investorem do Kushnerova fondu.
„Electronic Arts je výjimečná společnost se špičkovým manažerským týmem a odvážnou vizí budoucnosti. Obdivuji jejich schopnost vytvářet ikonické, trvalé zážitky a jako někdo, kdo s jejich hrami vyrůstal – a nyní si je užívá se svými dětmi –, jsem nadšený z toho, co přijde,“ uvedl Kushner. Podle zdrojů FT usnadní Kushnerovo zapojení cestu transakce přes Výbor pro zahraniční investice v USA, který posuzuje obchody zahrnující zahraniční kupce.
Saúdský státní investiční fond PIF má ambiciózní plány nasadit až 70 miliard dolarů ročně z příjmů z ropy do sektorů jako technologie a nemovitosti. Fond již patřil mezi největší veřejné akcionáře EA a drží také podíly v herních společnostech Nintendo a Embracer Group. Herní a esportový průmysl je pro PIF prioritním sektorem, který má přispět k diverzifikaci saúdské ekonomiky a zároveň generovat výnosy.
I jako privátní firmu má Electronic Arts nadále řídit její dlouholetý generální ředitel Andrew Wilson. Transakce byla schválena představenstvem EA a očekává se, že bude uzavřena v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2027. Podléhá regulatornímu schválení i souhlasu akcionářů EA. Po uzavření transakce již akcie EA nebudou kótovány na žádném veřejném trhu. EA má v portfoliu některé z nejbohatších obsahových knihoven v herním průmyslu se sériemi jako EA Sports FC, Madden NFL, The Sims, Battlefield nebo Apex Legends. Patří pod něj také studio BioWare, tvůrce sérií Mass Effect a Dragon Age.