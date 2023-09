Hra na oliheň, ale doopravdy. Netflix ukázal trailer na reality show ve stylu slavného seriálu

Jsou to dva roky, co Netflix ovládl nečekaný korejský hit Hra na oliheň. Popularitě seriálu o vražedné hře o obrovskou sumu peněz se na streamovací službě dodnes žádný jiný titul nepřiblížil, a tak se pracuje i na pokračování, ovšem diváci si na něj ještě nějakou dobu budou muset počkat. Ještě letos se ale Hra na oliheň vydá do skutečného světa v reality show o největší výhru v historii žánru. Netflix teď v první upoutávce ukázal, jak bude Squid Game: The Challenge vypadat.

Stejně jako v seriálu se i v reality show utká 456 soutěžících v sérii náročných her. Postupně budou vypadávat, až zůstane jediný vítěz. Ten si domů odnese 4,56 milionu dolarů – v přepočtu 104,5 milionu korun, což má být nejvyšší obnos, jaký kdy finalista podobné soutěže mohl získat. Hlavním rozdílem oproti seriálu je samozřejmě fakt, že v průběhu her nikdo nezemře, jen odejdou domů s prázdnou.

První zveřejněný teaser ukazuje, že ve všech ostatních ohledech se tvůrci snažili hráčům poskytnout zkušenost co nejbližší seriálovým postavám. Samozřejmostí jsou tak anonymní stráže v růžovém nebo velké barevné bludiště, kde soutěžící přebývají, a rozsáhlé sety, kde se samotné hry konají. Jaké přesně to budou, si Netflix nejspíš zčásti nechá pro sebe až do vydání The Challenge, v upoutávce lze nicméně zahlédnout červené světlo/zelené světlo, cestu po skleněném chodníku a lodě.

Původní Hra na oliheň představila dystopický svět, v němž se lidé zoufale potřebující peníze dobrovolně účastnili her o desítky milionů dolarů, i když věděli, že ti, co prohrají, zemřou. Tvůrce seriálu Hwang Tong-hjŏk tak komentoval pozdní kapitalismus a extrémní soutěživost, která je zvlášť v jeho rodné Jižní Koreji na denním pořádku. Hra na oliheň se ptala, co jsou lidé v bezútěšné životní situaci ochotni udělat pro peníze.

Právě z tohoto důvodu mnozí vznik reality show kritizovali za ignorování poselství seriálu, když dystopický scénář v zásadě převádí do reality. Totéž už dříve udělal například známý youtuber Mr. Beast, který vítězi dal 456 tisíc dolarů (přes deset milionů korun) a zajistil si zdaleka nejsledovanější video své dosavadní kariéry. Převést Hru na oliheň v nějaké formě do skutečnosti se zejména na Youtube stalo na nějakou dobu poměrně populárním tématem.

Žádný tvůrce se pochopitelně nepřiblížil výpravě a zpracování chystané reality show od Netflixu, streamovací gigant se ale kvůli ní nedávno stal středem kauzy a důvodem nebylo pokroucení celého poselství. V médiích se letos v lednu objevily zprávy, že soutěžící při natáčení první hry červené světlo/ zelené světlo mrzli v nedostatečném oblečení a na dlouhé hodiny si nemohli dojít na záchod, pro občerstvení nebo zahřátí. Několik lidí dokonce potřebovalo lékařskou asistenci.

O více než půl roku později nicméně problémy nikdo příliš neřeší a Netflix je připraven velkolepou reality show 22. listopadu vydat. Nakonec se její myšlence nebrání ani tvůrce seriálu Hwang Tong-hjŏk, který řekl: „Náš seriál má poměrně temné poselství – a jsem si vědom, že někteří mají obavy z toho, že se toto poselství vezme a převede do reality show s peněžní odměnou. Přesto mám dojem, že když berete věci příliš vážně, není to úplně nejlepší cesta pro zábavní průmysl. Nenastavuje to moc dobrý precedent.“

Hwang původně ani zdaleka neočekával, že by Hra na oliheň mohla mít takový úspěch, a počítal s jednorázovou minisérií. Vzhledem k obrovskému zájmu se nicméně rozhodl natočit druhou řadu, která by na obrazovky měla dorazit někdy příští rok. Vrátí se v ní hlavní hrdina Ki-hun a více prostoru dostane tajemný muž se zlatou maskou s přezdívkou Front Man a jeho vztah s bratrem policistou.