Hrabě ho postavil pro ženu, později ho vlastnili čečenští miliardáři. Teď je zámeček i s kaplí na prodej
Areál tvoří šest objektů včetně kaple, domu správce nebo hájovny. Pozemek zdobí alegorické sochy a příjezdovou cestu lemuje alej památných modřínů.
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Vznikl jako svatební dar – hrabě František Antonín z Nostic-Rienecku ho nechal v roce 1769 postavit pro svou ženu Marii Alžbětu Krakovskou z Kolowrat. Ve 20. století prošel rozsáhlou přestavbou a po znárodnění připadl státním lesům. Ty v něm zřídily učňovskou školu, později objekt sloužil k rekreaci mládeže. Teď je památkově chráněný zámeček na prodej. Cena? Podle informací CzechCrunche necelých 50 milionů korun.
Neorokokový lovecký zámeček Favorit stojí uprostřed obory v Krušných horách, nedaleko Karlových Varů. Areál o rozloze 2,2 hektaru se rozkládá nad říčkou Skřiváň a zahrnuje šest budov. Kromě hlavního trojkřídlého sídla zde je kaple sv. Terezie z Ávily, dům správce, hájovna, zázemí pro personál i garáž. Uvnitř se dochovala řada historických detailů – od štukové výzdoby přes krb až po taneční sál.
Pozemek zdobí také alegorické sochy Jaroslava Plichty, žáka Josefa Václava Myslbeka, a kamenný kříž z roku 1912. Příjezdovou cestu lemuje alej památných modřínů. Samotný zámeček i ostatní budovy však zůstávají už řadu let veřejnosti uzavřené.
„Díky rozsáhlému areálu i dispozici jednotlivých budov nabízí nemovitost řadu možností dalšího využití. Může sloužit jako reprezentativní soukromé sídlo, kombinace bydlení a podnikání, hotelové zařízení nebo sídlo společnosti,“ uvádí makléřka Jitka Daňková z realitní kanceláře Sotheby’s International Realty, která prodej zprostředkovává.
Favorit v minulosti patřil také čečenským miliardářům Mavlitovi a Mansurovi Bažajevovým, spojovaným s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Po vypuknutí války na Ukrajině se kyperská offshorová společnost Higglo Investments, pod niž zámeček spadá, dostala podle serveru Investigace.cz do rukou kazachstánského podnikatele Rustama Muchamedrachimova. Za celý balík firem a nemovitostí, včetně pozemků poblíž pražského letiště nebo rezidenčního projektu se stovkami bytů v centru Brna, měl zaplatit necelých 290 milionů korun.