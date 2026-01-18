Hračka, která traumatizovala devadesátkové děti, se vrací. Nové Tamagotchi má paměť a fyzicky roste
Čínský startup Takway AI představil na letošním veletrhu CES v Las Vegas zařízení Sweekar, malého robůtka, který chce být Tamagotchi nové generace.
Zažil to skoro každý. Když se bzučení zdobené plastové klíčenky rozeznělo v kapse a skončilo dlouhým táhlým písknutím, bylo jasné, že pixelové příšerce na malé obrazovce odzvonilo. Místo mimozemského mazlíčka se po dalším zapnutí drobné konzole objevil hrobeček nebo andílek letící do nebe, což byla bolestná daň za to, že uživatel včas tlačítkem nesebral virtuální výkal, kvůli němuž stvoření onemocnělo a za dramatické hudby skonalo.
Kdo si pamatuje zlatou éru Tamagotchi, dobře ví, co znamenalo zodpovědně pečovat o pixelovaného svěřence. Šílenství ohledně japonské hračky z dílny společnosti Bandai dosáhlo takových mezí, že ji nosili do práce i dospělí, aby si s ní mohli ve volných chvílích hrát. I proto mnoho škol a firem po celém světě nošení těchto malých digitálních zařízení údajně zakazovalo.
Globální kulturní fenomén dnes znovu ožívá díky společnosti Takway AI. Čínský startup, který vznikl teprve před dvěma lety, si položil otázku, jak by mohlo vypadat virtuální zvířátko obohacené o moderní strojové učení a schopnost skutečně fyzicky růst. Odpovědí se stal kapesní robůtek jménem Sweekar.
Sweekar je v podstatě moderní reinkarnací Tamagotchi – digitální mazlíček, o kterého je potřeba se starat a který postupně prochází různými fázemi života. Nejde však o jednoduchou hračku s primitivním displejem. Zařízení pohání kombinace pokročilých AI modelů, včetně Gemini Flash a technologií ChatGPT, díky nimž se dokáže učit ze svého okolí a vytvářet komplexnější reakce. Prostřednictvím behaviorálního modelování má navíc každý kus simulovat vlastní osobnost, která se formuje na základě interakce s majitelem.
Během svého „života“ Sweekar dokonce fyzicky roste, s každým dalším vývojovým stádiem se zařízení o něco zvětší, respektive se postupně vysouvá ze své plastové skořápky. Vývojáři navrhli několik životních fází, jejichž cílem je v uživateli vyvolat pocit postupného vývoje a citového pouta. Po prvním zapnutí se robot objeví ve formě vajíčka s ušima a přibližně po dvou dnech se jeho skořápka symbolicky otevře, aby displej odhalil spící oči.
Odtud se odvíjí simulovaná cesta napříč dalšími stádii, od digitálního miminka přes teenagera až po dospělou podobu, přičemž každá etapa trvá několik týdnů a postupně mění způsob, jakým s robotem uživatel komunikuje.
I přes tuto neobvyklou mechaniku si Sweekar zachovává kapesní rozměry a hmotnost pouhých 89 gramů. Výrobce navíc počítá s tím, že jej nabídne v několika barevných variantách a doplní o drobné oblečky a příslušenství.
I na nového robůtka číhá neúprosná smrt
Další unikátní vlastností je schopnost simulovat tělesné teplo a jemné dýchání, což vytváří nečekaně realistický zážitek. Podle zakladatele a CEO Takway AI Irvinga Gaa má Sweekar proměnit chov digitálního mazlíčka ve fyzický i emocionální zážitek navržený tak, aby budoval dlouhodobé a smysluplné pouto mezi člověkem a umělou inteligencí.
A tak si uživatel může, podobně jako v realitě, vychovat buď roztomilého parťáka, nebo náladového démona. Dlouhodobá emocionální paměť umožňuje hračce pamatovat si preference uživatele, jeho nálady i minulé konverzace. Jazykové schopnosti se přitom vyvíjí postupně od jednoduchých dětských zvuků až po plynulý dialog v dospělosti, kdy robot po návratu domů uživateli dokáže například vyprávět, jak strávil den.
Ani Sweekarovi se však nevyhnula neúprosná mechanika smrti. Pokud jeho majitel zanedbá péči a výchovu, i on nakonec po vzoru Tamagotchiho umírá. V raných fázích navíc vyžaduje časté krmení a neustálou pozornost, zatímco v dospělosti se z něj stává samostatnější jedinec, který už není tak křehký a nabízí širší paletu herních možností.
Původní Tamagotchi sázelo na cenovou dostupnost, extrémně levné komponenty a černobílý LCD displej, což z něj udělalo globální hit s miliony prodaných kusů. Sweekar se nyní pokouší na tento odkaz navázat s výrazně vyšší cenovkou. Brzy bude dostupný přes crowdfundingovou kampaň na Kickstarteru za cenu kolem
3 500 korun, což je v ostrém kontrastu s dostupností původní verze. Teprve čas tak ukáže, zda moderní technologie zvládnou vyvolat stejnou mánii jako pípající plastová vajíčka před třiceti lety.