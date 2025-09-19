Hračkám se věnuje 30 let, teď zachraňuje legendární Merkur. Plánuje rozšíření výroby, LEGO ho netrápí
Stavebnice Merkur letos slaví 100 let od zavedení systému spojování kovových dílů šroubem a matičkou. To se nakonec ukázalo jako správný krok.
oKdyž se před pěti lety rozhodl koupit společnost Merkur Toys, věděl, že to nebude procházka růžovým sadem. Sto let stará značka kovových stavebnic z Police nad Metují se nacházela v tíživé ekonomické situaci a potřebovala externí financování, aby vůbec přežila. „Celé je to můj osobní boj, jak dostat Merkur zpátky do kondice,“ říká pro CzechCrunch současný majitel legendární firmy Richard Hrbáč.
Ten se v oboru hračkářství pohybuje dobrých 30 let – do jeho čtvrtmiliardového rodinného holdingu HFI spadá nejen logistická společnost Clever Logistics, ale i třeba výrobce dřevěných hraček Woodyland, dovozce Olymptoy nebo e-shop Pixie Crew. K Merkuru měl ovšem blízko už od dětství, i když vlastní stavebnici nikdy neměl. „Chodil jsem šroubovat k bratranci, měl osmičku. Tedy tu největší,“ vzpomíná.
Jedinečnost Merkuru spočívá právě v principu šroubování. Firma letos oslavuje 100 let od zavedení systému spojování kovových dílů šroubem a matičkou, jenž nahradil předchozí háčkové spojování. Tuto inovaci uvedl na trh zakladatel Merkuru Jaroslav Vancl, kterého však po únorovém převratu v roce 1948 postihl nešťastný osud – továrnu mu komunisté znárodnili a on sám skončil u soustruhu jako obyčejný dělník.
Po roce 1989 značku vzkřísil podnikatel Jaromír Kříž, od kterého ji Hrbáč koupil za jednotky milionů korun v roce 2020. Pod jeho vedením se výroba zvedla ze 30 na 120 tisíc stavebnic ročně – a ikonické kovové sety se dnes prodávají v knihkupectvích i hračkářstvích po celé zemi.
„Těchto pět let jsme ale firmu museli dotovat a investovat do modernizace, a to desítky milionů korun. Doufám, že se letos už dostaneme do mírného zisku nebo aspoň na nulu. A zároveň bychom měli dosáhnout obratu 30 milionů korun,“ věří pětapadesátiletý podnikatel.
V době počítačů a smartphonů, kterými jsou dnešní děti zcela obklopeny, může investice do výrobce kovových stavebnic působit jako krok do minulosti. Hrbáč to ale vidí úplně jinak. „Děti sice vyrůstají v digitálním světě, Merkur jim ovšem nabízí něco hmatatelného,“ tvrdí. Firma proto dnes nabízí i moderní prvky jako 3D manuály, robotické sestavy nebo modely, které učí malé kutily programovat a vytvořit si tak třeba robotického ještěra.
Přesto východočeská značka zůstává věrná základnímu principu, tedy výrobě kovových stavebnic, jež oslovují i dospělé nadšence a modeláře. Ostatně výjimkou není ani sám Hrbáč, který má u sebe v zasedačce vystavenou například Eiffelovu věž nebo důlní rypadlo složené ze zhruba tří tisíců dílků.
I z těchto důvodů se majitel Merkuru nebojí ani dánského obra LEGO. „Vyrábí sice hračky z jiného materiálu, přesto ho samozřejmě vnímáme jako konkurenci. Na druhou stranu propaguje kategorii stavebnic velmi agresivně, takže svým způsobem dělá reklamu celému našemu oboru,“ líčí Hrbáč. Podle něj LEGO pomáhá – stejně jako Merkur – rozvíjet u dětí kreativitu, zvídavost i hravost, což mu je sympatické.
Merkur dnes vyváží své stavebnice do 23 zemí včetně Spojených států, Kanady nebo Jižní Koreje. Ze svého největšího exportního trhu, tedy Ruska, se po začátku jeho agrese vůči Ukrajině stáhl. A teď hledá nové příležitosti například na Blízkém východě, především v Izraeli. „Momentálně se nám také dost daří v Polsku,“ dodává byznysmen.
A vzhledem k tomu, že zůstává optimistou ohledně budoucnosti Merkuru, prozrazuje pro CzechCrunch jeden z dalších plánů – jde o nadcházející rozšíření výroby. Hrbáč totiž nedávno koupil od insolvenčního správce největší z původních závodů Merkuru ve Velkých Petrovicích, které jsou od Police nad Metují, kde aktuálně probíhá výroba, vzdáleny necelé čtyři kilometry.
„Tady v Polici plánujeme vybudovat návštěvnické centrum. Cílem je zkoncentrovat výrobu jen na jedno místo. Areál v Petrovicích nabízí zhruba 10 tisíc metrů čtverečních podlahové plochy, je však v dezolátním stavu a s dírami ve střeše. Musíme tak počítat s další velkou investicí,“ uzavírá majitel HFI Group.