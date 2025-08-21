Přestěhoval se do Česka a pomohl sem dostat LEGO. V Kladně si mysleli, že to není sexy firma, líčí
Nejprve objížděl svět, pak se Birger Husted zamiloval do Češky. A rozhodl se, že bude pomáhat skandinávským firmám vstupovat do tuzemska.
„Je to takový klasický příběh,“ usmívá se původem dánský podnikatel Birger Husted ve své kanceláři kousek od pražského Masarykova nádraží. Myslí tím, jak se dostal do Česka – jako mládenec sem přijel na dva týdny, zůstal tu ale dodnes. „Zamiloval jsem se totiž do dcery lidí, u nichž jsem bydlel. A jsme svoji už 32 let,“ říká muž, který zasvětil svou kariéru pomoci skandinávským firmám při vstupu na tuzemský trh. Jako je například LEGO.
Dnes šedesátiletý Husted vystudoval ve svém rodném Dánsku obchod, pak jeden rok cestoval po světě s americkou hudební neziskovou platformou Up With People. Současně se zapojil do zakládání mládežnických rad v dánských městech. I proto dostal krátce po pádu železné opony nabídku, aby se v tehdejším Československu účastnil programu, který měl mladým ukazovat, jak vlastně vypadá nově získaná demokracie. „Řekl jsem si: Proč ne? O této zemi jsem ale nevěděl vůbec nic,“ vzpomíná podnikatel.
Nějakou dobu pak pracoval pro jednu německou společnost vyrábějící dopravní a skladovací systémy, nakonec se však rozhodl, že se v Česku usídlí natrvalo. Začínal v malé poradenské firmě, která pomáhala dnes už zkrachovalé Bance Bohemia. „Bylo to docela děsivé místo, lidé tam byli živoucí ukázkou toho, jak to tady fungovalo za předchozího režimu,“ popisuje Husted. Po čtyřech měsících tak raději rozjel vlastní projekt, který se stal takovým „skandinávským mostem“ do Česka.
Nejprve totiž podporoval rozjezd firem z Dánska, Švédska, Norska či Finska v České republice. „Zajišťovali jsme jim marketing, účetnictví i pronájem kanceláří,“ vysvětluje. Zpočátku šlo o různé stavaře nebo IT společnosti, milníkem se však stala spolupráce s dánskou biotechnologickou společností Chr. Hansen, tedy dodavatelem bakteriálních kultur potřebných pro výrobu sýrů či jogurtů. „Ve svém oboru jsou světovými lídry,“ doplňuje.
Postupně pomohl dostat se do Česka i dalším významným značkám jako třeba výrobci střešních oken Velux, high-tech firmě Bang & Olufsen, výrobci dětských hřišť Kompan nebo nábytkářskému řetězci Jysk. „S Larsem Larsenem, zakladatelem Jysku, a jeho synem Jacobem Brunsborgem, současným šéfem firmy, jsme svého času procestovali celé Česko. Chtěli si nejprve ověřit, jak zdejší trh funguje,“ líčí Husted, který v té době působil jako poradce a následně náborář managementu pro tyto společnosti. Jysk svou první pobočku otevřel v roce 2003 na pražském Černém Mostě, dnes má v tuzemsku přes 80 prodejen.
Kostičkové Kladno
Asi nejzajímavější kapitola Hustedovy kariéry se začala psát v roce 1998. Tehdy se totiž rozjela jednání s dánskou firmou LEGO, která hledala levnější místo k výrobě, co by bylo zároveň blízko klíčovým trhům ve Skandinávii a Německu. „LEGO zvažovalo kromě Česka i Polsko, Maďarsko nebo Slovensko. Nakonec vyhrála Plzeň, tam se ale nepodařilo najít vhodnou nemovitost. Konečná volba proto padla na Kladno, kde výrobní závod funguje dodnes.“
V té době nebyla pověst Kladna nikterak dobrá. Dnes sice láká miliardářské skupiny a cenami bytů utíká zbytku republiky, tehdy se ovšem spojovalo hlavně s hutnictvím a těžkým průmyslem. Mnozí se proto snažili skandinávskou firmu od nápadu proniknout zrovna sem odradit. „Některé společnosti hlásaly, že je nemožné podnikat v Kladně, protože je to hrozné město. A že trvá i 36 měsíců, než se tam může vůbec začít s výrobou,“ tvrdí Husted.
Rodina Kirk Christiansenů, která vlastní LEGO, se ale rozhodla přece jen na Kladno vsadit. „Nakonec se podařilo výrobu spustit za 10 měsíců. Bylo to nečekaně rychlé. A zatímco původně plánovali zaměstnávat jen pár stovek lidí, dnes už jich mají přes tři tisíce,“ pochvaluje si. Ze začátku to přitom vůbec nevypadalo na takový úspěch.
„Pamatuji si na takovou zvláštní situaci krátce po jejich startu v Kladně. Šli jsme do jedné místní odborné školy navázat spolupráci. Ale tamní učitelé, kteří byli většinou ze starého ocelářského průmyslu, vůbec nepovažovali LEGO za sexy firmu, kde je atraktivní pracovat. Bylo velmi těžké je o čemkoli přesvědčit, protože v tom neviděli smysl. Dnes už je situace naprosto odlišná,“ připomíná dánský podnikatel. Tuto dřívější spolupráci potvrdila redakci CzechCrunche i tuzemská pobočka LEGO.
Husted dlouhodobě prosazuje nastavování skandinávských hodnot i v českém podnikatelském prostředí – například skrze Severskou obchodní komoru, kde působí jako viceprezident. „Původně to byla Švédská obchodní komora, ale díky tomu, že mluvím plynně švédsky, se mi podařilo dostat se dovnitř. A nakonec jsem prosadil i přejmenování komory,“ směje se.
Podle něj jsou Seveřané egalitáři, kteří neřeší tituly a pozice. „Všichni víme, že jsme na stejné lodi a že máme stejnou hodnotu, jen hrajeme různé role. Oproti české hierarchii je to velký rozdíl – obzvlášť v 90. letech, kdy se tu hrálo hlavně na to, kdo je pan doktor nebo pan inženýr,“ doplňuje. I tak prý bývají severské delegace mnohdy překvapené, když dorazí do Česka.
Zejména starší lidé si zemi stále představují jako zaostalý kus světa – Husted tento předsudek nazývá mentální železná opona. „A pak zjistí, že malé a střední podniky ve Skandinávii jsou vlastně pozadu oproti těm českým. Češi mají, na co být hrdí. Nicméně my starší Seveřané máme pořád v sobě hluboko zakořeněno, že všechno z Východu je špatné. Učili nás to už ve škole.“
Děti a starší lidé se setkávají a hrají si. A s čím jiným než s kostičkami LEGO.
Zlaté časy expanze severských firem do Česka podle něj skončily někdy v roce 2015. „Většina z nich si už našla své místo – ať už v Česku, Polsku, Maďarsku, Slovensku nebo Slovinsku. Teď už nemají potřebu otevírat nové továrny,“ shrnuje Husted. Důvody? Většinou proto, že už mají zavedenou výrobu někde jinde ve střední Evropě nebo hledají levnější země.
I přesto jim stále pomáhá – jako partner poradenské skupiny Husted Ema Partners pro ně hledá ideální manažery. „Jedna z dnešních největších výzev je přesvědčit dánské podnikatele, že i čeští pracovníci odvedou skvělou práci. Budování důvěry je někdy náročné,“ krčí rameny.
Je také aktivní v neziskové organizaci Ninin sen, kterou spoluzaložil po vraždě své dcery Niny. Ta se věnovala péči o seniory – a její odkaz dnes žije dál ve snaze zlepšit podmínky v domovech důchodců, hlavně s ohledem na jejich důstojnost. „Jedním z našich cílů je třeba propojovat domovy pro seniory s mateřskými školami. Děti a starší lidé se setkávají a hrají si. A s čím jiným než s kostičkami LEGO Duplo,“ usmívá se Husted s tím, že jeho tým už propojil asi 40 domovů důchodců a 40 školek po celé republice.
A připomíná, že zatímco v jeho rodném městě se dobrovolnictví věnuje až 60 procent lidí, u nás je tomu výrazně méně. Přesto zůstává optimistou a sám sebe bere jako „naivního idealistického Skandinávce“, který věří v lepší Česko. „Ostatně severské firmy, které sem přišly, již vytvořily přes 21 tisíc pracovních míst. A přinesly sem nejen investice, ale i jiný pohled na to, jak se budují vztahy na pracovišti,“ uzavírá.