Hravé lampičky, skleněné dezerty i hysterická móda. Tohle je pět tipů, co ještě vidět na Czech Design Weeku
Czech Design Week končí už v neděli. Vybrali jsme pět tvůrců, které ještě stojí za to vidět, od skleněných dezertů přes šperky až po hravé lampičky.
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Czech Design Week je v plném proudu a do neděle nabízí na různých místech po Praze tvorbu více než stovky designérů a umělců. Hlavní přehlídka v Galerii Mánes sahá od skla a šperků přes módu až po hravé interiérové doplňky, zatímco nastupující jména představuje také výstava New Generation v Muzeu Prahy na Florenci. Vybrali jsme pět tvůrců a projektů, u kterých se během víkendu vyplatí zastavit.
Skleněné dezerty Moniky Pacíkové
Roztavené sklo může připomínat rozehřátý cukr, polevu nebo tající zmrzlinu. Právě na této podobnosti postavila designérka Monika Pacíková kolekci Glass Desserts 2026, která vznikala od začátku letošního roku ve sklářské huti na severu Čech. Čtyři typy objektů odkazují k cukrářskému světu: váza Candy připomíná našlehanou cukrovou hmotu, svícny Éclair nanášení šlehačky, Gelato tající točenou zmrzlinu a váza Double Dipped zase čokoládovou polevu. Pacíková, absolventka Fakulty architektury ČVUT, se ke sklu dostala během působení ve společnosti Lasvit a ve své tvorbě kombinuje tradiční řemeslo s technologiemi a experimentem.
Šperky ze starých perel a nevyužitého hedvábí od Kaaretu
Šperkařská designérka Klára Dudáková původně pracovala v marketingu a jako fotografka, postupně jí ale začalo chybět vytváření fyzických předmětů. Založila proto značku Kaaret, která dává nový život již existujícím materiálům a pracuje především s přebytkovými, vintage a použitými komponenty. V kolekci Solutus Dudáková zkoumá vztah síly a křehkosti prostřednictvím řetězů, uzlů a smyček. Kov kombinuje například s nevyužitým hedvábím, vintage perlami nebo křišťálem ze starých náhrdelníků.
Pavlína Šváchová a její sklenice inspirované gruzínským vinobraním
Na pomezí volného umění a designu se pohybuje Pavlína Šváchová, která pracuje s objekty, prostorovými instalacemi, videem i performancí a několikrát uspěla také v Czech Design Award. Na festivalu představuje kolekci Rtveli, sérii ručně vyráběných vinných sklenic vytvořenou ve spolupráci s rodinnou sklárnou Novotný Glass. Název vychází z gruzínského označení pro vinobraní a odkazuje k tradici sklizně, pohostinnosti a společných oslav.
Móda plná hysterie od Emy Domanické
Formální siluety spojované s pracovním prostředím na jedné straně, emocionální chaos na druhé. Absolventka ateliéru Oděvního a textilního designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ema Domanická ve své tvorbě propojuje módu s osobními tématy a vnitřním prožíváním. Na výstavě New Generation v Muzeu Prahy na Florenci představuje diplomový projekt Hystéria, který se zabývá vnitřním světem žen konfrontovaných se společenskými očekáváními. Formální oděvy v něm kombinuje s autorskými potisky a vypletenými texty a samotnou hysterii zkoumá nejen jako emoční stav, ale také jako možnou formu autenticity, identity a protestu.
Roztomilé lampičky plné barev
Za značkou Roztomilé lampičky stojí Matěj a Alex, dvojice tvůrců s právnickým vzděláním, která se rozhodla vytvořit prostor pro mnohem hravější seberealizaci. Navrhují barevná svítidla a květináče inspirované estetikou dopamine decor a maximalismem, které vyrábějí pomocí 3D tisku. Celý proces od prvních skic přes digitální modelování až po výrobu mají ve vlastních rukou a objekty vznikají v malých sériích. Běžné interiérové předměty přitom chtějí proměňovat v objekty, které mají prostoru dodat barvu, osobitost a trochu nadsázky.