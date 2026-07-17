I velký vesmírný příběh spadnul pod vstupní cenu. U burzovních debutů je dobré brzdit a SpaceX je skvělý příklad
SpaceX ukázalo, že ani výjimečná firma nemusí být dobrá investice, pokud retail nakupuje IPO ve chvíli, kdy je v ceně už započítaná většina hypu.
SpaceX je byznysově bezesporu výjimečná firma, a právě proto je dobrým varováním. Akcie společnosti Elona Muska se zhruba měsíc po rekordním vstupu na burzu poprvé podívaly pod upisovací cenu 135 dolarů a připomněly jednoduché pravidlo, na které se v době tržní euforie často zapomíná – skvělá firma ještě nemusí být skvělá investice, pokud ji drobný investor kupuje už ve chvíli, kdy je většina příběhu dávno započítaná v ceně.
U SpaceX se špatně hledá důvod, proč nebýt nadšený. Firma změnila kosmický průmysl, provozuje Starlink, vozí náklad i astronauty na orbitu a v očích trhu spojuje několik nejsilnějších investičních témat najednou. Prostě budoucnost, že? Jenže burza neoceňuje jen kvalitu příběhu, ale hlavně cenu, za kterou se do něj dá nastoupit.
A právě tady retail při nákupech v době vstupů na trh často prohrává. Když se k akciím dostane běžný investor, bývá jednoduše další v řadě. Před ním jsou mimo jiné zakladatelé, zaměstnanci, venture kapitál, private equity, banky, fondy i velké instituce. Pro ně může být vstup na burzu první velkou možností, jak část letitých zisků z doby, kdy firma veřejně obchodovaná nebyla, proměnit v hotovost. Pro drobného investora je to naopak často první chvíle, kdy se k firmě vůbec dostane, navíc za cenu, kterou už pomohl nafouknout strach, že mu ujede vlak.
IPO proto není startovní čára pro všechny, ale spíše moment, kdy se dosud soukromý příběh prodává veřejnému trhu. Investiční banky, management i původní investoři chtějí vysokou cenu, média přidají titulky o rekordech a retail často vidí hlavně jméno, graf a první zelené svíčky.
Jenže pokud je firma oceněná na dokonalou budoucnost, stačí málo. Slabší sentiment, konec prvotního nadšení, obavy z valuace nebo blížící se uvolnění akcií zaměstnanců a zázračný debut se rychle změní v test důvěry. A to i krátkodobě, protože rozhodně neznamená, že když se cena nyní dostala pod upisovací pásmo, nemá potenciál dlouhodobě mnohonásobně tuto cenu překonat. To ale přirozeně nikdo neví.
U podobných jmen navíc funguje silný psychologický efekt značky. SpaceX není obyčejný ticker, ale kulturní fenomén, který si investoři spojují s Muskem, raketami, Marsem a budoucností lidstva. To samo o sobě dokáže vytlačit cenu výš, než by odpovídalo chladnému pohledu na tržby, ziskovost, zadlužení nebo potřebu dalších investic. Jenže akcie se dlouhodobě neřídí tím, jak dobře zní příběh v titulku, ale tím, zda firma dokáže vydělat dost peněz na cenu, kterou za ni trh zaplatil.
Nejrozumnější přístup u velkých IPO proto často není snaha být u všeho první. Lepší může být počkat na první výsledky jako veřejně obchodované firmy, na uklidnění počáteční volatility a na konec části technických tlaků, které s debutem souvisejí. Investor tím možná přijde o první rychlý růst, ale zároveň se vyhne nákupu v momentu, kdy je euforie největší a poměr rizika a výnosu bývá pro retail nejméně příznivý.
Dobrá firma nerovná se dobrá investice
Dobrá firma nemusí být v jeden moment dobrá akcie, pokud je v ceně už započítaný příliš optimistický scénář.
Čí jsem likvidita?
Retail se k IPO často dostává později než velcí investoři, kteří byli u firmy dávno před vstupem na burzu. Ti nyní chtějí prodávat, jste jejich likvidita na exit investice.
Hype
První obchodní dny bývají plné emocí, nízké historické opory a přestřelených očekávání, takže nejsou dobrým měřítkem férové hodnoty.
Lock-up
Po uplynutí lock-up období (v něm nesmí nikdo prodávat) může po několika měsících přijít nový prodejní tlak, protože zaměstnanci a raní investoři dostanou možnost prodávat.
Na co koukat?
Před nákupem IPO je nutné řešit cenu, valuaci, ziskovost, potřebu dalšího kapitálu a důvod, proč firma nebo původní akcionáři prodávají právě teď.