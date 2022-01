Příběhy a klíčové úspěchy českých i zahraničních startupů vám zpravidla servírujeme v článcích, někdy ale psaný text zkrátka nestačí. Proto jsme se i vloni věnovali nahrávání podcastů, do kterých jsme si zvali přední hosty nejen z českého byznysového a startupového rybníčku, se kterými si za mikrofonem povídáme o jejich cestách, milnících i vizích pro následující roky.

Nyní přinášíme přehledné shrnutí a výběr těch nejposlouchanějších epizod za loňský rok, mezi kterými nechybí kryptoměnové plány Viktora Fischera, pozoruhodný příběh Jana Bednáře se startupem ShipMonk, kariéry ambiciózní Evy Čejkové nebo startupová štace Rastyho Turka. Přejeme příjemný poslech.

***

Viktor Fischer, zakladatel Rockaway Blockchain Fund Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Viktor Fischer je investiční partner ve skupině Rockaway Jakuba Havrlanta. Jeho specializací je blockchain, a proto šéfuje investičnímu fondu Rockaway Blockchain Fund, který rychle roste a patří mezi největší v Evropě. S Viktorem se bavíme o tom, jestli bitcoin a blockchain změní svět, co to jsou decentralizované finance a proč jim tolik věří a jak mu podařilo z Česka proniknout do celého blockchainového světa.

Jan Bednář, zakladatel startupu ShipMonk Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Jan Bednář je zakladatel startupu ShipMonk, který na Floridě žije bez nadsázky svůj americký sen. V podcastu se bavíme o tom, jak se do Spojených států vlastně dostal, jestli má recept na to, jak za oceánem prorazit, jak se pekly nedávné mnohamiliardové investice do jeho logistického startupu a kdy se z něj stane další jednorožec.

Eva Čejková, zakladatelka Ženy s.r.o. a startupu Testuj.to Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Eva Čejková v začátcích podnikatelské kariéry úspěšně rozjela velkou PR agenturu a následně založila komunitu Ženy s.r.o., v níž sto tisíc žen testuje různé produkty. Z projektu se zrodil startup Testuj.to, který se stal vůbec prvním startupem, do něhož kdy investovala Heureka. S Evou Čejkovou se v CzechCrunch Podcastu bavíme o tom, co vlastně testování produktů obnáší, jak těžké je řídit tolik žen, jak se dojednávala premiérová investice od Heureky nebo co ji pomohlo a zachránilo, když byl její startup těsně před zavřením.

Martin Cígler, spolumajitel a předseda představenstva holdingu Solitea Foto: Solitea

Martin Cígler je programátor, podnikatel a ve volném čase také cestovatel a fotograf. Programátorem byl už těsně před revolucí, po ní okamžitě chytil příležitost za pačesy a začal podnikat. U piva mu tehdy veterináři řekli, že potřebují účetní aplikaci. A tak se položily základy společnosti Cígler Software, ze které je dnes velký technologický holding Solitea. Martin Cígler v něm počítá tržby v miliardách, rychle roste a v CzechCrunch Podcastu popisuje, jak se člověk dostane od inseminace krav v JZD k vývoji účetního softwaru, jak z malé firmy vybudoval mezinárodní skupinu a co obnáší, když kupujete jednu firmu za druhou.

Alex Koníček, zakladatel značky Big Boy, která vyrábí oříšková másla Foto: Ondřej Duffek

Alex Koníček je podnikatel, který mluví otevřeně a pojmenovává věci tak, jak je vidí. Je to i proto, že se v mládí dostal do složité situace, ze které viděl jako jediné východisko v založení vlastního byznysu. Po večerech začal ve fitku, kam chodil na brigády, budovat značku Big Boy, ze které je dnes rychle rostoucí fabrika vyrábějící arašídové či ořechové krémy ve velkém. V CzechCrunch Podcastu s Alexem probíráme jeho místy spletitou cestu, která ho do jeho současných devětadvaceti let mnoho naučila, a řešíme třeba i to, proč je podle něj důležité, nebát se říct si o pomoc, když vám vlastní byznys padá na hlavu.

Peter Fedoročko, Filip Doušek a Vojta Roček, zakladatelé startupu Stories Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Filip Doušek, Vojta Roček a Peter Fedoročko je trojice zakladatelů, kteří se rozhodli v roce 2016 změnit svět datové analytiky. Založili startup Stories, který z nepřehledných dat tvořil příběhy, díky nimž firmy mohly dělat lepší rozhodnutí. Jejich řešení bylo natolik unikátní, že je krátce po vzniku koupil americký gigant Workday, a v CzechCrunch Podcastu se ohlížíme za jejich opravdu rychlou startupovou jízdou, jednáním o velkém prodeji, výzvám i krizím, kterým museli čelit, a také o tom, jak jejich úspěšný příběh končí a co budou dělat dál.

Rastislav Turek, zakladatel a šéf startupu Pex Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch

Rasty Turek je slovenský podnikatel, který žije dlouhé roky v USA, kde založil několik startupů. Některé úspěšně prodal, jiné zkrachovaly, ale jeho poslední a dosud nejúspěšnější projekt se jmenuje Pex. Není jednoduchého ho popsat, ale ve své podstatě zajišťuje pojištění pro obsahové platformy proti porušování autorských práv. V CzechCrunch Podcastu se s Rastym vracíme k začátkům, kdy jeho nápadu nikdo nevěřil a nakonec málem zkrachoval, ale tvrdohlavý vizionář to vydržel a dnes slaví s Pexem velký úspěch, v němž nechybí miliardové investice, ale také obrovský osobní risk. Řeč dojde i na setkání s Elonem Muskem a desítky malých angel investic, kterými se Rasty baví a tak trochu i živí.

***

Všechny podcasty najdete na našem webu, případně ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů a Google Podcastů. Pro přísun týdenního shrnutí novinek sledujte i podcast CzechCrunch Weekly.