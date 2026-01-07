Investoři sázejí na Muskův souboj s OpenAI. Do projektu xAI lijí Nvidia i šejci přes 400 miliard
Společnost xAI vyvíjející chatbota Grok uzavřela své dosud největší investiční kolo. Mezi investory jsou Nvidia, Cisco i katarský státní fond.
Společnost xAI Elona Muska uzavřela investiční kolo série E v objemu 20 miliard dolarů (přes 410 miliard korun). Podle serveru CNBC hodnota startupu dosahuje přibližně 230 miliard dolarů (4,8 bilionu korun), což z něj činí jednu z nejhodnotnějších firem v oblasti umělé inteligence. Mezi investory jsou technologičtí giganti Nvidia a Cisco i dlouhodobí podporovatelé Muskových projektů jako Valor Equity Partners, Stepstone Group nebo Fidelity a také katarský státní investiční fond, fond MGX z Abú Zabí či Baron Capital Group.
Společnost xAI se zaměřuje na vývoj chatbota Grok a budování obřích GPU clusterů pro trénování AI modelů. Loni v březnu xAI převzalo sociální síť X (dříve Twitter), kterou Musk vlastní. Firma nyní staví infrastrukturu v Memphisu v Tennessee, kde datová centra využívají turbíny spalující zemní plyn, což podle CBNC vyvolalo kritiku místních obyvatel kvůli zhoršení kvality ovzduší. Zároveň xAI nedávno uzavřelo kontrakt s americkým ministerstvem obrany a Grok se stal hlavním chatbotem pro predikční sázkové platformy Polymarket a Kalshi.
Navzdory úspěchům čelí xAI regulatorním vyšetřováním v Evropě, Indii a Malajsii poté, co Grok generoval sexualizované obrázky dětí a nevyžádané intimní snímky dospělých, převážně žen, které se následně hojně šířily na síti X. AI startupy v roce 2025 dosáhly rekordních valuací – OpenAI uzavřelo v říjnu investiční kolo za 6,6 miliardy dolarů s valuací 500 miliard, o měsíc později byla společnost Anthropic s kapitálem od Microsoftu a Nvidie oceněna na 350 miliard dolarů.