Investoři v čele s miliardářem Michalem Strnadem posílají desítky milionů na vývoj autonomních dronů
Ověřeno v terénu a posvěceno Ukrajinou, hlasí startup Occam. Pomáhá škálovat autonomní dronové systémy, aby nebyly závislé na lidské kontrole.
Automatizace frontové linie je snem Ukrajiny. Statistiky totiž mluví neúprosně: zatímco v roce 2024 bylo na Ukrajině zaznamenaných asi 11 tisíc útoků dronů, loni to bylo již 54 700, přičemž drony tvořily až 96 procent všech nasazených leteckých zbraní. Navzdory široké dostupnosti levných dronů závisí jejich nasazení pořád na kapacitách lidské kontroly, což vytváří bariéru škálovatelnosti. Právě tu se snaží odstranit britský startup Occam pomocí autonomního softwaru, který dokáže nasadit na stroje různých výrobců ihned po opuštění výrobní linky s tím, že jsou nezávislé na vnější komunikaci nebo GPS a odolné vůči rušení či blokování signálu.
„To, co v Occamu stavíme, je formováno realitou a následně zdokonalováno v bojových podmínkách. Pokud systém nedokáže fungovat na frontové linii, nemůžeme mu svěřit vojáky ani bezpečnost – a v moderní obraně tak nemá místo,“ říká Gui Wainwright, spoluzakladatel a ředitel Occamu, který úspěšně prošel hodnocením připravenosti k integračnímu testování v rámci ukrajinského obranně-technologického klastru Brave1. To znamená, že startup nyní může hledat spolupráci s vybranými ukrajinskými výrobci a jde o jeden z prvních příkladů integrace západních AI technologií do ukrajinských bezpilotních systémů.
Klíčový milník jde ruku v ruce s uzavřením úvodního, tzv. pre-seedového investičního kola ve výši tři miliony eur (přes 72 milionů korun), které vedl fond český Presto Tech Horizons, jejž založila společnost Presto Ventures a zbrojařská skupina CSG miliardáře Michala Strnada. K fondu se připojily i další mezinárodní investoři jako Antler, Freedom Fund a TYR.vc. Kapitál Occam využije k urychlení adopce své technologie napříč ukrajinskou frontou a k rozvoji dalších podpůrných schopností autonomních systémů. „Nasazují, učí se a iterují v podmínkách diktovaných frontou. Gui má výjimečnou schopnost mobilizovat lidi kolem jasné mise a tým ji realizuje s naléhavostí a disciplínou,“ komentuje Matej Luhový, Partner v Presto Tech Horizons.