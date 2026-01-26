Přes sto firem a 100 miliard v tržbách. Jak roste, co dělá a kam všude sahá impérium CSG Michala Strnada
Zmapovali jsme byznys nového nejbohatšího Čecha – skupinu Czechoslovak Group, která je rozkročená přes několik oborů i světadílů.
Česko má nového nejbohatšího člověka. Majetek teprve třiatřicetiletého Michala Strnada se díky pátečnímu vstupu skupiny Czechoslovak Group (CSG) na amsterdamskou burzu nyní počítá ve vyšších stovkách miliard korun, čímž předběhl i dlouhodobou lídryni Renátu Kellnerovou s její rodinou. Celá skupina je přitom rozkročená přes několik oborů i světadílů, zaměstnává přes 14 tisíc lidí a její tržby jen za rok 2024 překonaly hranici 100 miliard korun se ziskem přes 16 miliard. Navíc v růstu pokračovala i loni. Co všechno pod jednou střechou zahrnuje?
CzechCrunch prozkoumal oficiální komunikaci, výroční zprávy i další zdroje a zmapovali jsme, jak velká celá skupina CSG je, jak roste, co jednotlivé firmy dělají a kam všude sahají. Níže přehledně najdete:
- Vývoj tržeb, zisku skupiny a geografické rozložení firem,
- seznam hlavních divizí a firem, které do nich spadají,
- přehled dalších aktivit,
- seznam nejdůležitějších firem s popisem, co dělají.
Hlavní divize CSG
Defence
Portfolio společností spadajících do divize CSG Defence zahrnuje například vývoj, výrobu a prodej vojenských a speciálních kolových i pásových vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů.
Konkrétně jde o společnosti MSM Group, ZVS Holding, FM Granada, VOP Nováky, 14. Oktobar, MSM Walsrode, MSM North America, ZVI, Excalibur Army, Tatra Defence Vehicle, MSM Land Systems, Tatra Defence Slovakia, Vývoj Martin, Karbox, Hydraulics, AviaNera Technologies.
Ammo+
CSG Ammo+ se zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej malorážové munice pro sport, lov i bezpečnostní sektor.
Konkrétně jde o společnosti The Kinetic Group, CCI, Federal, Hevi-Shot, Remington, Speer, Fiocchi Munizioni, Fiocchi of America, Baschieri & Pellagri, Lyalvale Express.
Mobility
Divize sdružuje společnosti podnikající v oboru dopravy, zejména v automobilovém a železničním průmyslu.
Konkrétně jde o společnosti Tatra Trucks, Dako-CZ, Dako-CZ India, Medha Dako-CZ, Tatra Metalurgie, Truck Service Group.
Aerospace
CSG Aerospace vyvíjí a vyrábí radary, systémy řízení letového provozu, systémy protivzdušné obrany a zajišťuje servis letecké techniky.
Konkrétně jde o společnosti Eldis Pardubice, Retia, CS Soft, Atrak, UpVision, Pocket Virtuality.
Business Projects
Divize CSG Business Projects zahrnuje společnosti, jež přímo nezapadají do žádného z hlavních oborů podnikání CSG, přesto mají silný potenciál či představují zajímavou obchodní příležitost.
Konkrétně jde o společnosti Perazzi, Prague Fertility Centre, CSE USA.
Popis, co jednotlivé firmy dělají, najdete na konci článku.
Další aktivity
Kromě zmíněných oblastí se CSG angažuje i v několika dalších aktivitách, které byznys hlavních divizí doplňují. Mezi ně patří například i Elton hodinářská z východních Čech, výrobce tradiční značky hodinek Prim.
Dalším výraznějším počinem jsou pak investice do startupů, kdy skupina spojila své síly s investory z Presto Ventures a v roce 2024 rozběhli Presto Tech Horizons – venture kapitálový fond se zaměřením na oblast obranných a bezpečnostních technologií. Celkem disponuje 3,7 miliardy korun, CSG v něm hraje roli institucionálního partnera. Od svého vzniku podpořil již desítku startupů, medializovaných zatím bylo pět:
- Bavovna: Americko-ukrajinský tým vyvinul hybridní navigační systém řízený umělou inteligencí, který bezpilotním letounům umožňuje autonomní pohyb i v prostředí, kde je dálková navigace znemožněna.
- Vidar Systems: Společnost zaměřená na přenosné akustické lokalizátory s umělou inteligencí.
- BlueQubit: Vyvíjí software, který slouží jako simulační platforma pro testování a provoz kvantových programů a algoritmů.
- DiffuseDrive: Je z oblasti takzvané fyzické umělé inteligence, kdy dokáže fotorealistický obsah vytvářet v řádu hodin.
- Firehawk Aerospace: Pomocí 3D tisku umožňuje rychlejší výrobu raketového paliva i dělostřelecké munice.