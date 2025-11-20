Investoři z Brna věří Polsku, fond ze skupiny Jet Investment postaví dvě průmyslové haly v Gdaňsku
Český fond Jet Industrial Lease vstoupil do projektu výstavby dvou hal v Gdaňsku. Jde o sedmou investici fondu v Polsku.
Český fond Jet Industrial Lease rozšiřuje své portfolio v Polsku sedmou akvizicí. V říjnu dokončil nákup projektu na výstavbu dvou průmyslových hal v Gdaňsku s celkovou pronajímatelnou plochou 66 tisíc metrů čtverečních. Jde o dvanáctý přírůstek do portfolia fondu od jeho založení v roce 2020.
Areál vznikne na pozemcích o rozloze 15,24 hektaru v jižní části města v těsné blízkosti Baltic Hubu, největšího kontejnerového přístavu v Baltském moři. Projekt již má stavební povolení a výstavba by měla začít na jaře příštího roku, dokončení se očekává v polovině roku 2027. Haly budou cílit na nejvyšší stupeň certifikace udržitelnosti BREEAM.
Akvizice v Gdaňsku následuje nedávnou investici do projektu v Řešově s pronajímatelnou plochou 42 tisíc metrů čtverečních, který fond realizuje společně s developerem Panattoni. Jet Industrial Lease spravuje portfolio průmyslových nemovitostí v České republice, Polsku, Německu a Rakousku. Skupina Jet Investment, která fond provozuje, má pod správou aktiva za 17 miliard korun. Spolupodílníky Jet Investment jsou čtyři partneři – Igor Fait, Marek Malík, Lubor Turza a Libor Šparlinek.