Jak by vypadal nový stadion Baníku, kdyby vyhrál návrh z Vídně? Pod střechou by měl vyhlídkovou plošinu
Podívejte se, jak mohl vypadat nový fotbalový stadion v Ostravě, kdyby porota vybrala návrh rakouského studia Querkraft. Skončil druhý.
Za šest let by měli fotbalisté Baníku Ostrava vyběhnout na trávník nového stadionu, který podle stávajících propočtů vyjde na 2,5 miliardy korun a navrhlo ho španělské studio L35, stojící i za nedávno otevřeným stadionem slavného Realu Madrid. Rakouské architektonické studio Querkraft teď ukázalo vlastní návrh, který v mezinárodní soutěži na ostravské Nové Bazaly skončil na druhém místě. Pro vídeňské architekty šlo o první zkušenost s návrhem fotbalového stadionu a spolupracovali na něm s českou projekční kanceláří Obermeyer Helika.
Odbornou porotu zaujalo mimo jiné strategické umístění hlavního vstupu a ochozu v horní části pozemku, zhruba osmnáct metrů nad úrovní hrací plochy, které vhodně využívá přirozenou topografii bývalého lomu. Návrh doplňuje prostorná vyhlídková plošina s panoramatickým výhledem na celé město, díky níž by stadion mohl fungovat jako atraktivní cíl pro procházky i mimo hrací dny.
„Jako výjimečný a hodnotný prvek porotu zaujala zelená střecha. Zakrývá ochoz, který svým návštěvníkům poskytuje úkryt před silným větrem a přináší 360° výhled na město. Svými vlastnostmi by přinesla výhody i okolní čtvrti, neboť pomáhá tlumit světelné a hlukové emise,“ říká architekt Jakob Dunkl z Querkraftu. Vnitřní část střechy by obsahovala přibližně 14 tisíc metrů čtverečních fotovoltaických panelů poskytujících udržitelnou energii.
Koncepce víceúrovňové ikony obklopené lamelovou fasádou s hliníkovými žebry podle návrhu Querkraftu elegantně propojuje sportovního ducha s typickým výrazem ostravské metropole. Tento stadion ale v Ostravě nevznikne. Vítězný návrh od studia L35 počítá s elipsovou stavbou, která pojme zhruba 20 tisíc diváků, přičemž z nejvzdálenější sedačky by to k nejzazšímu místu hřiště nemělo být víc než 150 metrů. Stadion má být zároveň otevřený veřejnosti i mimo chvíle, kdy se na něm bude hrát.