Sport

Jak by vypadal nový stadion Baníku, kdyby vyhrál návrh z Vídně? Pod střechou by měl vyhlídkovou plošinu

Podívejte se, jak mohl vypadat nový fotbalový stadion v Ostravě, kdyby porota vybrala návrh rakouského studia Querkraft. Skončil druhý.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

banik-neviteznynavrh1

Foto: Querkraft

banik-neviteznynavrh1-min
banik-neviteznynavrh2-min
banik-neviteznynavrh3-min+9
banik-neviteznynavrh4-min
banik-neviteznynavrh5-min
banik-neviteznynavrh6-min
banik-neviteznynavrh7-min
banik-neviteznynavrh8-min
banik-neviteznynavrh9-min
banik-neviteznynavrh10-min
banik-neviteznynavrh11-min
banik-neviteznynavrh12-min
Za šest let by měli fotbalisté Baníku Ostrava vyběhnout na trávník nového stadionu, který podle stávajících propočtů vyjde na 2,5 miliardy korun a navrhlo ho španělské studio L35, stojící i za nedávno otevřeným stadionem slavného Realu Madrid. Rakouské architektonické studio Querkraft teď ukázalo vlastní návrh, který v mezinárodní soutěži na ostravské Nové Bazaly skončil na druhém místě. Pro vídeňské architekty šlo o první zkušenost s návrhem fotbalového stadionu a spolupracovali na něm s českou projekční kanceláří Obermeyer Helika.

Odbornou porotu zaujalo mimo jiné strategické umístění hlavního vstupu a ochozu v horní části pozemku, zhruba osmnáct metrů nad úrovní hrací plochy, které vhodně využívá přirozenou topografii bývalého lomu. Návrh doplňuje prostorná vyhlídková plošina s panoramatickým výhledem na celé město, díky níž by stadion mohl fungovat jako atraktivní cíl pro procházky i mimo hrací dny.

„Jako výjimečný a hodnotný prvek porotu zaujala zelená střecha. Zakrývá ochoz, který svým návštěvníkům poskytuje úkryt před silným větrem a přináší 360° výhled na město. Svými vlastnostmi by přinesla výhody i okolní čtvrti, neboť pomáhá tlumit světelné a hlukové emise,“ říká architekt Jakob Dunkl z Querkraftu. Vnitřní část střechy by obsahovala přibližně 14 tisíc metrů čtverečních fotovoltaických panelů poskytujících udržitelnou energii.

Koncepce víceúrovňové ikony obklopené lamelovou fasádou s hliníkovými žebry podle návrhu Querkraftu elegantně propojuje sportovního ducha s typickým výrazem ostravské metropole. Tento stadion ale v Ostravě nevznikne. Vítězný návrh od studia L35 počítá s elipsovou stavbou, která pojme zhruba 20 tisíc diváků, přičemž z nejvzdálenější sedačky by to k nejzazšímu místu hřiště nemělo být víc než 150 metrů. Stadion má být zároveň otevřený veřejnosti i mimo chvíle, kdy se na něm bude hrát.

Vítězný návrh stadionu Nové Bazaly:

nb-ostrava2

Foto: Nové Bazaly

nb-ostrava1
nb-ostrava5
nb-ostrava3+3
nb-ostrava4
nb-ostrava6
nb-ostrava8
