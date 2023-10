Jak investovat v divokých časech? Na konferenci Money Maker vystoupí Dospiva, Janečkovi i Cendra

Uložit 0

Svět není klidné ani stabilní místo. Po covidové epidemii, čipovém hladomoru, ruském útoku na Ukrajinu a energetické krizi nyní přišel konflikt na Blízkém východě. Pro investory to je… dobrá i špatná zpráva. Vydělat se totiž dá na skoro jakékoli situaci. A jak o dění v geopolitice přemýšlet v intencích investic? I na to odpoví naše konference Money Maker, která se uskuteční 21. listopadu v pražském centru Cubex.

První ročník konference Money Maker se konal loni taktéž v listopadu a o své názory a zkušenosti se s více než šesti stovkami účastníků podělily osobnosti typu Pavla Tykače, Michala Šnobra, Daniely Peškové či Jana Barty. Na elitní vystupující dojde i letos v úterý 21. listopadu, vše se odehraje i ve stejném prostoru, program Money Makeru ale bude delší.

Konflikty, které se rozhořely na hranicích Evropy, zaplavují veřejný prostor spoustou informací. Některé se opírají o reálné události, jiné jsou ale vymyšlené a jejich jediný cíl je ovlivnit veřejné mínění. Nejlepší obranou proti dezinformacím – a tedy ideálním tmelem odolné společnosti – je kvalitní vzdělávání a kritické myšlení.

Právě do něj stojí za to investovat. Proto na konferenci vystoupí manželé Ivana a Tomáš Janečkovi, kteří založili a provozují špičkovou síť montessori škol Duhovka. Ty jsou mimořádně oblíbené jak mezi úspěšnými byznysmeny, tak mezi odborníky na vzdělávání. Podnikatelka Ivana Tykač zase představí svůj projekt Women for Women, v němž mimo jiné poskytuje zdarma školní obědy dětem ze znevýhodněných rodin. Proč? Protože nasycené děti lépe prospívají a lépe se soustředí.

O tom, jak v rozbouřených časech, jaké zažíváme dnes, uvažovat o investování – do akcií, do firem či do nemovitostí – ale bude na Money Makeru hovořit plejáda dalších elitních osobností. Například Marek Dospiva, spolumajitel investiční skupiny Penta, detailněji představí jedinečnou přestavbu Masarykova nádraží a jeho okolí a popíše, jak přemýšlí o nemovitostech a realitním trhu. Tamara Kotvalová, zakladatelka společnosti Carollinum, rozebere svůj recept na úspěch. Mojmír Hampl z Národní rozpočtové rady se zaměří na stav veřejných financí. S Tomášem Čuprem zhodnotíme kondici českého podnikatelského prostředí i v mezinárodním kontextu.

Dále se návštěvníci mohou těšit na partnerku fondu Credo Ventures Karolínu Mrozkovou, na spolumajitele investiční skupiny Accolade Milana Kratinu, známou investorku a zakladatelku společnosti Verdi Capital Kateřinu Zychovou, majitele Natlandu Tomáše Rašku, předsedu představenstva Avantu Vladimíra Bezděka a na majitele CDN77 Zdeňka Cendru.

Na pódiu se dále představí spoluzakladatel Partners Petr Borkovec, advokát Radek Pokorný nebo Vít Endler z crowdfundingové platformy Fingood. O byznysu s těžbou kryptoměn promluví Jakub Hlavenka z 2BMiner a Petr Zajíc z Amundi provede hosty světem investic.

Vstupenky na konferenci, která se uskuteční v úterý 21. listopadu od 9 hodin ráno a potrvá až do odpoledne, jsou k dispozici zde. Součástí konference bude také expo, kde budou moct držitelé VIP vstupenek networkovat nebo si prohlédnout interaktivní expozice partnerů konference. Těmi hlavními jsou J&T Banka, investiční skupina Natland, společnost 2Bminer.com a advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři. Partnery eventu jsou investiční společnosti AVANT a Amundi, realitní startup Ideální nájemce, právní kancelář Endors a skupina Ronda Invest. Expo partnery jsou společnosti Fingood, 3M Fund MSI a skupina Portiva.