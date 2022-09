Jak se z nápadu stane desková hra? To ukazuje česká reality show po vzoru podnikatelského Dne D

Mezi hráči digitálních i deskových her se najde nejeden, který v hlavě nosí zaručeně geniální myšlenku na vlastní a stoprocentně skvělý titul. Autor tohoto textu není výjimkou. Jenže od nápadu k realizaci vede nesmírně náročná cesta. Jak moc klikatá je v případě stolních her, to ukazuje pořad Den deskovek od české společnosti Albi. V něm se soutěžící pokouší přesvědčit porotu a diváky, že zrovna jejich koncept si zaslouží vydání. Už teď si můžete pustit první díl nové řady.

Pamatujete na Den D? Reality show, v níž ještě před úsvitem startupů mladí a nadějní – nebo i bláhoví a blázniví – podnikatelé porotě představovali svoje nápady ve snaze získat finance? V době, kdy se ještě tolik nepsalo o jednorožcích a obřích investicích do českých firem, se tenhle převzatý pořad dostal dokonce na obrazovky České televize. A porotcem jeden čas byl i Tomio Okamura… Mnohem méně kuriózní, ale rozhodně neméně zajímavou variaci teď můžete zhlédnout online – a to Den deskovek.

Ten vzniká v hravých dílnách známé české deskoherní společnosti Albi. Představuje podobný princip jako zmiňovaný Den D. Jenže místo tradičnějších podnikavců před přísné porotce nastoupí nadšenci do stolních her se svými myšlenkami na vlastní deskovky. Z desítek zájemců o účast byla vyselektována patnáctka projektů, které si projdou náročnými vyřazovacími koly, až se jeden dočká vydání své hry právě od Albi.

Den deskovek odstartoval ve čtvrtek v osm hodin večer na YouTube, ke zhlédnutí bude pravidelně na kanálu herního vydavatele s týdenní periodicitou ve stejný čas. Každou neděli pak budou moci herní nadšenci sledovat nezkrácené díly. Uvidí tak veškerá úskalí, přes která se amatérští designéři musí dostat v cestě za uvedením své hry na trh. Nebo třeba to, jak jeden z účastníků vysvětluje, že nápad na hru získal ve snu.

Už úvodní minuty Dne deskovek totiž ukazují, že vymyslet námět stolní hry i poměrně jasné obrysy jejího fungování možná není takový problém. Ale v několika minutách ji prezentovat tak, aby zaujala porotu složenou z profesionálů, to už je tuze tvrdý oříšek. A to tvůrci své nápady teprve představují, porotci – všichni herní odborníci – ještě prototypy soutěžních titulů nepodrobili zevrubnému testování.

„Opakovaně jsme viděli, že ze soutěže dokážou vypadnout i velmi dobré hry, a to dokonce už v úvodní prezentaci. Čistě proto, že autoři je nezvládli v krátkosti představit. Pro Den deskovek je důležité mít zajímavou hru – a ještě důležitější je umět o tom přesvědčit porotu a diváky,“ říká pro CzechCrunch Petr Čáslava, předseda poroty a jedna z nejznámějších osobností české deskoherní komunity. Ne všechny hry, které se do soutěže přihlásily, ale ztroskotaly na prezentaci.

Jak Čáslava podotýká, některé prvotním sítem prostě nemohly projít: „Neustále narážíme na autory, kteří si nejsou vědomi základních principů deskoherního designu, a přesto neváhají tvořit hry. Jako by se někdo, kdo pouze rád jí, přihlásil do soutěže MasterChef. Což, přiznejme… asi není dobrý nápad. Mít základní povědomí o tom, jak se propojují herní mechanismy, je prostě nutnost. Stejně jako šéfkuchař musí chápat rozdíl mezi smažením a dušením.“

Pro Albi je to už druhá série pořadu po loňské premiéře, příběh tehdejšího vítěze může být pro letošní účastníky inspirací. Triumf v úvodní řadě oslavil Jan Štěpánek, který porotu oslnil hrou Atol, točící se okolo rozmanitého života na korálových útesech. Právě tu teď ve spolupráci s Albi finišuje. Součástí soutěže totiž není jen prezentace hry, ale i následné herně-designové ladění pro co nejzábavnější výsledek.

„Seznámil jsem se se spoustou lidí, kteří se v herním prostředí pohybují i na profesionální úrovni. Reality show mi taky vrátila nadšení z mojí hry. Jako prototyp se Atol sem tam hrál, ale hra poslední půlrok před soutěží spíš stagnovala. S Albi jsme ji dokázali posunout dál,“ popsal pro organizátory svou zkušenost z účasti ve Dni deskovek vítězný designér.

O tom, že nestačí mít jen nápad bez dalších myšlenek, svědčí i fakt, že tvůrce Atolu nebyl herním nováčkem. „Na hře jsem začal pracovat v roce 2019. Inspiroval jsem se několika dokumenty o korálech, pořídil jsem si několik encyklopedií a začal informace hledat i na Wikipedii. V té době už jsem měl za sebou zkušenosti s game designem a přišlo mi, že by to mohlo být zajímavé téma na deskovku – jak z hlediska vizuální stránky, tak i z hlediska vzdělávání,“ dodal Štěpánek.

Foto: Albi Ukázka hry Atol od Jana Štěpánka, vítěze první řady Albi Dne deskovek

Už první díl nové sezóny Dne deskovek navíc laťku nasazuje výš hned ve dvou ohledech. Jednak po stránce produkce samotného pořadu, ale především s ohledem na soutěžící projekty. „Vidíme výrazný posud v kvalitě prototypů. Nejednou jsem si řekl, že toto je opravdu dobré a má to své místo na trhu,“ říká Čáslava, který také vede server Deskofobie a je spolupracovníkem společnosti Czech Game Edition, která má na svědomí například slavná Krycí jména.

„Samozřejmě žádná hra není úplně hotová, to z podstaty věci ani nejde. Na každou se musí ještě podívat zkušený vývojář, který ji upraví, aby sedla do portfolia Albi a aby její hratelnost byla v souladu s výrobními možnostmi a požadavky trhu. Na všech zúčastněných hrách je ještě spousta práce, ale zároveň si myslím, že nejedna z nich je zábavná a konkurenceschopná,“ dodává šéf poroty, v níž ho doplňují herní expertka Barbora Joštová z Albi, spoluzakladatel deskoherního vydavatelství BoardBros David Navrátil a Martin Hrabálek, šéf nakladatelství RexHry.

Patnáctka soutěžních projektů, které zaujaly mezi nespočtem přihlášených, se v průběhu tří kol redukuje na šest. Až teprve tento půltucet si porotci přímo vyzkouší a designérům poskytnou cennou vazbu pro další zdokonalení jejich her. Do finále postoupí trojice složená ze dvou favoritů hlasování veřejnosti a jednoho adepta vybraného porotou. O celkovém vítězi opět rozhodne hlas nejdůležitější, tedy hráčský.