Jak vypadá boj o Čechy na sítích? Dominance Facebooku se otřásá, už ho téměř dohnal vlastní bratr
Nová data ukazují, jak se za několik let proměnila pozice jednotlivých platforem. Zatímco některé rostou, jiné bojují o relevanci a padají.
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Kolik lidí v Česku používá Facebook, Instagram nebo TikTok? Na první pohled jednoduchá otázka, ke které dlouho nebyla k dispozici opravdu srovnatelná data. To se ale pár let zpátky změnilo. Evropský akt o digitálních službách (DSA) přiměl největší internetové hráče, aby pravidelně odkrývali karty a publikovali přesná data o svém zásahu v jednotlivých členských zemích EU, a to včetně Česka.
Unijní analýza neměří jednoduše počet založených účtů, ale pracuje s takzvaným průměrným měsíčním počtem aktivních příjemců. Jde o lidi, kteří se s obsahem dané platformy během sledovaného období reálně setkali. Bez ohledu na to, zda aktivně přispívají, nebo jen pasivně projíždějí kanál příspěvků. I sama společnost Meta zdůrazňuje, že nejde o přesný počet unikátních fyzických osob. Přesto DSA dostala do rukou dosud nejvěrnější obraz českého internetu.
Ten nejnovější odhaluje zajímavý posun: Facebooku v Česku dochází dech a Instagram už je těsně za ním. Podle aktuálních dat má Facebook 6,7 milionu aktivních uživatelů měsíčně, zatímco druhý Instagram vykazuje 6,6 milionu. Rozdíl se tak smrskl na pouhých sto tisíc, nicméně obě sítě patřící pod Metu českému trhu naprosto dominují.
Při pohledu do historie je tento vývoj pozoruhodný. V prvním dostupném měření podle DSA z jara 2023 měl Facebook ještě komfortní náskok s 6,4 milionu uživatelů oproti Instagramu a jeho 5,5 milionu. Jenže zatímco Facebook od té doby rostl velmi pomalu, Instagram nabral přes milion aktivních příjemců a vytvořil situaci, kdy příště může svého konkurenta přeskočit.
Neznamená to, že by Facebook z Česka mizel, ale spíše to ukazuje, jak se mění uživatelské návyky. Instagram nově sází kromě fotek na krátká videa a algoritmicky doporučovaný obsah, který oslovuje čím dál širší publikum. Právě příklon k takovému obsahu je trend, na kterém masivně vyrostl i další hráč v podobě TikToku. Ten v Česku vyšplhal už na 2,5 milionu aktivních účtů měsíčně, což odpovídá 23 procentům populace. Naopak profesní LinkedIn si udržuje stabilní základnu s 800 tisíci uživateli.
Na podobné hranici 1,1 milionu se drží Snapchat, jehož pozice už ale nepůsobí zdaleka tak silně jako v době, kdy patřil k hlavním sociálním platformám pro mladší uživatele. Snapchat se v posledních letech musel vyrovnávat s tím, že jeho klíčové formáty převzali konkurenti, především Instagram se stories a TikTok s krátkými videy.
Složitější je to u dvou gigantů, které záměrně zmiňujeme až později. Vůbec nejvyšší čísla ze všech sledovaných služeb totiž vykazuje YouTube s 10,2 milionu a mateřský vyhledávač Google s 8,2 milionu aktivních příjemců.
Oba portály však spadají do zcela jiné kategorie využití i metodiky. Google a YouTube totiž na rozdíl od ostatních platforem reportují dva oddělené údaje: zvlášť počet přihlášených účtů a zvlášť počet nepřihlášených relací. Uváděných 10,2 milionu u YouTube a 8,2 milionu u Google Search odpovídá pouze přihlášeným účtům, přičemž nepřihlášené relace v těchto číslech zahrnuty nejsou. Počet relací přitom opět nelze automaticky zaměňovat za počet unikátních lidí.
Česká čísla zároveň zapadají do širšího evropského obrazu. Sociální sítě u nás nejsou doménou jen nejmladší generace, i když právě u ní jsou téměř všudypřítomné. V roce 2025 je podle Eurostatu používalo 97,2 procenta Čechů ve věku 16 až 29 let, což bylo druhé nejvyšší číslo v celé Evropské unii za Kyprem. Při pohledu na širší skupinu lidí ve věku 16 až 74 let už byl podíl výrazně nižší, stále ale dosahoval 70 procent. Česko tak bylo lehce nad průměrem EU, který činil 67,3 procenta.