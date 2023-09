Loni vyšla kniha O hrách a lidech, v níž redaktoři herního časopisu Level zpovídali na čtyřicet osobností světového i domácího herního průmyslu. Nyní autorský tým kolem oblíbeného magazínu připravuje další titul, který se zaměří nikoliv na vývojáře, ale na jejich ikonická díla. Kniha 50 let videoher popíše příběh těch nejslavnějších značek a předobjednat si ji můžete už teď. Do Vánoc byste ji měli mít v rukou.

Jak vznikly legendární videohry od Age of Empires přes Dungeon Master a Mass Effect až po X-Wing? Autorský tým v čele s Pavlem Dobrovským na tuto otázku odpoví u více než stovky slavných her z posledních pěti dekád ve své nové knize. „Každé hře je věnován prostor čtyř až deseti stran zahrnujících zajímavé příběhy z vývoje hry, původní rozhovory s jejich tvůrci a zhodnocení dopadu a vlivu dané hry na celou branži,“ říká Martin Bach, spolumajitel časopisu Level, který 50 let videoher tvoří.

Dohromady to bude znamenat zhruba 580 stran, na kterých se budou historky ze zákulisí vzniku milovaných titulů střídat s bohatým obrazovým obsahem. Třeba i včetně pekelné galerie démonů z Doomu. Kniha vychází ve spolupráci s herním obchodem Xzone, na jehož stránkách běží exkluzivní předprodej. V něm 50 let videoher seženete za 990 korun, po vydání – které se má stihnout ještě letos – bude mít doporučenou cenu o stokorunu vyšší.

Pro redaktory Levelu je to už druhá kniha zeširoka mapující světový herní průmysl. Ve své loňské publikaci O hrách a lidech zpovídali na čtyřicet osobností, jako jsou John Romero (Doom, Quake), Chris Avellone (Planescape: Torment, Fallout 2), Chris Roberts (Wing Commander, Star Citizen) nebo zástupci českých her Daniel Vávra (Mafia, Kingdom Come: Deliverance) a Marek Španěl (Arma). Stejně jako chystaná novinka už i tato kniha byla výsledkem crowdfundingové kampaně Levelu.

Foto: Xzone Pamatujete na Lemmings? V Levelu na ně pamatují, a tak se objeví i v knize 50 let videoher

Herní časopis chtěl před dvěma lety po fanoušcích 150 tisíc korun na vytvoření digitálního archivu starších vydání. Cíl na Startovači ale překonal více než jedenáctkrát. Vybraná částka téměř 1,7 milionu korun tak s sebou přinesla slib napsání trojice knih. Už o tu první, O hrách a lidech, byl mezi herními příznivci enormní zájem.

„Dařilo se jí skvěle. Na to, že stojí okolo tisíce korun a je určená pro hodně úzkou skupinu zákazníků, se jí prodaly necelé dva tisíce kusů. Skladem je posledních asi sto kusů, takže kdo by chtěl mít obě knihy, neměl by čekat,“ říká pro CzechCrunch šéf Xzone Martin Schovanec. Jeho obchod je zapojený i do vydání 50 let videoher, poptávka po předchozí publikaci tak vedla k navýšení nákladu.

„Očekávání jsou o něco vyšší, plánujeme zhruba o třetinu větší náklad,“ popisuje Schovanec. Sám se mimochodem řadí mezi aktivní hráče a v chystaném díle už má vyhlídnutou kapitolu, na kterou se těší nejvíce. „Je to Albion. Hra na hrdiny z roku 1996 mixující fantasy, sci-fi a keltskou mytologii,“ dodává s úsměvem.

Kromě Albionu nebo v úvodu zmiňovaných kultovních titulů se čtenáři mohou těšit například na povídání o Baldur’s Gate (jejíž třetí díl trhá rekordy), Dune 2 (loni oslavila krásných 30 let od vydání), Gothicu (těšíte se na moderní remake?), Grand Theft Auto (baví už více než čtvrt století!), Syndicate (megakorporace lidstvo ovládly už před třemi dekádami) nebo Worms (věděli jste, že se podle červích soubojů chystá i desková hra?). A samozřejmě na desítky dalších.