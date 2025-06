Jaké to je cítit brnění volantu formule v rukou Brada Pitta? Pusťte si první haptický trailer

Uložit 0

Možnost sledovat filmy ve specializovaných kinech, která mají pohyblivé sedačky, kde na vás stříká vodní mlha, fouká vánek, nebo kde dokonce můžete cítit různé vůně, není nic nového. Dosud se ale neobjevil trailer, který vám podobně imerzivní zkušenost nabídne rovnou na telefonu. Právě to teď Apple zkouší s novou upoutávkou jednoho z hlavních blockbusterů letošního léta, závodním dramatem F1 s Bradem Pittem.

Samozřejmě nikdo do iPhonů potají nenainstaloval vodotrysk, telefony Applu ale už dlouho disponují jedněmi z nejlepších vibračních motorků na trhu, které dokážou velmi přesně a rychle měnit míru intenzity až do bodu jednotlivých výpadů, jež simulují třeba kliknutí tlačítka. Nový trailer F1 působí tak trochu jako demonstrace schopností tzv. Taptic Enginu.

Pustíte si ho, pochopitelně jen na iPhonu, v aplikaci Apple TV+. Měl by se objevit přímo na hlavní stránce v záložce „Pusťte si“, případně můžete vyhledat profil filmu, kde je dostupný mezi upoutávkami. Telefon při sledování vibruje v příslušných momentech a simuluje motor vozu Formule 1, nárazy a podobné detaily. Sledovat tak celovečerní film by možná bylo spíš rozptylující, pro trailer to nicméně i do budoucna může být zajímavý nový formát. F1, o jehož příběhu i nezvyklém natáčení jsme psali už dříve, do kin dorazí 26. června.