Jako byznysové wellness pro šéfy firem. Expertní board 21 nabíjí energií i dlouhodobě přetížené lídry

Uložit 0

Lídr není svého postu hoden, pokud nedokáže alespoň chvíli stát sám. Na rozdíl od citátu Henryho Kissingera se ale spousta ředitelů na vrcholcích organizačních struktur cítí dlouhodobě osamoceně. Z podstaty vedoucí pozice nemohou byznys naplno řešit s nikým z firmy. A i jejich nejbližší jim jen málokdy skutečně porozumí. Načerpat energii a inspiraci mohou na exkluzivních setkáních pořádaných Expertním boardem 21.

„Vytváříme boardy, do kterých pečlivě vybíráme osm majitelů firem a CEO. Na měsíčních čtyřhodinových schůzkách pak pod vedením mentora a facilitátora tyto skupinky sdílí své myšlenky i každodenní radosti a strasti a společně hledají řešení. Na každé takové schůzce se zrodí kolem tří desítek konkrétních nápadů, kterými se mohou účastníci inspirovat,“ popisuje kouzlo Expertního boardu 21 jeho zakladatelka Lucie Libovická.

Každý board je složen tak, aby si ředitelé sedli oborově, velikostí firem a v neposlední řadě i lidsky. První setkání je proto vždy na zkoušku, do dalších se mohou účastníci podívat jako hosté. „Právě otevíráme šestnáctý board a vloni jsme přišli i s boardem pojmenovaným 500+. Je určený majitelům firem s obratem přesahujícím 500 milionů korun – takto velké firmy už řeší specifické věci, proto jsme jim vyčlenili speciální formát,“ dodává Libovická.

Za 86 tisíc korun ročně tak Expertní board 21 nabízí svým členům něco, co jeden z účastníků pojmenoval jako „byznysové wellness“. Den setkání Expertního boardu 21 si vždy v kalendáři nechal celý volný. Dopoledne se zúčastnil setkání, odpoledne si nechal na zpracování postřehů, promýšlení strategií a dobití energie. Ve své podstatě tak mastermind využil jako důvod pro odpočinek od tíhy rozhodování, která lídry na vrcholu neustále drtí.

Foto: Expertní Board 21 Lucie Libovická má dvacet let zkušeností v marketingu a s organizováním akcí pro podnikatele

Podobně to mají i další manažeři a majitelé firem všech velikostí – od českých rodinných firem až po známější jména jako česká pobočka Miele nebo Albatros Media. V jejich testimoniálech nejčastěji zní chvála možnosti pravidelně diskutovat s lidmi, kteří řeší stejná témata, problémy a výzvy jako oni. Spolu se sdílením know-how a zpětnou vazbou od kolegů z jiných odvětví vidí Expertní board jako přidanou hodnotu s přímým dopadem na jejich byznys.

Na setkání si každý účastník přináší konkrétní otázky. „V úvodu každého mastermindu hledáme co nejkonkrétnější témata, která chtějí účastníci probrat a na která je zajímá zpětná vazba ostatních. Odhlasujeme si jich maximálně pět a těm se věnujeme. Mnohdy se členové shodnou dopředu na jednom tématu, ke kterému zveme experta. Tématu se pak věnujeme celé čtyři hodiny a jdeme do hloubky,“ vysvětluje Libovická. Příklady témat jsou například způsoby jak dělat nové akvizice online, řešení mezigeneračních problémů v týmu, rady kde hledat top manažery nebo rizika vstupu na konkrétní zahraniční trhy a mnohá jiná.

Šéfům rozumí jen šéfové

Málokterý majitel nebo CEO má dnes podle zkušenosti spoluzakladatelky Expertního Boardu 21 zájem o networking ve smyslu obyčejné výměny vizitek. Většina z nich si zažila nepříjemné situace, kdy se je nerelevantní kontakty snaží agresivně oslovovat a neohrabaně je loví. „Lidé na vyšších pozicích váží každou vteřinu svého času a chtějí ji strávit efektivně s těmi, kteří jim jsou inspirací, zdrojem nápadů, know-how a také byznysu. Důvěřují nám, že přesně takové účastníky přivedeme k jednomu stolu a čtyři společně strávené hodiny budou kvalitní investicí,“ dodává.

Foto: Expertní board 21 Na setkáních boardů je vždy 8 až 10 ředitelů. Schůzku vede mentor, o hladký chod se stará facilitátor

Ostatně absence naslouchání je částečně důvodem, proč se ředitelé mohou cítit sami. Obvykle jim posluchače supluje někdo, kdo jejich práci ani byznysu nerozumí a nemůže jim pomoci žádnou konkrétní zkušeností nebo postřehem. „Na prvních setkáních navíc vládne počáteční anonymita, která ředitelům umožňuje mluvit o věcech, o nichž se s nikým ze svého okolí až doteď mluvit neodhodlali. Je to začátek důvěry, která se na dalších setkáních stupňuje,“ říká Libovická.

Expertní board 21 založily v roce 2020 Lucie Libovická s Danielou Kolomazníkovou. První má dvacet let zkušeností v marketingu a organizování akcí pro podnikatele, druhá je vystudovaná psycholožka, která se přes patnáct let specializuje na byznysové konzultace a koučink majitelů a CEO firem. S provozem Expertního boardu 21 jim pomáhá celý tým mentorů a facilitátorů, kteří si při jednání boardů udržují nadhled a mají bohaté zkušenosti s podnikáním, koučinkem a kariérním vzděláváním napříč různými firmami. Do každého setkání tak vnáší řád, tempo a také konstruktivní atmosféru.

Foto: Expertní board 21 Expertní board 21 organizuje i větší setkání, na kterých šéfové firem debatují s pozvanými odborníky. V tomto případě s Štěpánem Křečkem, hlavním ekonomem BH Securities a také poradcem premiéra Petra Fialy

Témata jednotlivých setkání mohou účastníci navrhovat, případně je mentor provází těmi, která řeší každá firma. Výběr, vedení a motivace lidí, řízení dodavatelsko-odběratelských řetězců, tvorba firemní strategie. Z každého boardu dostávají účastníci zápis, a jelikož mezi setkáními existuje návaznost, mají ředitelé motivaci zkoušet nové věci v praxi, vyhodnocovat výsledky a sdílet nově nabyté postřehy zpět do skupiny. Výsledkem boardů tak je měřitelný posun v růstu firem nebo nové realizované projekty.

„Většinou schůzky boardů končí dost podobně. Vygeneruje se tolik témat, že je ředitelé nestíhají probírat na pravidelných setkáních. Proto jako Expertní board 21 nad rámec pravidelných setkání s řediteli je umíme i mimo ně navigovat k jasně definovaným zadáním všeho kolem byznysu. Manažerské nastavení firmy, čísla a způsob jejich dosahování, procesy nebo rozvoj a podporu lidí v obchodě nebo managementu,“ přidává Libovická výčet dalších služeb, se kterými její společnost umí pomoct.

Svým členům pak Expertní board 21 nabízí také účast na větších akcích, jakou je například plánovaná konference Odolný CEO věnovaná způsobům, jak čelit tlaku, stresu a vysokým očekáváním spojeným s výkonem vrcholové manažerské funkce. Akce proběhne 3. dubna v Kongresovém centru v Praze a vystoupí na ní řada českých podnikatelů a mentorů se svými příběhy a radami.