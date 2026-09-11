Jako Predátor, Avatar a Parazit na drogách. Nové sci-fi v českých kinech je úlet, který se těžko popisuje
Nejdražší korejský film je akční sci-fi thriller s komediálním, brutálním i společenským přesahem. Nyní i v českých kinech.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
V českých kinech konečně uvidíte film Hope. Akční sci-fi thriller se špetkou hororu, který v zahraniční sklízí vcelku nadšené recenze. Vždyť korejské filmy často západního diváka příjemně překvapí tím, jak ke klasickému žánru přidají nějaký neobvyklý, občas i šokující šmrnc či vtip. Tady se to děje taky, ale… no, těžko se to popisuje!
Hope láká nejen na nálepku nejdražšího korejského filmu, ale taky na přítomnost hollywoodské manželské dvojice Michael Fassbender a Alicia Vikander. A podle trailerů byste si řekli, že taky láká na napínavou sci-fi akci o monstru, které ničí korejský zapadákov a brutálně masakruje jeho obyvatele. Kteří (tedy ti přeživší) popadnou zbraně a vydají se na lov příšery.
A což o to, přesně tohle se v něm děje. Jenže je to jen jedna z opravdu mnoha vrstev, které tenhle film má. A to není tak úplně pochvala. Protože co se děje kolem tohohle jádra, na to budete koukat s pobavením, nepochopením, znechucením – a v úplném závěru s otevřenou pusou a písmeny WTF v hlavě. Ne však kvůli nějaké megabombastičné epičnosti, ale kvůli opravdu ujeté bizarnosti.
Film má skoro tři hodiny a nacpe do nich všechno možné. Nejdřív uvidíte scény jak z nějakého snu při horečce, které snad něco říkají o lidech a jejich vztahu ke zbraním a násilí. Malé město začne ničit řvoucí monstrum, jenže než ho uvidíte, budete poměrně dlouho sledovat korejské důchodce a spodinu společnosti, jak zběsile střílí na všechny strany, jak na náklaďácích šíleně projíždí sem a tam a střílí a střílí, jako by snad ani nevěděli po kom a proč.
Do tohohle horečnatého chaosu vstoupí náčelník místní policie, který se příšeru vydá ulovit. A vždycky zrovna doběhne na místo krvavého boje v okamžiku, kdy monstrum už dávno zmizelo a obyvatelé už jsou mrtví. Je to jako špatný sen, ve kterém někam běžíte a běžíte, ale cíle ne a ne dosáhnout. Po pár desítkách minut ale dojde k monstróznímu odhalení a film se z polohy korejského snímku se skrytým společenským přesahem vydá úplně jinam.
Chvíli vám svými honičkami připomene třeba Šíleného Maxe, jen s mnohem horšími triky (nízká kvalita digitální příšery je opravdu do očí bijící). Pak přesune dění do lesa, kde se monstrum nachází, a vaše smysly dostanou akční a hororovou dávku zdrogovaného Predátora nebo Vetřelce. Akorát místo drsných vojáků sledujete partu vesnických mladíků chudých penězi i duchem. A bez spoilerů se to špatně popisuje, ale jednu věc musíme prozradit.
Velké dějové odhalení se dozvíte mimo jiné díky dlouhému monologu korejského důchodce o tom, jak kadil v lese. A kam to všude teklo a co s tím dělal. Když k tomu přidáte pro evropského diváka přece jen nezvyklé, afektovanější, expresivnější herectví, které spíš připomíná ujetou komedii než brutální film o vraždící příšeře (který zároveň poukazuje na to, že nechápavá a vraždící monstra jsme i my, lidský druh), budete na to místy zírat s otevřenou pusou a ptát se, jestli je Hope parodie, jestli je to schválně, nebo co to vlastně je.
Kvůli matoucímu mixu do šílených výšin vytočené akce a ukřičené komediálnosti nejspíš český divák neocení pokusy vměstnat do filmu společenský komentář. Asi jako by oscarový korejský Parazit chtěl svou kritiku kapitalismu předat pomocí ztřeštěné béčkové komedie s prděním. A proč jsme v titulku zmínili Avatara? Na to si počkejte na úplný závěr 160 minut trvajícího filmu. Ta horská dráha žánrů a emocí, komedie i brutality, šílenosti i nechutnosti si totiž svůj nejdivočejší tah schovává jako trumf.
Nejprve si užijete honičku, která vám připomene devadesátkové akčňáky, kde hrdinové měli bezedné kapsy plné zásobníků a nepřítel, který se na ně řítil, se sice v každém záběru zdánlivě přibližoval, ale vždycky ve výsledku zůstal tak akorát daleko. Ale pak… pak promluví Fassbender. A jestli jste si mysleli, že ten dosavadní průběh filmu v sobě měl fakt všechno, zjistíte, že už chystané pokračování toho zjevně bude mít mnohem víc.