Jakuba Havrlanta zaujal byznys se školními zájezdy. Rockaway kupuje za více než miliardu britskou firmu
Rockaway Capital Jakuba Havrlanta jde do Británie. Od investičního obra KKR kupuje firmu, která ročně vypraví na zájezdy téměř 100 tisíc žáků.
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Investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta vstupuje na britský trh. Od cestovní skupiny Travelopia, kterou vlastní fondy spravované investičním obrem KKR, kupuje stoprocentní podíl v britské Experience Education, jež organizuje školní zájezdy a ročně vypraví téměř 100 tisíc žáků a studentů. Kupní cenu ani další podmínky transakce žádná ze stran nezveřejnila. Podle výpočtu CzechCrunche, který vychází z britských účetních závěrek a obvyklých tržních násobků, Rockaway za Experience Education zaplatilo víc než miliardu korun.
Britská skupina zastřešuje šest značek – Travelbound, SkiBound, Edwin Doran, Masterclass, World Challenge a JCA – a spolupracuje s přibližně 1 400 školami. Podle vlastních údajů je jediným operátorem na britském trhu, který působí ve všech hlavních segmentech školního cestování. Firmu dál povede dosavadní management v čele s výkonným ředitelem Johnem Uptonem. Podle něj přináší Rockaway dlouhodobý přístup, kapitál a zkušenosti z cestovního ruchu, „které nám pomohou oslovit více škol, investovat do našich lidí a produktů a růst prostřednictvím akvizic“.
Rockaway uvádí, že tržby kupované firmy dosahují v přepočtu téměř 2,5 miliardy korun. Provozní zisk za poslední zveřejněný účetní rok do září 2025 podle britských závěrek činil 4,8 milionu liber (140 milionů korun). Právně skupinu drží holding Experiential Student Travel Group, pod nějž spadají firmy Ski Bound, TTSS, World Challenge Expeditions a Travel Class. Největší z nich je Ski Bound se značkami SkiBound a Travelbound, která utržila 44,5 milionu liber (1,3 miliardy korun).
Opakovaně jsme ukázali, že dokážeme kvalitní firmy nejen koupit, ale také je dlouhodobě rozvíjet, škálovat a posouvat na další trhy.
KKR se britské části vzdělávacího byznysu zbavuje po letech. Travelopia oznámila už v únoru 2018, že vzdělávací divizi s deseti značkami dá na prodej, a o rok později prodala severoamerické značky firmě WorldStrides z portfolia Eurazeo. Britské firmy jí zůstaly a do ledna 2021 je přesunula do samostatné struktury.
Prodej britské skupiny ohlásila Travelopia ještě před koncem účetního roku v září 2025, závěrka holdingu ho tehdy popisovala jako teprve průzkumný. Za stejný účetní rok provozní firmy vyplatily holdingu dividendy 20 milionů liber (580 milionů korun) a ten je poslal dál mateřské firmě Travelopia Adventure. „Uvnitř velké skupiny KKR se jí nedostávalo patřičné pozornosti, což vnímáme jako obrovskou příležitost,“ říká o Experience Education Robert Chmelař, řídící partner private equity fondu Rockaway Alpha.
Firma bude jedním z pilířů private equity portfolia fondu Rockaway Fund, který skupina loni otevřela externím investorům a vložila do něj přes 200 milionů eur (4,9 miliardy korun). V cestovním ruchu má Rockaway za sebou Invii, kterou koupilo v roce 2016 spolu s čínskými partnery přibližně za dvě miliardy korun a na konci roku 2024 ji s nimi prodalo polské skupině WP Holding za téměř 240 milionů eur (5,9 miliardy korun). „Opakovaně jsme ukázali, že dokážeme kvalitní firmy nejen koupit, ale také je dlouhodobě rozvíjet, škálovat a posouvat na další trhy,“ říká Havrlant.
Podobně chce Rockaway postupovat i v Británii. Trh školního cestování je podle Chmelaře stále velmi roztříštěný a skupina chce z Experience Education udělat základ evropské skupiny vzdělávacího cestování, která poroste vlastními silami i akvizicemi v Británii a na kontinentu. Do nových zemí hodlá Rockaway vstupovat především přes silné místní firmy. Za vzor slouží Euromedia Group, kterou koupilo v roce 2017 a postupně ji rozšířilo o další nakladatelství, distribuci a knihkupectví Luxor.