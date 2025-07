Je mu 20 let a za rok jeho cena stoupla desetinásobně – z Prahy do Londýna jde za půl miliardy

Uložit 0

Pražské Slavii se podařilo uzavřít jeden z nejlukrativnějších obchodů moderní ligové historie – dohodla se s londýnským klubem West Ham United na přestupu defenzivního záložníka El Hadji Malicka Dioufa. Dvacetiletý reprezentant Senegalu odejde do týmu Premier League, v němž má mimochodem majetkový podíl vlastník Sparty Daniel Křetínský, za 22 milionů eur. Tedy zhruba za 550 milionů korun. Několik desítek až stovek milionů pak ještě tým z Vršovic získá z dodatečných bonusů a z provize z potenciálních dalších přesunů Dioufa z West Hamu.

Diouf je ve Slavii od ledna 2024, kdy do Prahy přišel z norského Tromsø. Tehdejší přestup se podle dat portálu Livesport pohyboval kolem 2,7 milionu eur, tedy v přepočtu asi 67 milionů korun. Jde tedy o dramatický, takřka desetinásobný nárůst hodnoty tohoto hráče, který poutal pozornost velkoklubů dlouhodobě, v zimě se jej snažil už získat jiný londýnský celek, a to Crystal Palace.

Pro Slavii to není první letošní prodejní úspěch, v zimě udala za zhruba 15 milionů eur brankaře Antonína Kinského do Tottenhamu, taktéž týmu z Londýna a z Premier League, nejlepší fotbalové ligy světa. Zároveň ve West Hamu působí český reprezentační kapitán Tomáš Souček a obránce Ladislav Coufal, oba dříve hráči Slavie. Do elitního klubu ovšem v posledních dnech vyslala svého klíčového hráče i pražská Sparta – obránce Martin Vitík přestoupil až za 15 milionů eur (370 milionů korun) do italské Boloně.