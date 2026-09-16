Je reálné zpomalení AI? Pche, přijde bramboračka místo debaty o tom, co rozhodne o budoucnosti lidstva
Lídři umělé inteligence vyzvali, aby se zpomalil její rozvoj. Bohužel jim nikdo nevěří, za což si mohou částečně sami. Ale to není jediný problém.
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Nestává se často, aby se titáni technologického světa a vývoje umělé inteligence na něčem shodli. Obvykle jsou příliš zaneprázdnění kritikou sebe navzájem či přímo vzájemným opovrhováním. To k ostrému konkurenčnímu boji patří. Jenže teď se něco stalo – jeden s druhým souhlasili a podpořili se. Nejde přitom o nic menšího než o pomalejší a kontrolovanější rozvoj AI. Dost možná to ale bude k ničemu.
V poslední době přibylo varování a signálů, že kolem AI neprobíhá vše tak úplně v pořádku. Odstartovaly to případy, kdy pokročilé jazykové modely obrazně řečeno utekly z laboratoří a zaútočily na jiné firmy.
Nedávno pak vědci ze startupu Anthropic, který stojí za chatbotem Claude a je spolu s OpenAI hlavním hybatelem AI boomu, upozornili, že existuje relativně vysoká pravděpodobnost, že umělá inteligence bude v horizontu deseti let schopná vyhubit lidstvo.
Mnoho expertů pak poukazuje i na to, že AI v čím dál větší míře přebírá práci na zlepšování sebe sama a že tempo pokroku začíná být takové, že lidští supervizoři nestíhají kontrolovat, zda se to děje tak, jak má, a hlavně bezpečně.
Proto vystoupil zakladatel a šéf Anthropicu Dario Amodei a v eseji vyzval, aby se upnula větší pozornost na to, jak se umělá inteligence posouvá, aby se zvolnilo tempo jejího brutálního rozvoje a aby se zavedly mezinárodní bezpečnostní standardy.
V podstatě obratem jej podpořil jak šéf OpenAI Sam Altman, tak Elon Musk nebo Demis Hassabis z Googlu. Taková shoda je vzácná a něco nám naznačuje o vážnosti situace. V Evropě se i přes posměch mnohých o regulacích a rizicích hovořilo mnoho let nazpět, teď se i Amerika, zdá se, začíná bát toho, co její vlastní podnikatelé stvořili.
Bohužel je to jako vždy složitější. Předně je tu Čína – sociální sítě už zaplavily vtipy o tom, jak čínský vůdce Si Ťin-pching také souhlasil, že americká AI se musí zpomalit. Inu, není moc pravděpodobné, že by Peking, který se netají svými velmocenskými ambicemi, dobrovolně udělal krok zpět a fakticky přistoupil na to, že budování svých AI kapacit zbrzdí.
Ostatně čínské ministerstvo zahraničí už se ozvalo s tím, že volání po zpomalení připomíná praktiky z dob studené války a že američtí velkopodnikatelé chtějí akorát získat navrch.
Zároveň ani samotné USA nemají jasno, jak k aktuální iniciativě přistoupit. Ozvala se řada vlivných hlasů i z nejbližšího okolí Donalda Trumpa, že takové úvahy nejsou na místě. Například David Sacks upozornil, že Anthropicu ani OpenAI nikdo nebrání v tom, aby zpomalily. A že spíš než o společenskou odpovědnost jde o snahu ochránit vlastní byznysové zájmy tím, že na všechny, včetně menší konkurence, uvalí restrikce.
Dario has written that we need to “pace the frontier,” and Sam has agreed. People may be surprised by my response: go ahead.
You guys are the frontier. By any reasonable metric — market share, revenue growth, model capability — the two of you have a duopoly on frontier…
— David Sacks (@DavidSacks) September 13, 2026
Důležitý je i burzovní kontext – jak Anthropic, tak OpenAI míří na burzu a mnozí v tom čtou snahu najít argumenty pro to, že čísla, s nimiž se budou chlubit, nebudou tak lákavá, jak se mohlo ještě před pár měsíci zdát. Navíc OpenAI už své IPO oficiálně o pár měsíců oddálilo právě s argumentem, že doba je moc citlivá. Obecně důvěra veřejnosti v lídry světa AI není největší, mají pověst spíš zákeřných megalomanů než sympatických vizionářů, kterým záleží na budoucnosti civilizace.
Aby toho nebylo málo, vláda Donalda Trumpa o sobě sice ráda říká, že je pravicová, jenže reálné kroky často vedou přesně opačným směrem. A pokud by se za oceánem začalo opravdu uvažovat o striktnějším regulatorním rámci, není vyloučeno, že by Trump chtěl americkou AI mašinerii v podstatě ovládnout. Není žádným tajemstvím, že například Anthropic a jeho šéf mu leží v žaludku.
Už po pár dnech je proto zjevné, že z toho vzejde spíš multioborová bramboračka než solidní debata, která by mohla vést smysluplným směrem. V celém příběhu figuruje až příliš mnoho aktérů, kteří mohou chtít situaci tak či onak urvat pro sebe. A proto, jakkoli by si to téma příliš rychlého a nebezpečného rozvoje AI zasloužilo, se nic zásadního nestane. Určitě ne na trase USA–Čína.
Toto je delší verze komentáře, který vznikl původně pro stanici ČRo Plus.