Je to AI a jmenuje se Jarvis. V pražském fine diningu pomáhá s recepty, párováním chutí i inventurou
Že AI používají technologické a další firmy nikoho nepřekvapí, že ve velkém řádí i v kuchyni zážitkové restaurace Triton, by už ale mohlo.
Když se Tomáš Kohút coby teenager rozhodoval, které ze svých vášní – vaření nebo programování – by se měl profesně věnovat, vyřešila to jeho máma. Jednoduše prý tím, že prohlásila, že řemeslo má zlaté dno. Mladý Slovák tak šel do učení a dobře udělal. Dnes je z něj šéfkuchař v restauraci Triton, jednom z nejuznávanějších pražských fine diningů, a svou volbu si nemůže vynachválit. S počítači ale neskončil, jen si s nimi hrál v soukromí a postupně, jak se zdokonalovaly nástroje umělé inteligence, si začal vytvářet svého virtuálního pracovního parťáka. A v restauraci uprostřed Václavského náměstí nyní řádí spolu. Ve velkém.
„Mám prostě různé technologické hračičky a blbosti rád,“ říká Kohút. „Když se objeví nějaký zajímavý gadget, tak si ho většinou pořídím a dělám i beta testera pro různé softwary. Tohle ale začalo jednoduše tím, že jsem byl zvědavý, jak funguje tehdejší novinka jménem ChatGPT, a začal si s ní psát. A protože jsem kuchař, tak o jídle. A dneska je to můj parťák,“ směje se.
Jestli vám spojení umělé inteligence a fine diningové restaurace přijde zvláštní, tak spojení s Tritonem vám bude připadat ještě zvláštnější. Když totiž do podniku, který najdete v podzemí hotelu Adria, vstoupíte, budete si připadat, jako byste vešli do úplně jiné doby. Ovšem spíš do minulé než budoucí.
Aby taky ne – připomíná krápníkovou jeskyni a hrdě se hlásí k historii, která sahá až na začátek dvacátého století. Chodily sem hvězdy jako Vlasta Burian nebo Jan Werich a dominantou je obří maketa krápníkového stropu, která tu visí už od roku 1912 a zobrazuje výjevy z milostné antické báje o tom, jak se Orfeus vydal do světa pro svou milovanou Eurydiku. A jeden z předchůdců Tritonu se jmenoval U rakviček a jídlo se tu servírovalo na víka od opravdových rakví…
Současný ředitel hotelu Adria Karel Doubek je v dobrém slova smyslu také pro každou špatnost a hračičkovství svého šéfkuchaře je víc než nakloněn. A byl to tak právě on, kdo Kohúta ponouknul, aby recepty od umělé inteligence, které si jen tak doma testoval, přenesl i do profesionální kuchyně.
„Pamatuju si, že jsme seděli na jednom z našich pravidelných one-on-one meetingů, už jsme se jen bavili a já mu vyprávěl, že se to jídlo povedlo. A on na to, že by ho taky rád vyzkoušel. Tak přišel s manželkou na večeři a pak už putovalo rovnou na lístek,“ líčí Kohút. Jeho první oficiální AI recept neobsahoval nic komplikovaného, šlo o steak s červenou řepou a chlebovým crumblem. „V promptu bylo něco jako: vytvoř české jídlo z českých surovin tak, aby odráželo dnešní dobu a hodilo se do fine diningové restaurace. Nic zvláštního, ale fungovalo to,“ doplňuje Kohút. Ohlasy byly také dobré, a tak si v Tritonu řekli, že budou AI používat dál.
Nejde přitom o žádný komplikovaný systém, Kohút až donedávna pracoval s běžně dostupnou verzí ChatGPT. Svůj účet měl ale personalizovaný, a jelikož je kromě toho, že je technologickým geekem, taky velkým fanouškem Avengers, pojmenoval ho po prvním AI asistentovi Tonyho Starka – Jarvis.
Kohút pro něj stvořil také speciální algoritmus, podle kterého dokáže Jarvis párovat chutě. Šéfkuchař ho jednoduše naučil, co to je chuťový profil, jaké chutě se z jakých surovin dají různou přípravou dostat – což je zásadní, protože třeba syrová a vařená mrkev chutná úplně jinak – a co se k nim hodí. Společně pak vytvořili například menu s nealkoholickým párováním, kde všechny nápoje vymyslela sama AI poté, co jí Kohút nadiktoval podobu menu. A opět to mělo úspěch.
„Pak jsme také dělali třeba degustační menu, které bylo půl na půl – začínalo jídlem, které bylo čistě moje, ale postupně se přidával stále větší podíl AI, až došlo na poslední položku, která byla naopak čistě podle umělé inteligence. Pomáhám si s ní ale vlastně pořád,“ říká Kohút.
V Tritonu si potrpí na takzvanou artovou gastronomii a místní chody, které mimochodem loni ocenil průvodce Gault&Millau hned třemi čepicemi, se tak vedle toho, že skvěle chutnají, vymykají i tím, jak vypadají, co reprezentují a tím, jak moc jsou extravagantní. A k tomu se v kuchyních zatím stále ne úplně obvyklé používání AI tak nějak hodí.
Aktuálně se tu sice chystá nové menu, dlouho ale byla v nabídce degustace inspirovaná Titanicem a od podzimu je k mání gastronomický průchod peklem Danta Alighieriho. A ke každému jeho chodu dostanete i speciální kartu, jež daný kout podzemí reprezentuje. Všechny je vytvořil opět Jarvis. Anebo Kohútovi výrazně pomohl, když vymýšlel, jak vytvořit lízátko, jehož chuť by byla co nejpodobnější kyselině mravenčí. Ta sice totiž v některých částech světa platí za exkluzivní surovinu, pro potravinářské použití v Evropské unii ale není schválená.
„Podobných příkladů máme celou hromadu. Vedle toho ale používám AI asi jako každý druhý k tomu, aby mi prostě ulehčila práci, která je mechanická a otravná. Což jsou v našem případě typicky inventury,“ říká Kohút, který, jak už vás možná napadlo, platí za extrémně kreativní duši, ale rutinní úkoly ho ubíjejí.
„Jednoduše jsem si proto napsal script, který si z mailu stáhne všechny dodáky od dodavatelů, takže vznikne přehled, co máme na skladě. A na konci měsíce se od toho jen odečtou spotřebované věci. Ty si zase stáhnu z pokladního systému, kde je ke každému namarkovanému pokrmu přiřazený přesný recept a kolik čeho je na něj potřeba. Co mi kdysi zabralo půl dne, mám teď hotovo za dvacet minut,“ hlásí spokojeně šéfkuchař a na svého AI parťáka nedá dopustit.
„Moje máma měla kdysi pravdu s tím, že řemeslo mi nikdo nevezme. Jarvis mi ale extrémně pomáhá, abych se ve všech těch nápadech, co mi hýří hlavou, neztratil,“ uvažuje Kohút. „Jako lidé máme omezenou kapacitu a dokážeme v souvislostech udržet jen určitý počet myšlenek. Když jdete už moc daleko, tak se vám začnou ztrácet detaily ze začátku. Jarvisovi se tohle neděje, pamatuje si celou konverzaci, co jsme si psali před měsícem, dokáže na to navazovat, což je super. Podporuje to moji kreativitu, takže si můžu vymýšlet menu mnohem zajímavější, než bych zvládnul sám,“ popisuje Kohút.
Nové menu, které se rozjede za pár dní, bude samozřejmě zase speciální, a to nejen tím, z jakých chodů se bude skládat. Poprvé se na něm totiž nebude podílet původní Jarvis neboli ChatGPT, ale Jarvis 2.0, kterého představuje poslední verze Claudea od konkurenčního Anthropicu. „Je to teď ta asi nejlepší dostupná AI a pomalu s ní začíná fungovat celý náš tým,“ uzavírá šéfkuchař.