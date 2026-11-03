Je to teď nejvíc hot mladý polský tým, hlásí investoři. Dva české fondy sází na další tamní raketu
Prvních 26 milionů získali před třemi měsíci, teď polský startup e2e nabral dalších 174 milionů i od Kaya VC a Credo Ventures.
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Kód dnes stále častěji píšou AI agenti, a to rychleji, než ho kdokoli stihne přečíst. Kdo ho však pořádně zkontroluje? Polští vývojáři Szymon Rybczak a Oskar Kwaśniewski sázejí na testy a na svůj nový open-source framework nazvaný e2e teď v takzvaném seed kole získali osm milionů dolarů (zhruba 174 milionů korun). Většinu peněz z toho mu posílají dva české fondy, Kaya VC a Credo Ventures. „Je to teď asi nejvíc hot mladý polský tým,“ komentuje Karel Zheng z Kayi.
Kolo se uzavřelo pouhé tři měsíce poté, co startup získal prvních 1,2 milionu dolarů (zhruba 26 milionů korun) v pre-seedovém kole. Vedle českých fondů se do něj zapojily také Point Nine, Baobab Ventures a Script Capital a z andělských investorů spoluzakladatel Snowflaku Marcin Żukowski a spoluzakladatel Uberu Oscar Salazar. Dříve do firmy vložili peníze akcelerátor Y Combinator, zakladatel Vercelu Guillermo Rauch nebo spoluzakladatel Cognition Walden Yan. Celkem tak e2e získalo už 9,2 milionu dolarů (necelých 200 milionů korun).
Framework slouží k takzvanému end-to-end testování webových a mobilních aplikací, kdy se software prověřuje tak, jak by ho používal člověk. Vývojář v běžné řeči popíše, co má v aplikaci fungovat, a agent to otestuje. Přesné kroky a kontroly přitom může nechat v kódu. Nástroj si navíc pamatuje, co agent udělal, a při dalších bězích akce přehraje bez nového volání modelu, takže opakované testy vycházejí levněji. Od spuštění 1. října ho lidé stáhli přes milionkrát, na GitHubu sbírá přes 12 tisíc hvězdiček a proběhlo v něm přes osm milionů testů.
„Agenti píšou víc kódu než lidé, a to rychleji, než to kdokoli stihne zkontrolovat. A když kód nikdo nečte, zbývají jako jediná kontrola testy,“ říká spoluzakladatel a šéf e2e Rybczak. Dnešní nástroje podle něj vznikly pro svět, kde lidé kód ještě sami psali a kontrolovali, a přidat do nich AI funkce nestačí. Ambicí firmy je udělat pro éru agentů to, co pro tu předchozí udělal Playwright od Microsoftu.
Rybczak a Kwaśniewski přitom původně začátkem letoška založili TesterArmy, AI agenta, který testoval aplikace jiných týmů. Každodenní provoz pro zákazníky je ale přesvědčil, že nad stávajícími frameworky testování opravit nejde a že je potřeba postavit ho celé znovu a otevřeně. Firmu proto přejmenovali podle nového frameworku a původní produkt postupně ukončují.
Oba zakladatelé jsou dlouholetí přispěvatelé do open-source projektů, známí hlavně z komunity kolem React Native pro mobilní aplikace, který používají Meta, Microsoft nebo Amazon. Rybczak se v šestnácti stal nejmladším přispěvatelem do React Native v historii, Kwaśniewski do jeho jádra prosadil přes sto změn. Společně pracovali s Vercelem na jeho první mobilní aplikaci v0 pro iOS. Do Y Combinatoru se s TesterArmy dostali ve chvíli, kdy Rybczak ještě dokončoval střední školu, kvůli maturitě musel létat mezi San Franciskem a Polskem.
Peníze chce e2e použít na nábor inženýrů, budování open-source týmu a vývoj infrastruktury pro spouštění testů ve velkém, kterou plánuje představit v roce 2027. Zároveň chce posílat své inženýry přímo do velkých firem. Framework zůstane zdarma i pro komerční využití, vydělávat má startup na testovací infrastruktuře, nasazeních pro korporace a službách. „Szymon a Oskar viděli příležitost postavit řešení od základu. Podpořili jsme je, protože spojují hlubokou technickou expertizu s ambicí udělat z e2e oborový standard,“ doplňuje partner fondu Baobab Ventures Carles Reina.