Jeden z nejbohatších Čechů expanduje na Slovensku. CSG tam bude vyrábět Tatry a ve šnekovačce munici
Skupina CSG Michala Strnada na Slovensku otevřela moderní plnicí linku na velkorážovou munici a přesouvá tam část automobilové výroby.
Skupina CSG jednoho z nejbohatších Čechů Michala Strnada uvedla do provozu v Dubnici nad Váhom nejmodernější plnicí linku na velkorážovou munici v Evropě. Investice ve výši téměř 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun) představuje zásadní posílení kapacit slovenského obranného průmyslu. Navíc tím aktivity rychle rostoucí zbrojařské skupiny u našich východních sousedů nekončí. Budou se tam vyrábět také některé vozy Tatra.
Nová linka v závodě ZVS holding, který společně vlastní slovenský stát a skupina CSG, má být vrcholem technologického řešení pro plnění munice od ráže 81 milimetrů až po 155 milimetrů. Jedná se o vysoce automatizované zařízení s řízeným ohřevem těla munice a přesným dávkováním trhaviny, kterému se přezdívá šnekovačka. Výroba linky od objednávky trvala rok a půl.
„Šnekovačka je technologickým skokem, který nám umožní zásadně navýšit kapacitu výroby munice a naplnit potenciál Slovenské republiky v dodávkách munice pro spojence v rámci nedávno oznámeného Slovenského muničního hubu,“ uvedl Jakub Krchňavý, generální ředitel ZVS holding. Spuštění linky přispívá k naplnění cíle, aby celková výrobní kapacita CSG u velkorážové munice dosáhla více než jednoho milionu kusů ročně.
Závod ZVS holding rozšiřuje kapacity v reakci na nedávné uzavření rámcové smlouvy s ministerstvem obrany Slovenské republiky v hodnotě až 58 miliard eur (1,5 bilionu korun), která je součástí Slovenského muničního hubu. Výrobu velkorážové munice na Slovensku zastřešuje skupina MSM Group, která je součástí CSG a spadají do ní podniky vyrábějící velkorážovou munici ve Španělsku, Německu, Srbsku či Řecku.
Na Slovensku se zároveň CSG chystá výrazně vkročit také do závodu v Moldavě nad Bodvou, kam rozšíří výrobu vozidel Tatra. Rozhodnutí o expanzi vyplývá z nedávno uzavřeného kontraktu pro zákazníka v regionu jihovýchodní Asie na dodávku čtyř tisíc vojenských vozidel T-810 M v hodnotě více než jedné miliardy dolarů (přes 20 miliard korun) v období čtyř let, který získala společnost Tatra Defence Slovakia.
„Mateřský výrobní podnik Tatry v české Kopřivnici i přes postupný růst kapacity nemůže zvládnout velkou poptávku po vozidlech Tatra na nejrůznějších světových trzích. Právě proto rekordní kontrakt uzavřela společnost Tatra Defence Slovakia. Přenos výroby na Slovensko není luxusem, ale nutností,“ uvedl Jan Marinov, CEO divize CSG Defence.
Výrobu v Moldavě bude zajišťovat společnost MSM Land Systems, která tamní výrobní areál provozuje. Obě společnosti jsou součástí skupiny CSG. Do ní patří i společnost Tatra Trucks, kterou společně s CSG v roli většinového akcionáře vlastní také Promet Group rodiny Materových. Mezi oběma skupinami nicméně v posledních letech probíhají spory o řízení a budoucí směřování tradiční značky. Podle posledních informací Seznam Zpráv by mohlo dojít k prodeji podílu Prometu.
„Slovensko bylo historicky významným výrobcem vozidel Tatra, samotná značka je ostatně také slovenská, protože první vozidla s tatrováckým podvozkem byla testována právě v našich horách. Jsem nadšený z toho, že se výroba tatrovek ve velkém rozsahu na Slovensko vrací a že je s tím spojen vznik několika set pracovních míst v Moldavě,“ uvedl místopředseda vlády a ministr obrany Slovenské republiky Robert Kaliňák.
Průmyslově-technologickou skupinu CSG vlastní podnikatel Michal Strnad. Skupina má klíčové výrobní závody v USA, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Německu, České republice, na Slovensku, v Srbsku, Řecku a Indii. Mezi její významné členy patří český výrobce pozemní techniky Excalibur Army, česká automobilka Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce malorážové munice The Kinetic Group nebo český výrobce radarů Eldis.
CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí. Tržby za rok 2024, včetně skupiny The Kinetic za celý rok, dosáhly 5,2 miliardy eur (130 miliard korun), přičemž konsolidované tržby činily 4 miliardy eur (100 miliard korun). Nedávno vstoupila do nového segmentu, když koupila podíl v srbské firmě MUST Solutions, která vyvíjí a vyrábí pokročilé pohonné jednotky pro drony vyšší kategorie.