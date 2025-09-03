Jedu takhle Škodou 100 do Nikdyvíc. V novém traileru na Wednesday řádí Jožin z bažin i Ivan Mládek
Nový český trailer na druhou řadu Wednesday je poměrně... nekonvenční. Ze seriálového monstra se v něm stal legendární Jožin z bažin.
Hlavní monstrum z první a minimálně zatím i druhé řady Wednesday vypadá… zvláštně. Tvůrci mu dali podobu obřího humanoida, který evidentně vychází z vlkodlaka, nemá ale chlupy, má obří oči a zuby jako Gollum. A klidně sežere kohokoliv, kdo mu přijde do cesty. Podle lidí, kteří stojí za novou českou upoutávku na seriál, by mu nejspíš chutnali Pražáci. Připomněl jim totiž slavného Jožina z bažin.
Legendární píseň Ivana Mládka se stala soundtrackem pro trailer na druhou řadu seriálového hitu o rodině Addamsových, který dnes přistál na oficiálním českém kanálu Netflixu na YouTube. Hudbou to ale zdaleka nekončí. Trailery se většinou sestříhají jenom ze záběrů přímo ze seriálu či filmu, tentokrát ale vznikly i nové, které v samotné Wednesday neuvidíme. Je na nich kapela s banjem a valchou i samotný Mládek.
„‚A žije ještě vůbec?‘ zeptal se někdo tak trochu opatrně na session, na které jsme házely nápady na promo k Wednesday. Žije. A tady ho máte,“ píše ve statusu Petr Král, zakladatel marketingové agentury Socialpark, která za trailerem stojí. Domácí diváci už nejspíš monstrum Hydea nikdy neuvidí stejně jako dříve. Druhá část druhé řady Wednesday, které se zatím daří výborně, je na Netflixu od dnešního dne.