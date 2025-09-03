Proč se největším hitem Netflixu stal horor? Protože vás vystraší, ale taky připraví na život
Na Netflix právě dorazily poslední čtyři díly druhé řady Wednesday, horové komedie Tima Burtona s Jennou Ortegou v hlavní roli.
Netflix to zase dokázal. Na svůj gigantický hit s rekordní sledovaností navázal podobně úctyhodnými čísly – a recenze z celého světa sklízí ještě lepší. Čím to je? Kombinací hororu a humoru, která je ale mnohem hlubší, než by se mohlo zdát. A díky které Wednesday milují na celém světě.
Finálová čtveřice epizod druhé řady Wednesday od Tima Burtona (a taky s Lady Gaga v nové roli!) je tady. Ode dneška si je můžete pustit na Netflixu, ve kterém z ní už teď musí být nadšení. První série Wednesday se před třemi lety stala nejsledovanějším anglicky mluveným seriálem streamovacího obra a celkově druhým nejúspěšnějším za korejskou Hrou na oliheň. A druhá řada? Ta v srpnu odstartovala se srovnatelnou sledovaností.
Pokračování Wednesday za prvních pět dní zaznamenalo 50 milionů zhlédnutí a bylo jedničkou v téměř stovce zemí. A to tentokrát vyšly jen čtyři díly, nikoliv všechny najednou. Ty navíc skončily dost otevřeně, takže druhá část druhé řady jistě přiláká další sledující. A to napříč rozmanitým publikem. „Wednesday je blízká širšímu okruhu diváků. Protože koho by nepřitahovala jednak výstřední dospívající dívka a směsice černého humoru,“ říká pro CzechCrunch filmový kritik a odborník na horory Martin Jiroušek.
To, co diváky tolik láká, je podle Jirouška – velkého znalce díla Tima Burtona – hororová povaha seriálu. Ale pozor, to vůbec neznamená pouhou strašidelnost. „Horor byl totiž vždy spíše kamufláží. Takovou slupkou, pod kterou se skrývá nějaká společenská alegorie,“ říká. Mladší publikum tak Wednesday oslovuje společenskou odlišností svých hrdinů, kteří jsou outsideři, ale sympaťáci. Ty starší zase odkazem na Addamsovu rodinu a Burtonovu tvorbu.
„Burton nás dostává na půl cesty mezi určitou příšernost a to, co je společensky přijatelné,“ říká Jiroušek. A dodává: „Horor byl vždycky tím, o čem se mlčelo a mohlo se o tom mluvit jenom pomocí nějakých přirovnání. Proto tak dobře funguje, protože může otevírat vážná témata, třeba ohledně vlastní identity, a zpracovat je pomocí různých metafor. A na tom skvěle funguje právě Wednesday.“
A i když druhá řada Wednesday na děsivosti přidala, není to její jediná zbraň (a že sama Wednesday těch zbraní po kapsách nosí hromadu…). „Horor je poměrně přizpůsobivá záležitost a dokáže velmi dobře pobavit, rozveselit i dojmout. Sám Tim Burton vychází z této tradice, ať už je to fenomén muzikálových hororů, nebo hororových komedií,“ říká Jiroušek a připomíná třeba právě devadesátkovou Addamsovu rodinu, kterou měl slavný režisér točit, ale nakonec k tomu nedošlo.
Že tenhle mix ve druhé sezoně funguje ještě lépe, toho si všímají i recenzenti. Pokračování netflixovského hitu má na serveru Rotten Tomatoes sbírajícím světová hodnocení od kritiků 84 procent, zatímco první série 73 procent. Ačkoliv zrovna nás v CzechCrunchi úvod druhé řady Wednesday až tolik nezaujal.
Těch dějových linek a postav podle nás Wednesday přidala prostě trochu moc, i když spojení hororu s humorem stále umí okouzlit. Každopádně už ode dneška se na Netflixu můžeme přesvědčit, jestli nás čtyři závěrečné epizody nepřinutí změnit názor. Sledovat horor je totiž podle Jirouška vždy prospěšné.
„Horor je základní esence života. Je jako neustálý střet s nečekaným, kdy se sami musíme postavit souboji, o kterém nevíme, jak dopadne. Je vlastně něco na způsob získávání obratnosti a dovedností, jak projít bezpečně krkolomnými situacemi,“ věří.