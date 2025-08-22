Začínal ve sklepě, prodal kvůli tomu motorku. Jeho firmu teď čeká odtučňovací kúra, vinu klade i Temu
Fixed.zone musela sáhnout k propouštění kvůli poklesu zájmu o ručně šité příslušenství i čínským tržištím. Chce proto ukázat, jak vlastně Temu a spol. fungují.
Spoluzakladatel firmy Fixed.zone Daniel Havner
Mobilní telefony ho zaujaly už před čtvrt stoletím. Tehdy měl tlačítkový Siemens S55, ke kterému se dal připojit fotoaparát jako přídavné příslušenství. „A já si řekl, že by kolem toho mohl vzniknout zajímavý byznys,“ vzpomíná Daniel Havner, spoluzakladatel a spolumajitel firmy Fixed.zone. Tato společnost z jihočeských Homolí u Českých Budějovic prodává mobilní příslušenství – a v některých případech ho i sama vyrábí. Aktuálně však svou strategii částečně mění.
Na přelomu tisíciletí cítil Havner velkou demotivaci – a tehdejší práce obchoďáka ho už tolik nebavila. Rozhodl se proto rozjet vlastní firmu. „No jo, jenže jsem neměl žádné zkušenosti s účetnictvím nebo IT,“ přiznává. O svém plánu tak přesvědčil bratra Marka a obchodního společníka Radka Doudu. Ostatně ten byl také členem rodiny, vzal si totiž Havnerovu sestřenici.
Pro Daniela Havnera šlo dle jeho slov o velkou osobní oběť – musel totiž prodat svou milovanou motorku, aby měl čím přispět do základního kapitálu firmy. „Byl jsem nejchudším z nás tří zakladatelů,“ směje se. Firma začínala ve sklepě domu jejich otce, který jim vyrobil regály a stal se jejich prvním skladníkem. „Byl to opravdu srdcař, hodně nám pomohl,“ popisuje mladší z bratrů Daniel.
Za čtvrt století zažila Fixed.zone, která začínala pod názvem Recall, mnoho krizí a pádů. První přišla v období, kdy se firma specializovala na distribuci navigací tchajwanské značky Mio. „Jenže pak se konkurence přímo napojila na jejich továrnu. Za dva měsíce jsme přišli o něco, co nás živilo,“ líčí Havner. Později naráželi na problémy i s dalšími značkami, jejichž produkty prodávali. Právě proto založili vlastní značku mobilního příslušenství Fixed. „A tu nám už nikdo nesebere.“
Dnes Fixed.zone zaměstnává zhruba 100 lidí, z toho 20 ve své prostějovské dílně, kde vyrábí kožené obaly na mobily a notebooky. Zbytek zboží – různé držáky, stojánky, řemínky, adaptéry, podložky, stylusy, kryty, ochranná skla, sluchátka nebo třeba autonabíječky – si nechává vyrábět v Číně, kde má 50 až 60 partnerů. „Tam jsou zdaleka nejlepší technologie na příslušenství. Zkoušeli jsme sice najít třeba nějakého evropského výrobce ochranných skel, ale všechny tyto technologie jsou právě v Číně,“ tvrdí Havner, který má ve firmě téměř 45procentní podíl.
Stejný podíl drží společně i Marek Havner a Radek Douda, zbytek připadá na CEO Jana Moravce, business developera Libora Zezulku a minoritní akcionáře, kteří akcie nakoupili při vstupu Fixed.zone na trh PX Start pražské burzy. Za upsaný desetinový podíl ve firmě získali majitelé téměř 50 milionů korun, jež šly například na rozvoj portfolia produktů, výstavbu nového sídla a další investice. Sekundární úpis, vstup na hlavní trh burzy Prime nebo finance od externího investora ale zatím budějovická společnost aktivně neřeší.
I přesto, že obrat firmy loni vzrostl na téměř 460 milionů korun a zisk se stabilně držel kolem devíti milionů, musela letos firma propustit zhruba 10 procent zaměstnanců. Vinu Havner přičítá hlavně čínským platformám v čele s Temu, které prodávají příslušenství k mobilům za ceny, jimž české firmy nedokážou nikdy konkurovat. „Když přijdete o sedm až deset procent příjmů, musíte řezat i stejné procento nákladů. Bohužel jsme museli nastolit odtučňovací kúru,“ vysvětluje třiapadesátiletý spolumajitel Fixed.zone.
Celé je to o tom, že spotřebitelé, kterým nevadí koupit si produkt za pár korun a po chvíli jej zase vyhodit, dávají energii neférovým podnikatelům.
A pokračuje: „Férovou konkurenci zvládneme. Když ale někdo prodává nabíječku za 27 korun včetně dopravy z Číny bez cla a DPH, zatímco my musíme řešit certifikaci, dodržovat všechny možné předpisy, platit recyklační poplatky a zaměstnat lidi v Česku, pak je to neférová hra.“
Podle zatím neveřejné analýzy, kterou firma vypracovala společně s PR agenturou Konektor a která vychází i z dat CzechCrunche, prodaly loni největší české e-shopy Alza a Datart zhruba 31 milionů kusů zboží za průměrnou cenu 1500 korun. „Top čínská tržiště Temu a AliExpress udala přes 216 milionů položek za průměrných 70 korun. To je obrovský nepoměr, který se zásadně projevuje na trhu,“ podtrhuje Havner.
Právě proto připravuje Fixed.zone ve spolupráci s dalšími českými firmami edukační kampaň, která má veřejnosti ukázat, jak vlastně fungují čínská online tržiště. „Celé je to o tom, že spotřebitelé, jimž nevadí koupit si produkt za pár korun a po chvíli jej zase vyhodit, dávají energii neférovým podnikatelům. Nehledě na to, že nákup necertifikovaného elektrického zařízení může být velmi riskantní a nebezpečný,“ upozorňuje budějovický podnikatel. „Způsobuje to propouštění v českých firmách, které se snaží podnikat férově a nefungují na principu ‚kup a vyhoď‘,“ dodává.
K propouštění ovšem musela firma sáhnout i kvůli poklesu zájmu o kožené, ručně šité příslušenství z dílny v Prostějově. Na druhou stranu to prý neochromilo její chuť vyrábět v České republice, aktuálně proto spouští výrobu pouzder z termoplastického polyuretanu (TPU), kterou připravovala poslední tři roky. „Máme vlastního technologa, který s výrobou spolupracuje na formách a materiálech. Děláme to částečně z recyklovaných materiálů,“ přibližuje Havner.
Fixed.zone roste i v cizině a kromě Česka a Slovenska už působí i v Polsku, Rumunsku nebo skandinávských zemích. Zahraničí tak dnes tvoří přibližně desetinu jejího celkového obratu. Přesto firma u letošních výsledků očekává mírný pokles, na příští rok však věří v obrat k lepšímu a opětovný růst.
A přestože jde vlastně o rodinný podnik, Havner nemá v plánu automaticky prosazovat své děti do vedení firmy. „Pokud tady budu sedět já, tak děti zakladatelů nebudou mít žádné výhody. Chtěl bych, aby to tady vždycky vedl někdo, kdo na to má. Ostatně i já zjistil, že na to nemám. Moje ego muselo jít stranou – a teď Fixed.zone vede Honza Moravec, který je náš hlavní tahoun,“ uzavírá Daniel Havner.