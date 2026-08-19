Jestli chcete nový androidí telefon, pořiďte si tenhle. Ale spoustu lidí špičkový Google Pixel nepotěší
Google Pixel 11 je vynikající telefon, který nelze nedoporučit. Tedy za předpokladu, že nemáte třeba Pixel 10. Pak je těch novinek pohříchu málo.
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Vypadá elegantně. Fotí fantasticky. Připomíná iPhone, ale běží na Androidu. A má v sobě googlovskou umělou inteligenci Gemini. Když vezmete do ruky mobilní novinku Google Pixel 11, těžko byste na ní hledali větší nedostatek či otazník. Jenže jeden tu je – a jak moc vám bude vadit, záleží na tom, co máte zrovna za telefon.
Opět nabízí tři modely, opět jsou si velice podobné uvnitř i navenek, opět je můžeme s klidným svědomím doporučit. Mobilní telefony Pixel od Googlu jsou prostě velice dobrá volba pro ty, kdo zrovna nechtějí Apple, ale chtějí prvotřídní telefon. Jestli zrovna hledáte androidí náhradu za váš starší kousek, nebudete u novinky, co akorát vstoupila na český trh, litovat.
O tom, jak fotí, se můžete přesvědčit dole v galerii. Značka Google je zase zárukou systémových aktualizací a absence balastu v uživatelském rozhraní. Výkon je dostatečný i na náročnější hraní, implementace umělé inteligence Gemini umí být občas užitečná. A to dokonce i v češtině! Tak kde je ten háček, o kterém jsme se zmiňovali v úvodu? V až příliš mírném pokroku.
Že všichni výrobci volí rok co rok spíš pomalejší progres než revoluční změny, to je jasné a časté. V případě Pixelu 11 vás ale tohle téma do hlavy trefí silněji než jindy. S desítkovým (a možná i tím devítkovým) Pixelem v jedné ruce a s jedenáctkou v té druhé byste potřebovali ještě ruku třetí. To na pomyslnou lupu, se kterou byste měli hledat rozdíly. Vždyť už rozměry a designem jsou na zlomky milimetrů totožné.
Vlastně vizuální rozdíl tu je, Pixel 11 roztahuje skleněnou černou část modulu fotoaparátu na celou šířku, což je o chlup hezčí. Jinak má nový model čip Tensor G6, ne pětku – ruku na srdce, poznáte to? Chlubení se vylepšeným foťákem u mobilů, které jsou vyhlášené skvělými kamerami, taky kdovíjaká bomba není. A současná hardwarová krize znamená, že jedenáctka „próčko“ je k mání i ve verzi s dvanácti gigabajty paměti, přitom loňské modely měly rovnou šestnáct… Ale víte co? Dost negativity.
Cena
Pixel 11 – od 24 490 korun
Pro – od 29 490 korun
Pro XL – od 33 990 korun
Paměť a úložiště
Pixel 11 – 256 a 12 GB / 512 a 16 GB
Pro a Pro XL – 256 a 12 GB / 512 a 16 GB / 1 TB a 16 GB
Displej
Pixel 11 – 160 mm, 1 080 × 2 424 OLED
Pro – 161 mm, 1 280 × 2 856 LTPO OLED
Pro XL – 171 mm, 1 344 × 2 992 LTPO OLED
Čip
Všechny modely mají Google Tensor G6
Rozměry a hmotnost
Pixel 11 – 152,8 × 72 mm × 8,6 mm / 197 g
Pro – 152,7 mm × 71,9 mm × 8,4 mm / 204 g
Pro XL – 162,7 mm × 76,5 mm × 8,5 mm / 226 g
To předchozí povzdechnutí totiž neplatí pro všechny. My jsme v redakci testovali výkonný Google Pixel 11 Pro ve standardně velké, tedy ne-XL verzi, a kdo hledá fakt dobrý telefon, nesáhne u něj vedle. Ale kdo už loni pořídil třeba právě Pixel 10 jako autor tohoto textu, ten to musí vidět přece jen značně negativněji. Nicméně objektivně vzato je na jedenáctém modelu co chválit.
Jsou to i jen zdánlivé drobnosti jako například funkce HiLight, která při otočeném telefonu může upozornit na telefonát jemným světelným signálem. Užitečná schopnost třeba na poradě. Nebo je to přepis diktované řeči Rambler, který si i v češtině poradí se všemi výplňovými „ehmmm“, „eeee“ a „uhhh“ a z přepisu je vyčistí. Kouzelné zachycení ve fotoaparátu zase při natáčení videa rovnou pořizuje i nejlepší statické fotky. Při střídmém používání telefon zvládne den a kus mezi nabitím.
Když je řeč o fotkách, velice vysoký standard jejich kvality je zachován, vlastně ještě o něco navýšen s citlivějšími snímači, vylepšeným zoomem (umí být opravdu povedený, mrkněte do galerie) a rychlejším a kvalitnějším focením v noci. Fotoaparát nově nabízí možnost předpřipravených vzhledů třeba pro jemnější nebo přirozenější podání snímků. Nově můžete také vyhledávat zakroužkováním objektu, na který míříte foťákem, nemusíte jít přes Google Lens.
Google Pixel 11 na český trh dorazí ve třech variantách, vedle základní je to model Pro a Pro XL. Cena verze Google Pixelu 11 je 24 490 korun, za větší úložiště připlatíte tři tisíce. Google Pixel 11 Pro začíná na 29 490 korunách, více operační paměti a úložiště vyjde na další čtyři tisíce. Google Pixel 11 Pro XL pořídíte podle verze výbavy za 33 990 až 43 990 korun.