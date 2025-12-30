Ježíšek opět navštívil Dědkův Jablotron. Kdo ze zaměstnanců chtěl, mohl si přilepšit o stovky tisíc
Uklízečka, vývojář nebo manažer, v tom není rozdíl. Každý zaměstnanec Jablotronu měl letos znovu nárok na netradiční benefit od Dalibora Dědka.
V roce 2022 udělal miliardář Dalibor Dědek krok, který je v českém byznysu ojedinělý. Jeho skupina Jablotron, kterou proslavily především alarmy, začala mezi zaměstnance každoročně rozdělovat desetinu dosaženého zisku. Lidé, kteří jsou ve firmě alespoň pět let, si od té doby můžou peníze nechat úročit, nebo je rovnou vybrat. A ani letos tomu nebylo jinak.
Vzhledem k tomu, že Jablotron loni vydělal 685 milionů korun, zamířilo mezi zaměstnance 68,5 milionu. Podle Forbesu mělo na připsání podílu nárok 441 lidí, přičemž možnost vybrat si peníze letos využilo 210 z nich. Před Vánoci si tak mohli jednorázově přilepšit průměrně o 300 tisíc korun v závislosti na tom, zda si peníze vybrali již v loňském roce či nikoliv. Na podíl ze zisku mají přitom nárok úplně všichni pracovníci Jablotronu bez ohledu na profesi.
„Tímto benefitem chceme nadstandardně motivovat ty, kteří Jablotron utvářejí. Celý systém investičního spoření udělá ze zaměstnanců spolupodnikatele, kteří tak budou ještě více spjatí s rodinou Jablotronu,“ prohlásil Dědek v roce 2022, když tento program spouštěl. Jeho cílem bylo, aby lidé měli reálný pocit, že se na výsledcích firmy přímo podílejí. Systém odměňování má navíc pomoct udržet vysoce kvalifikované zaměstnance, které by mohla konkurence zkusit přeplatit.