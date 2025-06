Jsou jako Real s týmovým duchem Barcelony. Vývojáři ze SuperKoders místo full service nabízí elitní vývoj

Uložit 0

Vyvinout špičkový kód dnes zvládne kdekdo. Větší váhu při výběru digitální agentury proto firmy přikládají tomu, aby řešení fungovalo byznysově. Poptávka po celých digitálních produktech roste a vývojáři tomuto trendu vycházejí vstříc tím, že slibují víc než jen naprogramování aplikace s požadovanými funkcemi. Otázkou je, v jaké kvalitě dokážou svým slibům dostát.

„Full service je dnes bráno jako etalon pro posuzování vývojových agentur, ale pravda je taková, že jen hrstka těch nejlepších dokáže klientovi nabídnout end-to-end služby ve skutečně špičkové kvalitě,“ vysvětluje Tomáš Hejč, spoluzakladatel a CEO české vývojové agentury SuperKoders.

Jeho zkušenost je taková, že většina agentur nabídne cokoli, jen aby získala novou zakázku. Až poté prý začíná hledat, kdo slíbené části projektu klientovi skutečně dodá, a „lepit“ dohromady potřebný tým. „Tvářit se, že kromě vývojářů zaměstnáváme i špičkové byznys analytiky, grafiky, UX a SEO specialisty, idea makery, marketéry, správce PPC kampaní, copywritery i obchodníky, to nám nikdy moc nešlo. Jsme ledacos, hlavně ne full service,“ směje se Hejč, který spolu se dvěma kolegy začal SuperKoders budovat před třinácti lety. Za rok 2024 vykázali tržby 41 milionů korun a roční tempo růstu 12 procent.

SuperKoders jdou jinou cestou, kdy pro klienta nasazují ty nejlepší lidi. Historicky agentura rostla především díky osobním doporučením od klientů, jimž software brněnských vývojářů přinesl hmatatelné obchodní výsledky. Dnes SuperKoders pracují na projektech, které se umisťují v prestižním českém žebříčku WebTop100. Nejlepší firemní web roku 2024 vyvíjeli například pro společnost Ton a jejich ikonické židle. Třetí místo v loňské kategorii B2B portálů získalo řešení, které SuperKoders vytvořili pro agregátor ubytování MegaUbytko.cz. Mezi klienty mají i firmy jako Invia, Bezrealitky, Český rozhlas nebo Preciosa.

Vedle práce na klientských zakázkách se pustili i do vlastních projektů. „Máme za sebou tři spin-offy. Jeden jsme už před lety prodali s malým ziskem, jeden dodnes funguje velmi dobře a u posledního teprve uvidíme,“ doplňuje Hejč. Úspěšně prodaným projektem je VetFox, aplikace pro veterinární kliniky, tím stále fungujícím je nástroj pro monitoring rychlosti webových stránek PageSpeed.cz a zatím nevyhodnoceným je hlídač realitních inzerátů Visidoo. „Tam se to s oživením realitního trhu začíná lepšit. Je to pro nás připomínka toho, jak je načasování důležité,“ doplňuje Hejč.

Když full service nefunguje

Jaký je tedy hlavní rozdíl mezi přístupem SuperKoders a průměrné full service agentury? Na vysvětlení si šéf SuperKoders bere na pomoc fotbalovou metaforu: „Na projekt pro klienta stavíme vždy tým složený z top lidí. Jako Real Madrid, kde v bílých dresech vždy hrála jen ta nejzvučnější jména. Že si na projekt přizveme externí posilu, to není nic zvláštního, nicméně průměrná full service agentura by její zapojení nikdy nepřiznala a nechávala by klienta v tom, že celé spektrum služeb poskytují in-house, tedy přímo její zaměstnanci.“

Druhým dechem dodává, že velké projekty vysoutěžené takovými rádoby full service agenturami mohou skončit fiaskem. „Jasně to bylo vidět ve státním sektoru. E-shop pro dálniční známky, digitalizace stavebního řízení nebo přijímačky na střední školy. Tyto projekty dodavatelům vybouchly pod rukama a já bych se vsadil, že to bylo právě z důvodu přílišné sebedůvěry dodávající agentury v to, že stačí vyhrát tendr a dál se to už nějak poslepuje,“ sdílí Hejč svůj odhad.

Foto: SuperKoders Za SuperKoders stojí tým tří frontend kodérů – zleva Tomáš Hejč, Tomáš Krejčí a Michal Matuška

Samotná volba full service agentury přitom není zárukou neúspěchu, v praxi s sebou tento přístup přináší ale jednu zásadní nevýhodu. „Většina špičkových specialistů buduje osobní brand. S klienty proto chce být v přímém kontaktu, ne pracovat ve stínu agentury. My například do výběrového řízení jdeme s tím, že klientovi rovnou říkáme, jaké části dostane od SuperKoders a koho si do projektu vezmeme externě,“ popisuje Hejč první úskalí. Druhou nevýhodou je, že agentury, které přeprodávají práci třetích stran, si často účtují tzv. overhead cost, tedy náklady na režii spojenou s realizací obchodu.

Žádné takové poplatky si SuperKoders za dodání specialistů neúčtují, najímá si je přímo klient. Jedinou cenou za obsazení es do týmu tak zůstává nutnost projektově vést větší tým subdodavatelů, což by jinak celé zastřešila full service agentura. „Zvládáme se s externisty projektově sladit, ale musíme to částečně promítnout do ceny. Přesto věřím, že je to pro klienta levnější než si poptat každého subdodavatele zvlášť a k tomu si najmout jednoho in-house projektového manažera, aby to celé uřídil,“ vysvětluje Hejč.

Jako Real s týmovým duchem Barcelony

Specialisté si na starosti berou především části nad rámec softwarového vývoje. SuperKoders takto například spolupracují v oblasti designu s Janem Řezáčem, UX specialistou Janem Kvasničkou, Radkem Pavlíčkem zaměřeným na přístupnost nebo odborníkem na SEO Pavlem Ungrem. Spolupracují ale i se specializovanými agenturami, v oblasti marketingu je to například Optimio nebo Better, o kreativní koncepty se stará pražská agentura MadLove.

SuperKoders si už volbou svého názvu dali závazek, že jejich unikátní dovedností bude vývoj skvělého kódu. V české technologické komunitě jsou dlouhodobě aktivní, už před lety spoluzaložili komunitu Frontendisti.cz, která pořádá pravidelná setkání pro front-end vývojáře. Sama agentura už ale nabízí full-stack vývoj. Dnes je jich v týmu třicet, z větší části vývojáři zaměření na programovací jazyky PHP a React/Typescript, k tomu projektoví manažeři a softwaroví architekti.

Foto: SuperKoders Tým SuperKoders dnes tvoří tři desítky nejen vývojářů

Ve světě vývojových agentur je skoro nemožné objektivně měřit kvalitu odevzdávané práce, protože spousta informací zůstává mezi klientem a dodavatelem. Nasbíraná ocenění, hvězdičky na nezávislých platformách i osobní doporučení jsou těmi nejběžnějšími způsoby. „Bylo by zajímavé vidět, jakým agenturám se daří slíbené řešení vůbec dodat. Nebo to, jestli je dodají ve slíbený čas a za slíbenou cenu. Takhle soutěž mezi agenturami stojí na tom, kdo má jakou odvahu prezentovat svoje výsledky,“ podotýká šéf SuperKoders.

Zpět ve fotbalové metafoře se Hejč, který fotbalem ve volném čase žije, vrací k inspiraci elitním přístupem Realu Madrid pro fungování SuperKoders: „Není to jen o tom, že chceme klienta oslnit slavnými jmény, chceme být s našimi specialisty sehraní a dodávat digitální produkty, které budou vytvářet měřitelné výsledky. Vždycky mi byla bližší hra Barcelony, proto se i ve vývoji snažím, aby ega stála stranou a klient dostával tu nejlepší kvalitu,“ uzavírá.