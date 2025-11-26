K čtyřdennímu pracovnímu týdnu přidali menstruační volno. Mělo by zvýšit produktivitu, říká šéf agentury
Zavedení menstruačního volna vyvolalo po zveřejnění na LinkedInu bouřlivou debatu. Část žen krok vítá, jiné varují před dopady na rovnost i plat.
Plzeňská digitální agentura Ant má pověst firmy, která si nastavuje pracovní podmínky po svém – a oproti zbytku českého trhu velmi progresivně. Už pátým rokem třeba funguje na čtyřdenním pracovním týdnu a běžně počítá s home officem bez nutnosti oznamování. Teď do svého systému přidává další novinku – menstruační den. Ten mohou ženy čerpat bez vysvětlování, pokud je během menstruace trápí bolest nebo nepohodlí. „Produktivita by se díky tomu měla v dlouhodobém měřítku zlepšit,“ říká šéf agentury Petr Zápotocký.
Impuls k tomuto kroku vznikl prý teprve nedávno na teambuildingu, které jsou ve firmě tradičně vedeny formou hlubších konverzací. Letos zaměstnanci diskutovali o toltéckém principu Čtyř dohod – osobnostním konceptu založeném na čtyřech pravidlech, jak žít vědoměji a s menším stresem.
V jednom z bloků se pak otevřela otázka, jak se ženský výkon během cyklu proměňuje. „Z názorů našich kolegyň vyplynulo, že když ženy ten nejkritičtější den prostě přetrpí, negativně to ovlivní jejich energii na další dny,“ vysvětluje pro CzechCrunch Zápotocký.
„My máme kulturu nastavenou tak, že když něco dává smysl lidsky i výkonově, tak do toho jdeme. Když tým říká, že jim to pomůže, tak proč dělat zábrany,“ říká. I proto byla implementace novinky doslova blesková – ani ne týden od první myšlenky už agentura benefit dopracovala do podoby jednoho volného dne měsíčně.
Zápotocký následně krok popsal i v příspěvku na LinkedInu, kde menstruační den označil za „sick day bez nutnosti předstírat, že je to něco jiného“. Dodal, že jde o součást prostředí, které chce respektovat realitu lidí, ne ji obcházet.
Právě jeho příspěvek spustil na sítích obsáhlou debatu. Řada žen ocenila, že někdo téma otevřel, a zároveň popsala zkušenost, že odpočinek během nejnáročnějšího dne menstruace dokáže zlepšit energii na zbytek týdne. „Pokud mám možnost si ten jeden den opravdu odpočinout, násobně se mi vrací energie,“ uvedla jedna z komentujících.
Objevily se ale i obavy, zda krok nepodpoří představu, že jsou ženy méně produktivní než muži. Padaly i otázky, zda benefit výhradně pro ženy nevytváří nerovnost ve prospěch jednoho pohlaví. „Tímhle se ženy střílí do vlastní nohy. Potvrzujeme, že jsme biologicky méně schopné,“ stálo v jedné z kritických reakcí. Diskutující řešili také to, jak může podobný benefit ovlivnit třeba gender pay gap.
Zápotocký podobnou debatu čekal, ale říká, že v jejich prostředí nedává příliš smysl posuzovat produktivitu podle odpracovaných hodin. „Dvě hodiny nejsou vždy dvě hodiny. Obzvlášť v digitální agentuře jde o přidanou hodnotu, kreativitu, ne o to, kdo sedí déle u počítače,“ vysvětluje.
Proto benefit vnímá spíše jako způsob, jak ženám pomoct udržet dlouhodobou energii. „Kreativci se můžou tři dny trápit s jedním úkolem, aniž by to stálo za to. A pak se dobře vyspí a za půl hodiny mají hotovo,“ říká. Z tohoto pohledu podle něj dává menstruační den smysl i výkonově — umožní odpočinek přesně v momentu, kdy je nejvíc potřeba.
Agentura prý nebude benefit vyhodnocovat pomocí dat ani reportů, spoléhá na zpětnou vazbu. „Když něco nefunguje, řešíme to. A když to funguje, není potřeba zavádět složitá pravidla,“ uzavírá Zápotocký. Placené menstruační volno už je na evropské půdě standardem třeba ve Španělsku, kde bylo před necelými třemi lety uzákoněno.