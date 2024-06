K vraku Titaniku se chystá další miliardář. Chce demonstrovat, že hlubinné ponorky jsou bezpečné

Uložit 0

Je to téměř rok, co se na dně oceánu nedaleko vraku Titaniku našly trosky ponorky Titan. Pět lidí, včetně ředitele firmy, co ponorku vyrobila, se vydalo prohlédnout snad nejslavnější loď na světě. Potkal je ale stejný osud jako posádku luxusního výletního parníku o 111 let dříve. Teď se na dno oceánu, necelé čtyři kilometry pod hladinu, chystá vypravit další mise – miliardář Larry Connor spolu se šéfem výrobce ponorek Triton Submarines.

Connor, 74letý realitní investor z amerického Ohia, se podle článku The Wall Street Journal pro výpravu rozhodl krátce po tom, co se v médiích objevily zprávy o osudu ponorky Titan. Zavolal Patricku Laheymu, spoluzakladateli a řediteli Triton Submarines, a přesvědčil ho, aby vyvinuli ponorku schopnou se bezpečně vydat k Titaniku, nacházejícím se 3 810 metrů pod hladinou oceánu několik stovek kilometrů od pobřeží kanadského ostrova Newfoundland. Miliardář zde chce jednak sbírat nová data pro vědecký výzkum, jednak demonstrovat, že hlubinné potápění je přes vysoce medializovanou nehodu velice bezpečné.

O misi ponorky Titan se poměrně široce mluvilo už nějakou dobu před katastrofou. Šéf firmy OceanGate, která ji vyvinula, totiž s novináři s nadšením mluvil o tom, jak jejich zařízení například místo komplexních systémů ovládání používá ovladač od Xboxu a její trup je vyrobený z uhlíkových vláken – podle mnohých zcela nevhodný materiál.

Plavidlo také neobsahovalo bezpečnostní prvky, které jsou standardem jinde – „Není tam žádná záloha, žádný únikový modul,“ řekl televizi BBC novinář David Pogue. Ředitel OceanGate Stockton Rush na to reagoval poznámkou, že od určitého bodu považuje bezpečnost za plýtvání.

Naneštěstí se nejhorším možným způsobem ukázalo, že se mýlil. Titan krátce po ponoření v osudný den ztratil komunikaci s povrchem a nedlouho na to se rozjela pátrací operace. O další čtyři dny později byly objeveny trosky a zjistilo se, že ponorka implodovala a okamžitě zabila všech pět lidí na palubě, včetně samotného Rushe.

Foto: Wikimedia Titanik je nejslavnější vrak lodi na světě

K situaci se tehdy vyjádřil James Cameron, nejen režisér Titaniku či Avataru, ale také velice zkušený hlubinný průzkumník – k vraku Titaniku se ponořil třiatřicetkrát. „Mnoho lidí v komunitě hlubokomořských průzkumníků mělo ohledně této ponorky velké obavy,“ řekl s poznámkou, že celou situaci považuje za ohromující selhání bezpečnosti. Že se jednalo o fatální implozi, mu prý bylo jasné hned, jakmile vypadla komunikace.

Přestože je případ OceanGate v oboru hlubokomořských průzkumů zcela ojedinělý a vzešel z ignorování dlouho nastavených pravidel, nová mise Triton Submarines má za cíl tento obor v očích širší veřejnosti rehabilitovat. „Zavolal mi a řekl: ‚Víš co, musíme postavit ponorku, co se dokáže tak hluboko ponořit opakovaně a bezpečně a ukázat světu, že to umíte a že Titan byl šrot,‘“ citoval Lahey Connora.

Miliardář v rozhovorech pro média opakovaně popsal, jak ponorky typicky procházejí rigorózním procesem testování, který zajišťuje jejich spolehlivost a bezpečnost. Na konci je zpravidla certifikace bezpečnostního registru DNV. Plavidlo OceanGate o ni nikdy neusilovalo a i kdyby, podle Connora by nemělo šanci ji dostat – prakticky totéž řekl i James Cameron. U zařízení, která certifikaci mají, dosud nikdy nenastala nehoda podobného rázu.

Přesné parametry mise k vraku Titaniku, na kterou se chce Larry Connor vydat sám spolu se šéfem Triton submarines, zatím nejsou známé. Vyvíjená ponorka nicméně ponese název Explorer, cenově se má pohybovat mezi 13 a 15 miliony dolarů (300 až 340 milionů korun) a má mít akrylátový trup. Design má být velice blízký existujícímu zařízení Triton 4000/2 Abyssal Explorer, schopnému zvládnout hloubky blízko čtyřem kilometrům. Používalo se mezi jinými při natáčení dokumentární série Modrá planeta II.

„Chci lidem po celém světě ukázat, že oceán je velice mocný, ale může být také úžasný, příjemný a může vám opravdu změnit život, pokud na to jdete správným způsobem,“ řekl Connor. Dodal, že bezpečnost u jeho projektu stojí na prvním místě, a pokud se jim nepodaří naplnit byť jen jediný standard, mise se ruší.