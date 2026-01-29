Kdeže CSG! Je tu ještě jedna česká akcie, která roste a ukazuje, že i náklaďák může být burzovní raketa
Původně mostecká společnost Eurowag má dnes hodnotu 24 miliard korun a zamilovali se do ní přední čeští investoři. Přesto zůstává spíš v pozadí.
Zatímco investoři po celém světě sledují meteorický vzestup akcií Nvidie a dalších technologických gigantů ze Silicon Valley, ti čeští fascinovaně sledují jízdu CSG Amsterdamem. Jenže pod radarem zůstává ještě jedna tuzemská firma, která si loni na londýnské burze vedla mimořádně dobře. Akcie společnosti Eurowag, jež poskytuje digitální služby pro nákladní dopravu, za posledních dvanáct měsíců vyrostly o více než 64 procent a teď v lednu se dostaly k úrovni 130 pencí, tedy na dohled svého historického maxima. Pro srovnání – ještě loni na jaře se jejich cena pohybovala pod hladinou 60 pencí.
Společnost, kterou v roce 1995 založil miliardář a filantrop Martin Vohánka, zveřejnila v úterý předběžné výsledky za rok 2025 a potvrdila, že i přes náročné makroekonomické prostředí v Evropě dokázala pokračovat v růstu. Čisté výnosy vzrostly meziročně o 13 procent na 330 milionů eur (v aktuálním kurzu osm miliard korun). Ještě lépe si firma vedla v ziskovosti, kde překonala vlastní očekávání – ukazatel zvaný cash EBITDA přesáhl plánovaných 95 milionů eur (více než dvě miliardy) a marže by se měla pohybovat nad 30 procenty.
Eurowag poskytuje dopravním firmám integrovanou platformu pro platby za palivo, mýtné, navigaci nebo telematiku. V praxi to znamená, že řidič kamionu může pomocí jedné karty či aplikace zaplatit téměř cokoli potřebného na cestě napříč Evropou. Firma tak obsluhuje přes 300 tisíc nákladních vozidel a generuje příjmy především z transakčních poplatků a doplňkových služeb.
Klíčovou strategií pro další růst je nová digitální platforma Eurowag Office, kterou firma postupně zavádí mezi své zákazníky. Jde o komplexní řešení, které by mělo dopravcům zjednodušit správu flotily a zefektivnit provoz a firma na něj chce během letoška překlopit většinu svých zákazníků.
Akcie Eurowagu se primárně obchodují na londýnské burze, kde je firma členem indexu FTSE 250, tedy druhé nejprestižnější kategorie tamního parketu. Od října 2023 se s nimi sekundárně obchoduje také v Praze na trhu Free Market, což umožňuje českým investorům jednodušší přístup bez nutnosti platit britskou transakční daň.
Zajímavostí je, že zatímco firma stabilně roste a dodává slibné výsledky, její ocenění zůstává podle analytiků stále podhodnocené a většina odborníků doporučuje akcie kupovat. Nedávno o tom, že Eurowagu věří, hovořil v podcastu Money Maker Hedge i Michal Semotan z J&T: „Za mě velký respekt, jak Martin Vohánka vystupuje, jak dokáže prezentovat, je vidět, že on tím žije. Já se toho nezbavím, my jsme to začali kupovat relativně brzy.“
A Semotan není s J&T sám, kdo Eurowagu věří. Výrazným akcionářem skrze nákupy na burze je i úspěšný investor Jan Barta se svou skupinou Pale Fire Capital. Ti dnes podle dat portálu Market Screener drží ve společnosti přes šest procent akcií, nejvíc, bezmála 48 procent, má pořád Martin Vohánka.
Pro rok 2026 firma očekává obdobný vývoj jako loni – růst výnosů v nižších desítkách procent při stabilních ziskových maržích. Příběh Eurowagu tak ukazuje, že zajímavé investiční příležitosti se nemusí skrývat jen mezi technologickými či defense giganty. A že i česká firma, která vyrostla z Mostu v severních Čechách, se může dostat do pozice významného evropského hráče.
Nynější silný růst je i poučením o trpělivosti: když Martin Vohánka vstoupil v roce 2021 na burzu v Londýně, setkal se s kritikou, proč nešel do Prahy. V dalších letech se pak titulu na veřejném trhu moc nedařilo, akcie se obchodovala hluboko pod maximem 135 pencí, kam se vyšplhala těsně po emisi akcií. Až loňský rok přinesl obrat. Celková tržní valuace firmy je dnes 850 milionů liber, tedy 24 miliard korun.