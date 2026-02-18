Kdy se na plakátech objeví „Zakážeme umělou inteligenci“? Vždyť nám bere práci a ani není česká

Umělá inteligence –  – 2 min čtení

Ukrajinské uprchlíky společnost nejprve vítala, teď se proti nim vymezuje. A s AI to bude podobné, převládne obava z toho, co všechno může změnit.

Glosa Luboše Kreče – Společnosti jako Amazon, Meta nebo Heineken oznámily v posledních týdnech a měsících poměrně rozsáhlé propouštění, o práci přijdou globálně desítky tisíc lidí. Je to součást snahy korporací být efektivnější a odřezávat pomyslný tuk, hlavně ten kancelářský, který nabraly během covidových let. Svou roli, byť spíše minoritní, v tom ale hraje i nástup umělé inteligence a její schopnost některé činnosti vykonávat místo lidí.

Aspoň zatím se nedá hovořit o tom, že by AI pracovní pozice dosud dedikované člověku kdekoli na světě likvidovala nějak brutálním tempem. Jenže i tak z různých šetření vyplývá, že lidé z toho mají strach. Například magazín Fortune poukázal na průzkum mezi pěti tisícovkami amerických zaměstnanců, z nichž 71 procent uvedlo, že se bojí, že je AI o práci připraví.

Amerika obyčejně v různých trendech předbíhá Evropu a není důvod si myslet, že podobné obavy se dříve či později neobjeví i u nás. Popravdě už tu nepochybně v některých společenských vrstvách jsou – například juniorní programátoři už dnes na vlastní kůži pociťují, že profese, která se ještě před třemi roky zdála být zárukou blahobytu, dnes ničím takovým není.

A jak se bude o umělé inteligenci hovořit víc a víc, takové uvědomění, ať opodstatněné či vyfabulované, bude sílit a s tím bude sílit i strach kvůli sociálním nejistotám. Po covidu, válce na Ukrajině a energetické krizi se totiž v očích mnoha může AI stát další černou labutí, dalším šokem, který zakymácí už tak rozkolísanou společností.

Vezměte si vnímání ukrajinských migrantů. Těsně po vypuknutí války je vítaly s otevřenou náručí statisíce českých rodin. Jenže po třech letech trvání ruské agrese nemalá část z těch, kteří na jaře 2022 byli na straně napadené země, teď týmž imigrantům spílá. Protože se cítí unavení a ohrožení, jakkoli to fakticky je nesmysl. A část politiků z jejich frustrace tyje a dokonce ji přiživuje.

V souvislosti s nástupem umělé inteligence je téměř nevyhnutelné, že začne zaznívat podobný odpor. Mnozí budou hudrovat: Bere nám práci! Kazí nám děti! Vždyť není česká a nerozumí našim podmínkám! A určitě se ozvou i politici, kteří se na takové vlně budou snažit svézt. Dost možná to budou titíž poslanci, kteří umělou inteligenci využívali, aby jim tvořila hanebné plakáty a groteskní videa.

Má to skoro až parametry sci-fi románu, ve kterém se lid bouří proti nadvládě strojů. Což se může zdát jako představa přitažená za vlasy. A asi taková i je. Na druhou stranu umělá inteligence a pokrok, který její tvůrci v čele se společnostmi OpenAI, Google a Anthropic tvoří, skutečně staví před společnost zásadní otázky a zásadní výzvy.

A to, jak se k nim postavíme, do značné míry určí, v jakém světě budeme žít my a naše děti.

Komentář původně vznikl pro stanici Český rozhlas Plus.

