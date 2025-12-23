Že Evropě ujíždí AI vlak? Mladíci ze Švédska ji drží ve hře a ještě jsou z nich štědří miliardáři
Švédský startup za dva roky vyrostl na hodnotu 140 miliard korun. Jeho zakladatelé jsou teď jedni z nejmladších miliardářů v Evropě.
Anton Osika před dvěma lety během jediného víkendu vytvořil programovací nástroj založený na umělé inteligenci a nabídl ho jako open-source, ze kterého se následně stal jeden z nejpopulárnějších projektů na GitHubu. Spontánní experiment se postupně vyvinul ve startup Lovable, který právě získal dalších 330 milionů dolarů (zhruba sedm miliard korun) při celkové valuaci přes šest miliard dolarů (v přepočtu 140 miliard korun). Potvrdil tak pozici jedné z nejrychleji rostoucích technologických firem v Evropě. A z founderů jedny z nejmladších papírových miliardářů.
Švédská společnost Lovable oznámila ve čtvrtek, že získala 330 milionů dolarů v investičním kole vedeném fondy CapitalG a Menlo Ventures, přičemž se do něj zapojily také významné firmy jako Khosla Ventures, Accel nebo EQT. Nová investice katapultovala hodnotu Lovablu na 6,6 miliardy dolarů, což znamená téměř trojnásobné navýšení od července letošního roku, kdy byla hodnota startupu odhadována na 1,8 miliardy dolarů, jak tehdy uvedl deník Financial Times.
Nová valuace znamená, že zakladatelé Anton Osika a Fabian Hedin se stali, aspoň formálně, miliardáři. Podle odhadů magazínu Forbes každý z nich vlastní přibližně 24 procent firmy, což jejich čisté jmění vyšponovalo na 1,6 miliardy dolarů. Pro šestadvacetiletého Hedina to znamená vstup do velmi exkluzivního klubu – na světě existuje pouze 12 self-made miliardářů mladších třiceti let.
Za úspěchem Lovablu stojí jeho raketový růst. Startup má dnes osm milionů aktivních uživatelů, což je více než trojnásobek ve srovnání s červencovými 2,3 miliony. V listopadu dosáhl ročních opakovaných příjmů 200 milionů dolarů, čímž šlape na paty i takovým hvězdám, jako je Cursor. Podobně jako on i Lovable umožňuje vytváření webových stránek a aplikací pomocí textových příkazů, čímž otevírá programování i lidem, kteří nikdy nenapsali jediný řádek kódu.
Růstu firmy pomáhá i netradiční marketingová strategie. Místo klasických kampaní vsadil Lovable na budování komunit přes LinkedIn, kde má Osika více než 142 tisíc sledujících a další klíčoví lidé firmy jsou tam podobně silní. Startup organizuje globální hackathony s odměnami až 20 tisíc eur a podporuje komunitu SheBuilds, která dokazuje, že umělá inteligence odstraňuje tradiční bariéry vstupu do programování. „Nerozdávali jsme peníze na reklamu, ale kredity do hackathnů a experimentů. Výsledkem je 100 tisíc nových projektů denně,“ vysvětlil Osika v rozhovoru pro Forbes mechanismus, který mu pomohl dosáhnout dnešní pozice.
Přestože všichni investoři tlačili Osiku, aby přesunul firmu do Silicon Valley, švédský zakladatel odmítl. „Podívejte se, můžeme postavit globální AI firmu z téhle země,“ prohlásil a zůstal věrný stockholmské kanceláři, kde Lovable vznikl. Stockholm mu nabízí nejen talentované vývojáře, ale i nižší náklady a menší konkurenci o zaměstnance než přeplněná kalifornská firma. Osika ale neplánuje zůstat se svou firmou výhradně ve Švédsku – nové kanceláře by mohly vzniknout v Londýně nebo právě v USA.
Oba zakladatelé Lovablu zároveň slíbili, že až jednou z firmy odejdou, darují polovinu svých výnosů na charitu zaměřenou na bezpečný rozvoj superinteligentní umělé inteligence. „Velkou část hodnoty, kterou vytvoříme s Lovablem, věnujeme na zajištění toho, aby přechod lidstva k superinteligentní AI proběhl dobře a byl prospěšný pro lidi, kteří jím projdou,“ řekl Osika pro Forbes. I přes tento závazek plánuje dál rozšiřovat funkce svého nástroje, například o AI agenta, který by dokázal automaticky upravovat kód nebo ladit výsledky.